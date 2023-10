Découvrez les dernières nouveautés avec Android 14 : les utilisateurs de Pixel sont les premiers à en profiter

Android 14, la dernière version du système d’exploitation mobile de Google, apporte plusieurs ajouts et changements significatifs, bien que son lancement ne soit pas considéré comme spectaculaire. Au lieu de cela, Google s’est concentré sur l’amélioration de l’OS, selon la même approche que celle utilisée lors de la sortie de l’année dernière.

Présentation du nouveau verrouillage d’écran pour les appareils Pixel

Android 14 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, en commençant par le verrouillage d’écran des appareils Pixel. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de choisir parmi huit styles de fréquence différents. Six de ces options proposent des variations de la fréquence à double ligne dans différentes polices de caractères. Il y a également une fréquence analogique Material You avec de grands chiffres aux positions 3, 6, 9 et 12 heures, ainsi qu’une trotteuse. De plus, un style de fréquence unique affiche l’heure dans le coin supérieur gauche, avec le jour et la date affichés verticalement sur le côté gauche. Ce style inclut également les conditions météorologiques actuelles à côté de la date et de la température sur le bord droit. Veuillez noter que bien que cette fonctionnalité soit disponible sur les téléphones et le Pixel Fold, elle n’est pas prise en charge sur la tablette Pixel.

Boutons raccourcis personnalisables sur l’écran de verrouillage Android 14

Dans Android 14, vous pouvez désormais personnaliser les deux boutons raccourcis de l’écran de verrouillage selon vos préférences. Les options disponibles incluent Aucun, Appareil photo, Ne pas déranger, Lampe de poche, Accueil, Silencieux, Scanner QR code, Caméra vidéo et Portefeuille. Cependant, il y a un changement dans la façon d’activer ces raccourcis. Vous devez appuyer et maintenir enfoncé un raccourci pour l’utiliser.

De plus, sur l’écran de verrouillage, la fonctionnalité « En un coup d’œil » a été mise à jour pour afficher le jour, la date et la météo sur une seule ligne, pour plus de commodité.

Sur l’écran d’accueil d’Android 14, appuyer longuement sur une icône d’application révèle une animation plus fluide, et les raccourcis sont désormais regroupés en deux sections pour un accès plus facile. Les fonctions telles que Informations sur l’application, Pause de l’application, Écran partagé (sur les grands écrans) et Widgets sont toutes clairement libellées au lieu de s’appuyer sur des icônes.

De plus, les pages du lanceur Pixel sont maintenant indiquées par des points, fournissant un repère visuel pour naviguer entre les différentes pages. Pour les tablettes, il y a un sélecteur de widgets à deux colonnes pour aider les utilisateurs à gérer efficacement les widgets. Ces améliorations visent à améliorer l’expérience utilisateur globale et à rendre Android 14 plus convivial.

La section Fond d’écran et Style d’Android 14 a subi une refonte significative, offrant désormais deux onglets : Verrouillage et Écran d’accueil. Dans la catégorie « Autres couleurs », les utilisateurs peuvent explorer le thème Monochrome, conçu pour donner une apparence élégante et épurée à l’ensemble de l’appareil en utilisant des couleurs minimales. Cela permet aux utilisateurs de personnaliser l’esthétique de leur appareil selon leurs préférences, améliorant l’expérience visuelle d’Android 14.

Paramètres multimédias et audio

L’interface du lecteur multimédia dans Android 14 reste largement familière, mais des améliorations visuelles subtiles ont été apportées. Lorsque vous interagissez avec l’un des boutons du lecteur multimédia, un effet d’onde subtil rayonne vers l’extérieur, ajoutant une touche de rétroaction visuelle à vos actions. De plus, lorsque des médias sont en lecture, une animation douce similaire à une lampe à lave fournit une indication visuelle de l’activité. La liste des appareils dans le sélecteur de sortie a également été réorganisée pour une meilleure convivialité.

