Microsoft dévoile des mises à jour majeures pour OneDrive : Nouveau design, intégration d’AI Copilot et plus encore

Microsoft vient de dévoiler la troisième génération de son service de stockage dans le cloud, OneDrive. Cette version mise à jour est dotée de fonctionnalités passionnantes, notamment le système Copilot alimenté par l’IA dernier cri de l’entreprise. De plus, les utilisateurs peuvent s’attendre à une nouvelle conception Fluent rafraîchie, ainsi qu’à d’importantes améliorations dans la collaboration et la gestion des documents basés dans le cloud pour les entreprises.

OneDrive héberge un nombre immense de fichiers, qui se chiffrent en trillions, pour les consommateurs et les entreprises. Chaque jour, 2 milliards de nouveaux fichiers s’ajoutent à cette immense capacité de stockage dans le cloud. Microsoft adopte une approche globale pour améliorer l’expérience utilisateur dans OneDrive pour les entreprises. Cela comprend une série d’améliorations visant à améliorer la gestion des fichiers, la facilité d’accès et l’ergonomie sur le web, Windows et la suite d’applications Office de Microsoft.

Microsoft OneDrive : Nouvelle interface de visualisation web

Microsoft donne un nouveau design substantiel à l’application web principale de OneDrive, adoptant le nouveau langage de conception Fluent. Ce nouveau design le met en cohérence avec l’esthétique de Windows 11, les mises à jour récentes des applications Office et les dernières améliorations de la conception dans l’Explorateur de fichiers. Il introduit notamment une section « Pour vous » alimentée par l’IA en haut de l’interface, offrant des recommandations de fichiers, à l’image des fonctionnalités présentes dans l’Explorateur de fichiers.

La nouvelle version de OneDrive offrira un accès rapide aux fichiers essentiels à votre travail quotidien, en les regroupant qu’ils se trouvent dans votre OneDrive, dans Teams ou d’autres emplacements. Microsoft vise à faire de OneDrive un hub centralisé pour une gestion efficace des fichiers, afin de rationaliser votre flux de travail.

La vue web mise à jour dans OneDrive inclut une vue partagée améliorée, regroupant tous les fichiers partagés via Teams, les e-mails et d’autres moyens, y compris les documents Office partagés avec vous. De plus, l’interface utilisateur de partage a été améliorée pour une meilleure facilité d’utilisation, et le processus de gestion des autorisations de fichier a été simplifié.

OneDrive de Microsoft dispose d’une nouvelle vue des personnes

Pour ceux qui collaborent sur plusieurs fichiers avec des collègues, il existe une nouvelle vue des personnes pour simplifier le processus. Vous pouvez facilement vous concentrer sur les fichiers sur lesquels vous travaillez avec des collègues spécifiques en localisant leur visage ou leur nom. De plus, vous pouvez filtrer cette vue par nom ou privilégier les collègues avec lesquels vous collaborez étroitement en les épinglant en haut.

Un autre ajout pratique est la possibilité de choisir des couleurs de dossier, et lorsque vous partagez des dossiers avec des collègues, ils verront également la couleur sélectionnée. Cela peut faciliter l’organisation et l’identification visuelle.

Option Couleurs de dossier pour Microsoft OneDrive

Une des améliorations les plus pratiques est la possibilité de marquer des fichiers spécifiques de OneDrive comme favoris. Cela garantit qu’ils sont accessibles sur Windows 11, l’interface web de OneDrive et d’autres plateformes. Par exemple, si vous marquez un dossier OneDrive comme favori dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11, vous retrouverez ce même dossier dans votre liste de favoris lorsque vous utilisez OneDrive sur le web. Cette fonctionnalité améliore l’accessibilité et l’organisation sur différents appareils et plates-formes.

Microsoft améliore la fonction de recherche dans OneDrive en intégrant des fonctionnalités d’IA. Cette addition simplifiera le processus de recherche des amis et des membres de la famille dans les photos que vous avez stockées sur le service de stockage dans le cloud. Bien que ces fonctionnalités soient actuellement en test dans une prévisualisation limitée pour les consommateurs, une préversion publique est prévue pour début 2024. Cette mise à jour vise à améliorer l’expérience de recherche globale et aider les utilisateurs à localiser rapidement un contenu spécifique dans leurs fichiers OneDrive.

