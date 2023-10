Montre connectée CMF WATCH Pro & Écouteurs Buds Pro, colorés, pas chers et performants

Dans le monde des technologies portables, CMF émerge comme une marque produisant des accessoires performants et abordables, dont la nouvelle montre connectée CMF WATCH Pro et les écouteurs Bluetooth Buds Pro. Qu’il s’agisse d’améliorer votre expérience d’écoute ou de suivre diverses données de santé avec précision, ces deux produits peuvent être d’excellents compagnons au quotidien. Alors que la CMF WATCH Pro offre une myriade de fonctionnalités de suivi de santé et de sport, les CMF Buds Pro promettent une qualité sonore exceptionnelle avec une réduction de bruit active impressionnante. Cet article va vous présenter plus en détails ces deux produits de la gamme CMF.

CMF WATCH Pro : une expérience exceptionnelle au poignet

La nouvelle montre connectée CMF Watch PRO est sur le point d’établir une nouvelle norme en matière de technologie portable. Avec une résolution de 410×502, un écran AMOLED de 1.96 », une incroyable luminosité de plus de 600 nits et un taux de rafraîchissement de 58 FPS, ce bijou technologique risque bien de faire des vagues dans le secteur très disputé des montres connectées.

Un écran qui donne le ton

Offrant bien plus que de simples fonctions d’horlogerie, le CMF WATCH Pro transforme la notion même de montre. Grâce à son immense écran de 1.96″ AMOLED, l’information est non seulement agrandie, mais magnifiée par des interactions ultra fluides. Toutes les données que vous souhaitez consulter ne sont qu’à un tapotement de doigt.

Sérénité technologique

La résistance à l’eau de l’appareil en fait un allié pour tous les défis sportifs, même les plus extrêmes. Le CMF Watch Pro propose plus de 110 modes sportifs, du yoga à la course à pied, pour vous aider à affiner vos objectifs de fitness.

Suivi de santé avancé

Avec son moniteur de santé complet, le CMF Watch Pro vous permet d’accéder à des données cruciales, comme le rythme cardiaque, le niveau de stress et le taux de saturation en oxygène du sang (SpO₂). Par rapport aux pinces médicales d’oxygène sanguin traditionnelles, la précision du détecteur d’oxygène sanguin de la montre atteint un impressionnant 99,81%, selon les données du Nothing Laboratory.

La puissance de l’autonomie

Avec une batterie de 340mAh fournissant jusqu’à 13 jours d’utilisation en utilisation typique, 11 jours en utilisation intensive et 45 jours en mode d’économie d’énergie, la CMF Watch Pro vous fait oublier les soucis de recharge quotidienne. De plus, elle vous offre 18 heures d’appels Bluetooth continus et 27 heures d’utilisation continue du GPS.

Votre quotidien sous contrôle

De l’alerte de position debout à l’entraînement respiratoire, en passant par le rappel d’hydratation, l’appareil intègre un éventail de fonctionnalités destinées à améliorer votre quotidien. Il dispose également d’un assistant vocal et de commandes pour contrôler l’appareil photo de votre téléphone ou encore écouter de la musique.

Une application dédiée

Profitez pleinement de l’expérience CMF avec l’application CMF Watch. Cette dernière vous permet de gérer votre appareil et de consulter vos statistiques de santé et de fitness, le tout en parfaite synergie avec votre montre.

La robustesse au rendez-vous

L’appareil est mis à l’épreuve avec une série de tests de durabilité rigoureux, y compris des tests de pression de bouton, de résistance aux chutes et rayures, et même une exposition au sel. Avec une certification IP68, le CMF Watch Pro peut rester sous 1.5 mètres d’eau pendant 30 minutes sans subir de dommages.

La CMF WATCH Pro est ainsi un bijou de technologie conçu pour résister à l’épreuve du temps tout en offrant une pléthore de fonctionnalités de suivi de santé et de remise en forme. Il ne fait aucun doute qu’elle est bien plus qu’une simple montre. C’est une véritable extension de vous-même.

CMF Buds Pro : la haute technologie dansons vos oreilles

La marque de technologie de pointe CMF nous présente ses nouveaux bijoux : les écouteurs Bluetooth Buds Pro. Avec la Réduction Active du Bruit hybride de 45 dB, la technologie de basse Ultra et une autonomie de 11 heures en une seule charge, ces écouteurs sont prêts à révolutionner votre expérience auditive.

Silence envoûtant

L’annulation remarquable du bruit ambiant de 45 dB des CMF Buds Pro vous permet de vous immerger totalement dans votre musique, même dans les environnements les plus bruyants. Grâce à leur technologie ANC hybride, les micros placés à l’intérieur et à l’extérieur des écouteurs neutralisent le bruit ambiant jusqu’à un impressionnant 45 dB. Leur large plage de fréquences allant jusqu’à 5000 Hz détecte et élimine efficacement de nombreux types de bruits.

Appels d’une clarté optimale

Les Buds Pro embarquent 6 microphones HD et la technologie Clear Voice, formée et perfectionnée sur plus de 20 000 000 de modèles de bruit pour isoler les bruits environnants et faire ressortir votre voix de la manière la plus claire possible.

Expérience des Basses comme jamais

Les écouteurs ne se contentent pas de vous faire écouter la musique, ils vous font la ressentir. Grâce à la technologie Ultra Bass, l’écouteur est capable de détecter les signaux musicaux en temps réel et de présenter un effet de basse plus clair. Les pilotes LCP personnalisés contribuent également à une expérience audio supérieure.

Autonomie prolongée

Les CMF Buds Pro embarquent une batterie de 55mAh dans chaque écouteur, offrant jusqu’à 11 heures de musique non-stop avec une seule charge, et 39 heures de lecture avec le boîtier. Leur technologie de charge rapide vous fait gagner 5 heures d’écoute en seulement 10 minutes.

Conception inspirée

Les CMF Buds Pro intègrent un design audacieux et intemporel qui inspire votre créativité tout en garantissant un confort léger.

Résistance et durabilité

Avec une cote IP54 pour la résistance à l’eau et à la poussière, les écouteurs sont conçus pour résister aux éléments et à l’usure quotidienne. De plus, ils ont subi une série de tests rigoureux de durabilité, assurant leur longévité.

Contrôles sans effort

Avec les commandes tactiles faciles à utiliser, vous pouvez changer les morceaux, répondre ou rejeter des appels, et même passer du mode d’annulation active du bruit au mode Transparence en une simple pression.

Utilisez l’application Nothing X pour obtenir le meilleur rendement des Buds Pro. Activez le mode faible latence pour réduire le retard lors des jeux sur votre smartphone, ou personnalisez les contrôles tactiles et les niveaux d’ANC.