Dans le menu des Paramètres rapides, vous pouvez à nouveau accéder à l’onglet Alarme du Google Clock en touchant la fréquence dans le coin supérieur gauche. Une nouvelle Tuile des Paramètres rapides est désormais disponible pour ajuster facilement la taille de la police. Cette fonctionnalité comprend un ajustement non linéaire de la taille de la police, ce qui signifie que les tailles de police plus grandes augmentent à un rythme plus lent que les tailles de police plus petites, offrant aux utilisateurs un contrôle plus précis de la taille du texte de leur appareil. Ces améliorations contribuent à une expérience plus conviviale et personnalisable dans Android 14.

Android 14 introduit une nouvelle icône de barre d’état des haut-parleurs pour remplacer l’icône de cloche lorsque les appels et les notifications sont en mode silencieux. Ce changement offre un indicateur visuel plus clair de l’état sonore de votre appareil. De plus, la mise à jour sépare le volume de sonnerie et le volume de notification en deux curseurs distincts, offrant aux utilisateurs un contrôle plus précis des paramètres audio de leur appareil. Ces améliorations facilitent la gestion des préférences sonores des utilisateurs et garantissent que leur appareil fonctionne exactement comme ils le souhaitent.

Notifications flash

Les notifications flash sont désormais disponibles dans Android 14. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser le flash de votre appareil ou de faire clignoter l’écran dans l’une des 13 couleurs différentes pour indiquer les alertes entrantes. Cette fonctionnalité offre un moyen visuel et accrocheur d’informer les utilisateurs des notifications ou événements importants. Les utilisateurs peuvent personnaliser la couleur et le comportement des notifications flash pour répondre à leurs préférences et besoins, ce qui en réalité une ajout polyvalent à l’expérience Android.

Partage d’Android 14

Android 14 apporte quelques modifications notables à la feuille de partage et aux interactions avec les applications. La feuille de partage devient plus dense, offrant aux utilisateurs plus d’options et d’actions lorsqu’ils partagent du contenu. Les applications peuvent désormais ajouter des actions personnalisées à la feuille de partage, permettant une plus grande flexibilité dans la façon dont les utilisateurs partagent des informations.

La mise à jour améliore également la pertinence des cibles de partage direct suggérées en utilisant plus de signaux provenant des applications. Cela signifie qu’Android 14 fournira de meilleures recommandations pour le partage de contenu avec des contacts ou des applications spécifiques.

De plus, la disposition des boutons dans la feuille de partage a été réorganisée pour une meilleure convivialité. Nearby Share, une fonctionnalité permettant de partager du contenu avec des appareils à proximité, apparaît désormais directement dans la grille, ce qui la rend plus accessible.

Dans l’aperçu, Android 14 prend en charge les miniatures vidéo et permet aux utilisateurs de parcourir plusieurs images avec un carrousel, améliorant ainsi l’expérience globale de partage. Ces changements visent à rendre le partage de contenu plus efficace et adapté aux préférences des utilisateurs.

Améliorations visuelles dans Android 14

Un autre changement visuel important dans Android 14 est la refonte de la flèche de retour, qui se trouve maintenant dans un contenant dynamique Color-themed et anime d’un cercle en une forme de pilule. Cette animation dynamique ajoute une touche unique et visuellement attrayante à l’expérience de navigation.

De plus, Android 14 introduit une fonctionnalité de geste de retour prédictif qui permet aux utilisateurs de prévisualiser l’écran vers lequel ils retournent ou de déterminer s’ils retournent à l’écran d’accueil. Cette amélioration renforce l’expérience de navigation globale en fournissant plus de contexte et de contrôle sur les interactions de l’utilisateur avec l’interface.

Dans Android 14, plusieurs bascules dans le menu Paramètres ont été actualisées avec le dernier style M3, offrant un look plus moderne et visuellement attrayant. De plus, dans les Options pour les développeurs, les utilisateurs peuvent désormais choisir entre trois options de contraste : Standard, Moyen et Élevé. Ces options permettent une plus grande personnalisation du contraste visuel dans l’interface utilisateur, répondant à différentes préférences et besoins en termes d’accessibilité.

