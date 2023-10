Google présente Assistant avec Bard pour Android et iOS

Google a récemment introduit un nouvel ajout à sa gamme lors de l’événement Made by Google : Assistant avec Bard. Ce personnel assistant innovant tire parti de la technologie de l’IA générationnelle de pointe pour offrir aux utilisateurs une expérience hautement personnalisée et efficace.

Présentation d’Assistant avec Bard : L’avenir de la technologie IA personnalisée

Assistant avec Bard offre aux utilisateurs la flexibilité de l’engager par le texte, la voix ou les images. Permettant une interaction fluide et naturelle. De plus, il peut accomplir des tâches en votre nom, en en faisant un véritable assistant numérique.

L’un des objectifs principaux de Google est d’intégrer Assistant avec Bard à sa gamme de services existants, tels que Gmail et Docs. Cette intégration est conçue pour simplifier vos routines quotidiennes et améliorer votre capacité à gérer facilement les aspects essentiels de votre vie.

Pour les utilisateurs Android, l’avenir semble encore plus excitant. Google travaille activement à la création d’une expérience contextuellement consciente directement sur votre smartphone. Imaginez prendre une photo de votre adorable chiot, dans l’intention de la partager sur votre plateforme de médias sociaux préférée. Avec Assistant avec Bard, vous pouvez activer une superposition intuitive sur votre photo et lui demander de créer un billet de médias sociaux pour vous.

Cette superposition conversationnelle révolutionnaire comprend le contexte de votre image et ajuste son assistance en conséquence. De plus, votre vie privée reste primordiale et vous avez un contrôle total sur vos paramètres de confidentialité individuels.

Bien qu’Assistant avec Bard soit actuellement à sa phase expérimentale, Google prévoit de le rendre rapidement accessible aux testeurs précoces afin de recueillir des commentaires précieux. Au cours des prochains mois, il sera accessible au grand public sur les appareils Android et iOS.

Sissie Hsiao, vice-présidente et directrice générale de Google Assistant et Bard, a souligné l’importance de cette avancée, déclarant : « Assistant avec Bard combine la fonctionnalité naturelle et conversationnelle d’Assistant avec l’immense puissance de l’IA générative, vous permettant de rester informé sur ce qui vous importe le plus, directement depuis votre appareil mobile ». Il s’agit d’une étape significative dans l’évolution des assistants personnels numériques. Promettant une expérience utilisateur plus intuitive et personnalisée pour tous.

