La technologie basée sur l’IA peut transformer le traitement des anévrismes

Un anévrisme est, de manière simple, un point faible ou mince dans la paroi d’un vaisseau sanguin dans le cerveau qui se remplit de sang. S’il éclate, cela peut être fatal.

En revanche, un stent est un tube utilisé pour détourner le flux sanguin, évitant ainsi la pression supplémentaire qui pourrait provoquer la rupture de l’anévrisme.

Selon Katerina Spranger, fondatrice d’Oxford Heartbeat, actuellement, il y a « beaucoup de travail de devinette » dans la mise en place du stent : ils sont placés à partir d’un cathéter dans l’aine et une radiographie est utilisée pour l’introduire dans le corps. Pendant le processus, des complications peuvent survenir.

Si le dispositif est, par exemple, sous-dimensionné, il peut se détacher des vaisseaux sanguins et commencer à se déplacer dans le système circulatoire du corps, ce qui constitue une énorme complication. Ou s’il est trop grand, il peut presque rompre le vaisseau.

Spranger a partagé cela, selon Sky News.

L’IA révolutionne le traitement des anévrismes

À la suite de ces problèmes, PreSize a été développé par Oxford Heartbeat : un programme qui fournit une image précise du cerveau du patient, ainsi que des « jumeaux numériques » qui agissent comme un vrai stent pour prédire ce qui se passera « si nous plaçons un certain dispositif à un certain endroit ».

En réalité, une étude publiée dans le BMJ Journal of Neurointerventional Surgery a conclu que le système était plus précis dans la prédiction de l’endroit où un stent « atterrirait » dans le cerveau.

Ce programme alimenté par l’IA peut être utilisé en salle d’opération, permettant l’expérimentation de différents stents pour voir lequel fonctionne le mieux.

Les chercheurs qui ont créé PreSize ont découvert qu’il était plus précis pour placer un endoprothèse que les chirurgiens expérimentés. Cela est important car « un millimètre peut faire ou défaire une opération ».

Jusqu’à présent, PreSize a été utilisé dans les opérations de 375 patients, dans sept hôpitaux en Angleterre et en Écosse, ainsi qu’en Allemagne, en Finlande et en Ukraine.

L’Institut national de la recherche sur la santé et les soins (NIHR) reconnaît qu’il existe un « énorme potentiel pour les technologies de l’IA pour accélérer le diagnostic et le traitement, et améliorer les résultats pour les patients ».

La NIHR finance une série de projets d’IA, dont celui-ci, en collaboration avec le NHS AI Lab, afin de rassembler les preuves nécessaires pour permettre à cette technologie d’être utilisée sur plus de patients à l’avenir, dans tout le NHS.

Les chercheurs ont constaté que les cliniciens humains avaient un taux moyen de précision de 81%, tandis que PreSize atteignait 95%.

L’IA a le potentiel de révolutionner les soins de santé, mais avant de l’adopter, nous devons tester rigoureusement les nouveaux systèmes. Les entreprises de logiciels de dispositifs médicaux comme la nôtre doivent être responsables de répondre à toute méfiance à l’égard de l’IA.

Spranger a expliqué en assurant que des recherches supplémentaires seront menées pour rendre la technologie incontestablement sûre.