En ce qui concerne l’Easter-egg d’Android 14, il prend la forme d’une aventure spatiale mise à jour quotidiennement. Pour y accéder, suivez ces étapes :

1. Ouvrez l’application Paramètres sur votre appareil Android.

2. Faites défiler vers le bas et sélectionnez « À propos du téléphone ».

3. Appuyez plusieurs fois sur « Version Android » (sur « 14 »).

4. Une fois que vous l’avez tapoté plusieurs fois, maintenez votre doigt appuyé sur le logo de la version Android.

Cela révélera l’Easter-egg caché, offrant aux utilisateurs une expérience divertissante et interactive qui change chaque jour.

Health Connect

Health Connect, une fonctionnalité liée à la santé et au bien-être, est désormais intégrée à Android 14. Les utilisateurs peuvent s’attendre à des mises à jour et des améliorations de Health Connect via les mises à jour du système Google Play, éliminant ainsi le besoin d’une application séparée dans le Play Store. Parmi les nouvelles fonctionnalités figure la possibilité de partager des itinéraires d’exercice en générant des cartes des entraînements grâce à Health Connect. De plus, Android 14 offre une méthode plus facile pour enregistrer les cycles menstruels, qui peuvent être un outil de suivi de la santé précieux pour de nombreux utilisateurs.

Améliorations de la loupe

En termes d’accessibilité, Android 14 introduit une fonction de loupe mise à jour. Les utilisateurs peuvent désormais pincer pour zoomer avant et arrière, ce qui permet un contrôle précis du niveau de grossissement. De plus, cette fonctionnalité offre des options de personnalisation pour ajuster la taille de la loupe et déterminer la quantité d’écran à agrandir. Un paramètre « Rester actif lors du passage entre les applications » garantit que la loupe reste active même lors de la transition entre différentes applications. Ces améliorations facilitent l’utilisation des appareils Android pour les personnes ayant des problèmes de vision ou bénéficiant de fonctionnalités de grossissement.

Android 14 Ultra HDR

Android 14 prend en charge les images fixes Ultra HDR, conçues pour offrir une plage plus étendue de luminosité, de couleurs et de contraste sur les écrans compatibles. Cela se traduit par des photos aux couleurs plus vives, aux hautes lumières plus brillantes et aux ombres plus sombres, créant des images visuellement impressionnantes et plus réalistes. De plus, Android 14 permet la capture de photos compressées HDR 10 bits, améliorant encore la qualité et les détails des images. Google Photos prendra en charge pleinement Ultra HDR pour diverses fonctions, notamment l’affichage, la sauvegarde, l’édition, le partage et le téléchargement. Cela permet aux utilisateurs de tirer pleinement parti des avantages de la technologie Ultra HDR dans leur bibliothèque de photos.

Disponibilité d’Android 14 et appareils Pixel pris en charge

Android 14 est désormais disponible pour une gamme d’appareils Google Pixel, à partir d’aujourd’hui à 10h00 (heure du Pacifique). Le déploiement inclut les appareils suivants :

1. Pixel 4a 5G

2. Pixel 5

3. Pixel 5a

4. Pixel 6

5. Pixel 6 Pro

6. Pixel 6a

7. Pixel 7

8. Pixel 7 Pro

9. Pixel 7a

10. Pixel Tablet

11. Pixel Fold

Google met à disposition le code source d’Android 14 dans le cadre du projet open-source Android (AOSP) aujourd’hui. De plus, la mise à jour sera déployée sur différents appareils de différents fabricants, à partir de « plus tard cette année ». Ces fabricants comprennent Samsung, IQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo et Xiaomi. Les utilisateurs d’appareils de ces marques peuvent s’attendre à recevoir la mise à jour Android 14 dans un proche avenir, apportant de nouvelles fonctionnalités et améliorations à leurs smartphones.

