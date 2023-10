Gestion du stockage Android: Astuces et conseils avec Google Files

Identifier les applications consommant le plus d’espace

Lorsque vous avez besoin d’espace de stockage supplémentaire, il est préférable de commencer par ce qui aura le plus grand impact. Les applications qui consomment le plus d’espace sur votre appareil mobile. Gérer quelques applications volumineuses est plus efficace que de gérer de nombreuses applications plus petites.

Avec Google Files, vous pouvez facilement repérer les applications qui monopolisent le stockage de votre mobile. Pour ce faire, accédez à l’onglet Explorer > Applications, puis appuyez sur « Applications volumineuses » pour les filtrer. N’oubliez pas d’utiliser le menu ⋮ et de sélectionner « Trier par », puis choisissez « Taille (les plus grandes en premier) ». Cette liste servira de guide utile pour identifier les applications qui occupent une quantité importante d’espace. Et vous pouvez décider de les désinstaller complètement ou de libérer partiellement de l’espace en effaçant leur cache ou leurs données, comme nous l’expliquerons ci-dessous.

Dompter le cache

Il est bien connu que les données en cache contribuent à la congestion du stockage sur nos appareils mobiles. Cependant, effacer indiscriminément les données en cache peut être contre-productif, car cela peut amener votre appareil à travailler plus dur. La clé réside dans la recherche d’un équilibre : effacer le cache des applications que vous n’utilisez pas fréquemment.

Vous pouvez vous référer à la liste mentionnée précédemment des applications qui occupent le plus d’espace sur votre mobile pour identifier les candidats potentiels à une suppression du cache. Si vous n’utilisez pas souvent ces applications ou si les données mises en cache qu’elles stockent ne sont pas particulièrement pertinentes, il est conseillé d’effacer leur cache. Un exemple en est TikTok, où le cache est principalement constitué de vidéos qui ont été chargées et sont peu susceptibles d’être revisitées.

En l’absence de mise en veille des applications, optez pour une suppression des données

Jusqu’à ce que Google Play propose une fonctionnalité d’archivage ou de mise en veille manuelle des applications, vous pouvez prendre l’initiative de supprimer sélectivement les données des applications peu utilisées. Cette action n’affectera pas de manière significative les applications dont les données sont stockées dans le cloud, car ces données seront téléchargées à nouveau lors de la connexion.

Vous pouvez localiser les applications qui occupent beaucoup d’espace et qui sont rarement utilisées dans Google Files en accédant à Parcourir > Applications. Et en activant simultanément les filtres Applications volumineuses et Applications inutilisées.

Éliminer les fichiers inutiles

Dans l’application Google Files, l’onglet Nettoyer propose diverses suggestions d’éléments que vous pourriez envisager de supprimer. En plus d’un vaste espace de stockage appelé « Fichiers indésirables », qui comprend principalement des données mises en cache provenant d’autres applications. Google met en garde contre la suppression de ces fichiers, car cela libérera de l’espace mais pourrait entraîner une consommation accrue de données et de batterie de votre téléphone, car il devra télécharger à nouveau les données au lieu de les lire dans le cache.

De plus, l’onglet Nettoyer conseille de supprimer les fichiers volumineux (comme les vidéos), les captures d’écran, les mèmes enregistrés et divers autres éléments superflus. Il est essentiel de passer en revue ces suggestions car elles restent des actions facultatives.

Vider la corbeille

Enfin, n’oubliez pas d’inspecter le contenu de votre corbeille, que vous pouvez accéder via l’onglet Explorer en sélectionnant « Corbeille » dans la liste des catégories.

Les fichiers présents dans la corbeille sont automatiquement supprimés après 30 jours. Mais d’ici là, ils occupent toujours de l’espace sur votre appareil. Si vous êtes certain de ne plus avoir besoin de ces fichiers, vous êtes libre de les supprimer à votre convenance.

