France, Danemark, Allemagne et Tous les Pays Européens qui ont Bloqué les Équipements Huawei 5G

Après que les États-Unis ont placé Huawei sur leur liste des entités, cela ne s’est pas arrêté là. Donald Trump, qui était le président en exercice à l’époque, a également exercé des pressions sur d’autres pays européens pour qu’ils prennent la même mesure contre le géant chinois de la technologie. Bien que certains pays aient été initialement hésitants à cet égard, un certain nombre de pays de l’Union européenne ont déjà entrepris des démarches pour bloquer Huawei de leur infrastructure 5G. En juin, Thiery Breton, responsable de l’industrie de l’Union européenne, a exhorté tous les pays de l’Union européenne à bloquer Huawei et ZTE de leurs réseaux de télécommunications 5G.

La semaine dernière, l’Allemagne est devenue le dernier pays de l’Union européenne à proposer une interdiction de l’utilisation de l’équipement Huawei et ZTE. À l’instar d’autres pays, l’Allemagne a cité des préoccupations liées à la sécurité comme principale raison de sa décision. La liste ci-dessous montre le nombre de pays qui ont imposé des restrictions à l’équipement Huawei et ZTE jusqu’à présent et leurs raisons.

La Grande-Bretagne a bloqué l’équipement Huawei 5G

En 2020, la Grande-Bretagne a décidé d’interdire Huawei et d’autres entreprises qu’elle considérait comme présentant un risque élevé en matière de sécurité de ses réseaux 5G. En 2022, elle a repoussé la date limite jusqu’à la fin de 2023.

L’Estonie

L’Estonie a rejoint le club de l’interdiction de Huawei en 2021 après l’avoir approuvé au parlement. Le parlement estonien a approuvé cette nouvelle législation pour bloquer les entreprises chinoises de son équipement de télécommunications.

Le Danemark

Le Danemark s’est également inquiété d’une offre de Huawei pour développer ses réseaux 5G en 2021. Pour cette raison, il a adopté une nouvelle législation visant à s’assurer qu’il examine tous les investisseurs étrangers afin de s’assurer qu’ils ne présentent aucune menace pour la sécurité.

La France

En 2020, les autorités françaises ont déclaré aux entreprises de télécommunications qui prévoyaient d’acheter des équipements Huawei qu’elles ne pourraient pas renouveler leurs licences une fois expirées. Cela a immédiatement incité les entreprises de télécommunications en France à se détourner de l’équipement 5G de Huawei.

L’Allemagne

L’Allemagne a pris sa décision finale concernant l’équipement Huawei le 20 septembre 2023. Le ministre de l’Intérieur allemand a proposé aux entreprises de télécommunications de retirer tout l’équipement Huawei et ZTE de leurs réseaux principaux d’ici 2026.

L’Italie

L’Italie en tant que nation n’a pas totalement interdit Huawei. Cependant, elle a empêché son groupe de télécommunications domestique Fastweb de conclure un accord qui aurait permis à Huawei de lui fournir un équipement 5G.

La Lettonie

La Lettonie a officiellement signé un accord avec les États-Unis en 2020 sur la sécurité du réseau 5G. Cet accord visait à limiter les activités des entreprises chinoises.

La Lituanie

En 2021, le Parlement lituanien a déclaré qu’il n’autoriserait que l’équipement approuvé par le gouvernement dans la construction de son infrastructure 5G.

Le Portugal

Le Portugal se rapproche également d’une exclusion de Huawei de son réseau 5G. Le 18 septembre, le pays a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec ses opérateurs pour mettre en œuvre une résolution de haut niveau. Cette résolution bloquerait efficacement Huawei de l’intégration de son équipement dans les réseaux 5G du pays.

La Roumanie

La Roumanie a effectivement approuvé un projet de loi soutenu par le gouvernement américain en 2021. Ce projet de loi a fermé la porte à la participation de Huawei dans la construction de son infrastructure 5G.

La Suède

La Suède a également participé à l’interdiction de Huawei en 2020. Le pays a interdit l’équipement de ses entreprises de télécommunications provenant de Huawei et ZTE 5G. Une demande d’appel a été présentée devant le tribunal pour lever l’interdiction, mais le tribunal a rejeté l’appel.

Notre avis

Jusqu’à présent, ce sont les 11 pays européens qui ont décidé de se séparer de Huawei et d’autres entreprises chinoises pour la construction de leurs réseaux 5G. D’autres pays pourraient se joindre à eux à l’avenir, mais ils n’ont pas encore annoncé leurs intentions. Tous ces pays ont invoqué des préoccupations en matière de sécurité comme raison de l’interdiction de l’infrastructure 5G de Huawei. Cette raison a d’abord été mentionnée par les États-Unis et d’autres pays ont finalement suivi. Huawei, quant à lui, a nié ces affirmations à plusieurs reprises, mais les pays ont fermé leurs oreilles aux plaidoyers de l’entreprise.

