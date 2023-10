iPhone 15 Pro Max occupe la première place dans le classement DXOMARK des selfies

L’iPhone 15 Pro Max élève le jeu des selfies à un tout autre niveau, surpassant non seulement ses prédécesseurs mais aussi tous les concurrents. Le dernier classement de DxOMark ne laisse aucun doute : la caméra frontale de ce téléphone est hors catégorie.

Dans notre test de l’iPhone 15 Pro Max, l’analyse approfondie de DXOMARK de la caméra selfie révèle la supériorité frappante de cet appareil. Bien qu’il partage de nombreuses similitudes avec son prédécesseur, l’iPhone 14 Pro Max – telles qu’une caméra frontale de 12 mégapixels avec une ouverture f/1.9, un capteur de 1/3.6 pouces, la mise au point automatique et la stabilisation optique – l’iPhone 15 Pro Max les surpasse tous.

L’iPhone 15 Pro Max est le nouveau champion des selfies selon DxOMark

Le secret de cette merveille réside dans le processeur d’image (ISP) Apple A17 Pro. Cette puce optimise le traitement d’image, offrant une qualité visuelle exceptionnelle. C’est la baguette magique qui fait ressortir l’iPhone 15 Pro Max.

Avec un score de 149 points de DxOMark, le 15 Pro Max occupe sa juste place au sommet de la hiérarchie des appareils photo de smartphone. Il offre une exposition impeccable, une mise au point automatique rapide et précise, une large plage dynamique et une reproduction exceptionnelle des détails dans des conditions bien éclairées. De plus, sa stabilisation vidéo garantit des séquences stables, même en mouvement.

Mais, comme pour toute technologie, il y a quelques inconvénients à prendre en compte. Malgré sa petite taille de capteur, qui améliore la profondeur de champ, il peut introduire du bruit visible, même dans des conditions d’éclairage idéales. Des inexactitudes de couleur et des fluctuations de netteté peuvent également apparaître dans les vidéos.

De plus, en mode portrait, le plugin Face ID offre un calcul précis de la profondeur, créant un effet de flou d’arrière-plan naturel. Cependant, il rencontre des difficultés lors du rendu de détails complexes tels que les cheveux, rendant l’effet quelque peu artificiel lorsqu’il est scruté de près.

En résumé, le 15 Pro Max est excellent pour les selfies, offrant une expérience de selfie extraordinaire avec de légères imperfections. Sa technologie de pointe le propulse en tête de la compétition des caméras selfie, laissant le reste du peloton derrière. Préparez-vous à faire monter votre jeu des selfies à de nouveaux sommets avec cet appareil exceptionnel.

Avantages

Exposition précise et large plage dynamique pour les photos et vidéos

Mise au point automatique fiable et rapide avec une profondeur de champ étendue

Niveaux élevés de détail en lumière vive pour les photos et vidéos

Stabilisation efficace en tenant l’appareil immobile et en se déplaçant pendant l’enregistrement

Isolation du sujet très précise en mode bokeh

Inconvénients

Bruit dans toutes les conditions de prise de vue

Occasionnellement, des artefacts de quantification des couleurs dans les photos et vidéos

Différences occasionnelles de netteté entre les images lors de l’enregistrement vidéo en marchant

Actualité mobile et vidéo du moment