Disponibilité restreinte du Copilote de Windows pour certains utilisateurs de Windows 11, confirme Microsoft

Guide sur Comment Essayer Microsoft Copilot dans les Régions Non Prises en Charge

Alors que Windows Copilot a été publié le 26 septembre, il n’est actuellement pas disponible pour tout le monde. Actuellement, il n’est accessible qu’aux utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans certains pays d’Asie et d’Amérique du Sud.

En raison des lois sur la vie privée, Microsoft a limité la disponibilité de Copilot en Europe pour le moment. Mais ils prévoient de le rendre disponible dans plus d’endroits, pas seulement aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Copilot est une fonctionnalité innovante de Bing Chat qui s’intègre parfaitement avec les applications et les outils Windows populaires, notamment Microsoft Office, Paint, Photos et Windows Settings. Sa fonctionnalité repose sur des modèles de langage avancés tels que ChatGPT développé par Microsoft.

La fonctionnalité Windows Copilot est intégrée à toutes les versions de la mise à jour Windows 11 Moment 4, mais elle peut être masquée dans certaines régions, de sorte que vous ne la verrez pas dans votre barre des tâches ou vos paramètres. Les responsables de Microsoft ont expliqué que Copilot dans Windows est initialement disponible en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certaines parties d’Asie et d’Amérique du Sud. Ils prévoient de le rendre disponible dans davantage de marchés à l’avenir.

Si vous ne parvenez pas à trouver ou à utiliser Copilot sous Windows 11, vous pouvez essayer ces étapes pour activer l’IA :

Ouvrez le Bloc-notes sur votre PC Windows 11 ou toute autre application d’édition de texte et créez un fichier vide avec le nom « Copilot.exe« . Placez le nouveau fichier Copilot.exe sur votre bureau ou épinglez-le dans votre barre des tâches, puis faites un clic droit dessus. Sélectionnez Propriétés dans la liste. Ensuite, modifiez la cible sous les propriétés de Copilot.exe pour le chemin suivant : C:\Windows\explorer.exe « microsoft-edge:///?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur cette nouvelle application (Copilot.exe). Cela ouvrira Microsoft Copilot sur votre PC. Pour changer le logo et utiliser un vrai logo Copilot, cliquez sur ce lien pour télécharger et utiliser le logo sur votre PC.

Microsoft Copilot n’est pas encore entièrement complet

Copilot est essentiellement Bing Chat fonctionnant sur Windows 11 dans une interface WebView. Il est alimenté par Microsoft Edge, et cela ne vaut pas la peine de s’en préoccuper. Microsoft Copilot a le potentiel de révolutionner le paysage informatique, mais il ne fonctionne actuellement pas correctement et obtenir un résultat « utile » n’est pas facile.

Dans son état actuel, Copilot ne sait pas vraiment quoi faire avec plusieurs invitations. Il peut passer de la recherche alimentée par l’IA de Bing à l’assistant Cortana alimenté par l’IA et ne parvient pas à accomplir quoi que ce soit.

La version de prévisualisation de Copilot ne prend pas en charge une intégration plus profonde de Windows ou des applications et des plug-ins tiers, mais Microsoft affirme que l’IA s’améliorera avec le temps.

