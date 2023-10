Sony sort de nouveaux écouteurs gaming, InZone Buds

Sony a récemment lancé un nouveau produit de sa gamme de hardware de jeu INZONE, les InZone Buds. Selon DigitalTrends, il s’agit des premiers écouteurs véritablement sans fil qui répondent aux critères d’une expérience de jeu premium à faible latence. Les InZone Buds sont dotés de la célèbre technologie audio de Sony conçue pour aider les joueurs à avoir un avantage compétitif. En termes de prix, les Sony InZone Buds sont vendus à 199,99 $.

Il s’agit du premier casque sans fil de Sony dédié au gaming. La société affirme que le casque est conçu pour optimiser la durée de vie de la batterie et transmettre l’audio avec la latence la plus faible possible. Cela permet aux utilisateurs de l’utiliser en continu pendant 12 heures et il prend également en charge la fonctionnalité audio spatiale à 360°. Dans cet article, nous examinerons de plus près les fonctionnalités des InZone Buds. Nous discuterons également de ce qui les distingue des autres écouteurs de jeu sans fil.

Fonctionnalités des InZone Buds

Batterie longue durée

Les InZone Buds ont la batterie la plus longue de l’industrie, avec jusqu’à 12 heures de jeu continu à partir d’une seule charge. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport aux autres écouteurs de jeu sans fil, qui ont généralement une autonomie d’environ 6 à 8 heures.

Faible latence

Les InZone Buds ont une faible latence, ce qui signifie qu’il y a un délai minimal entre l’audio et la vidéo lors de la lecture de jeux. C’est essentiel pour les joueurs, car même un léger retard peut faire une différence significative dans le gameplay compétitif.

Annulation de bruit IA

Sony a ajouté une intelligence artificielle aux InZone Buds, ce qui aide à l’annulation du bruit. L’IA peut détecter et annuler les bruits de fond, permettant aux joueurs de se concentrer sur le jeu sans distractions.

Son spatial personnalisé à 360 degrés

Les InZone Buds offrent un son spatial personnalisé à 360 degrés pour le jeu, ce qui permet une détection précise des adversaires. Cette fonctionnalité permet aux joueurs d’entendre la direction des pas et d’autres sons dans le jeu, leur donnant ainsi un avantage compétitif.

Conception confortable

Les InZone Buds ont un design confortable, avec des embouts auriculaires souples qui s’adaptent parfaitement à l’oreille. Ils sont également fournis avec trois tailles différentes d’embouts auriculaires, afin que les utilisateurs puissent trouver la taille parfaite pour leurs oreilles.

Pourquoi les écouteurs InZone se démarquent

Les InZone Buds ont plusieurs raisons pour lesquelles ils sont un choix plutôt intéressant, surtout pour les joueurs. Premièrement, ils ont une autonomie de batterie plus longue que d’autres écouteurs, ce qui signifie que les joueurs peuvent jouer plus longtemps sans avoir besoin de recharger. Deuxièmement, ils ont une faible latence, ce qui est essentiel pour les jeux compétitifs. Troisièmement, les fonctionnalités d’annulation de bruit IA et de son spatial personnalisé à 360 degrés offrent une expérience de jeu plus immersive.

De plus, les InZone Buds prennent en charge une variété d’appareils, y compris la PS5, les PC et les appareils mobiles. Ils permettent également aux utilisateurs de se connecter à l’aide d’un adaptateur USB de type C, ce qui réduit la latence à moins de 30 millisecondes. En réalité, les InZone Buds prennent également en charge l’audio Bluetooth LE. Il s’agit d’une fonctionnalité assez significative et utile si vous avez un téléphone Android haut de gamme prenant en charge cette fonctionnalité.

Notre avis

Dans l’ensemble, les InZone Buds sont un ajout intéressant à la gamme de hardware de jeu INZONE de Sony. Ils offrent une expérience de jeu premium à faible latence, avec une longue durée de vie de la batterie et un son spatial personnalisé à 360 degrés. La fonctionnalité d’annulation de bruit IA est également un avantage considérable, car elle permet aux joueurs de se concentrer sur le jeu sans distractions. Si vous recherchez une paire d’écouteurs de jeu sans fil de haute qualité, les InZone Buds valent certainement la peine d’être pris en compte.

De plus, la division PlayStation de Sony a annoncé qu’elle allait également lancer le casque Pulse Explore. Celui-ci promet de prendre en charge l’audio sans perte et le dernier protocole PlayStation Link. Cette fonctionnalité lui permettra de s’associer à la PS5 et au PlayStation Portal avec une latence ultra-faible et est également proposé au prix de 199,99 $. En revanche, les InZone Buds prennent en charge nativement l’interface utilisateur de la PS5, et vous pourrez voir l’état de connexion du casque, le volume, la puissance, si le microphone est coupé, etc. sur la console.