Microsoft améliore le processus de création de fichiers dans OneDrive en introduisant un bouton « ajouter nouveau ». Cependant, cette fonctionnalité est prévue pour la prochaine mise à jour estivale. Ce bouton proposera aux utilisateurs une liste de suggestions de modèles pour divers types de documents, tels que des présentations. Les utilisateurs auront la possibilité de prévisualiser ces modèles en survolant par-dessus ou de commencer un nouveau document à partir de zéro.

Synchronisez des fichiers sur différents appareils et utilisez des fichiers hors ligne

Microsoft met l’accent sur l’amélioration de la vitesse et des capacités hors ligne de OneDrive. La version web de OneDrive se lance maintenant deux fois plus vite, offrant un tri instantané, un défilement plus fluide et une meilleure prise en charge hors ligne. Les utilisateurs auront bientôt la possibilité de lancer OneDrive dans leur navigateur même sans connexion Internet. De plus, la fonctionnalité « Fichiers à la demande », qui permet aux utilisateurs de marquer des fichiers comme disponibles en mode hors ligne, sera introduite dans la version web début 2024. Ces améliorations visent à rendre OneDrive plus efficace et convivial, que ce soit en ligne ou hors ligne.

Microsoft répond à une demande courante des utilisateurs professionnels de OneDrive en introduisant la possibilité d’ouvrir n’importe quel document directement depuis OneDrive sur le web dans les applications de bureau natives. Cette fonctionnalité, prévue pour être disponible en décembre, permettra aux utilisateurs d’ouvrir différents types de fichiers, notamment des fichiers CAO et des PDF, avec facilité. De plus, Microsoft améliore la vue multimédia, regroupant toutes les photos et vidéos dans un emplacement unique et organisé, offrant une expérience plus rationalisée aux utilisateurs. Ces améliorations vont améliorer la productivité et la commodité de l’utilisation de OneDrive pour les tâches liées aux activités professionnelles.

Microsoft étend l’expérience améliorée de OneDrive à d’autres applications de son écosystème. Les utilisateurs peuvent s’attendre à accéder à cette nouvelle expérience dans la section fichiers de Microsoft Teams. Elle sera également disponible dans la partie de navigation des fichiers d’Outlook. La vue OneDrive mise à jour dans Outlook est prévue pour être déployée en décembre par Microsoft. Cette fonctionnalité vise à faciliter l’accès et la gestion des fichiers de manière transparente sur différentes applications Microsoft. Ces intégrations visent à offrir une expérience plus cohérente et conviviale aux individus et aux équipes utilisant les outils de productivité de Microsoft.

Intégration de Microsoft Copilot

Microsoft améliore les fonctionnalités de OneDrive en intégrant son système d’IA Copilot. Cela sera disponible en décembre pour les utilisateurs disposant d’une licence Microsoft 365 Copilot. Copilot fournira aux utilisateurs un résumé quotidien des fichiers. Il servira de fonction de rattrapage pour les documents sur lesquels des individus et des équipes collaborent. Ce résumé comprendra une liste des modifications importantes apportées aux fichiers et un aperçu concis des nouveaux commentaires. Le système d’IA de Microsoft organisera intelligemment ces résumés pour s’assurer qu’ils sont pertinents sur le plan contextuel. Ainsi, il rationalisera la façon dont les utilisateurs restent informés de leurs documents partagés et de leurs collaborations.

Disponibilité des modifications de l’interface OneDrive

Microsoft a déjà déployé la plupart des nouvelles interfaces pour le grand public. Cela signifie que vous pouvez découvrir la nouvelle version de OneDrive dès que possible. Vous pouvez vous rendre sur le site web de OneDrive pour découvrir les nouveaux changements vous-même en cliquant sur ce lien. Microsoft a également promis plus de fonctionnalités d’ici début 2024.

