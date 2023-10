Xiaomi 13T Pro contre Xiaomi 12T Pro – Quoi de neuf?

Aujourd’hui, nous sommes ici avec notre comparaison Xiaomi 13T Pro vs Xiaomi 12T Pro. Xiaomi a lancé le Xiaomi 13T Pro avec de nombreux nouveaux produits lors de son événement de lancement il y a quelques heures. Le Xiaomi 13T Pro, successeur du Xiaomi 12T Pro, possède des spécifications qui feront beaucoup de bruit sur le marché. Alors commençons la comparaison Xiaomi 13T Pro vs Xiaomi 12T Pro en comparant les spécifications, les détails de conception, les scores de référence et les prix de ces appareils !

Comparaison du Xiaomi 13T Pro vs Xiaomi 12T Pro

La série Xiaomi 13T, qui était très attendue par les utilisateurs depuis longtemps, a été présentée au monde entier lors de l’événement de lancement récemment organisé. Les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro sont dotés d’une excellente configuration de caméra et de performances exceptionnelles. Xiaomi a collaboré avec Leica pour la partie caméra de la nouvelle série Xiaomi 13T. Mais la question principale est de savoir quelles sont les nouvelles fonctionnalités par rapport à la série précédente ? Dans cet article, nous comparons le successeur, le Xiaomi 13T Pro, avec le prédécesseur, le Xiaomi 12T Pro, pour répondre à cette question. Le premier point de la comparaison Xiaomi 13T Pro vs Xiaomi 12T Pro concerne le design et les dimensions.

Design et dimensions

Nous allons bien sûr commencer la comparaison de ces deux excellents appareils par le design et les dimensions. Parce que lorsque vous prenez un appareil en main, votre première impression porte sur son design et son poids. Si nous commençons par le Xiaomi 13T Pro, l’appareil mesure 162,2 x 75,7 x 8,5 mm et pèse 200 g. Du côté du design, vous avez le choix entre deux options de boîtier, une couverture arrière en cuir et en céramique. Avec un écran de 6,67 pouces, l’appareil a un design cool, mais il est un peu robuste et encombrant, et malheureusement cela est devenu la norme dans les appareils d’aujourd’hui, donc c’est normal.

Et le Xiaomi 12T Pro mesure 163,1 x 75,9 x 8,6 mm et pèse 205 g. Avec un écran de 6,67 pouces, il donne une sensation de densité et est parfaitement équilibré avec une prise solide. En fin de compte, le Xiaomi 13T Pro est exactement identique à son prédécesseur, le Xiaomi 12T Pro, en termes de design, il y a une différence dans la partie bosse de l’appareil photo. Mis à part cela, le design du boîtier, la taille de l’écran et d’autres facteurs sont presque identiques. Nous poursuivons la comparaison Xiaomi 13T Pro vs Xiaomi 12T Pro avec les performances de l’appareil.

Performances

Nous pouvons dire que la véritable rivalité entre les appareils commence ici, nous déciderons quel appareil est le plus puissant grâce à une évaluation des performances. Le Xiaomi 13T Pro est très ambitieux en termes de performances, et la différence la plus importante est que cette série a opté pour une puce MediaTek. L’appareil, qui est livré avec la puce MediaTek Dimensity 9200+ (4 nm), dispose d’une fréquence de 1 x 3,35 GHz Cortex-X3, 3 x 3,0 GHz Cortex-A715 et 4 x 2,0 GHz Cortex-A510. Avec des options de RAM LPDDR5X de 12 Go/16 Go et de stockage UFS 4.0 de 256 Go/512 Go/1 To, c’est une bête de performances. Les scores Geekbench 6 du Xiaomi 13T Pro sont de 1289 en test monocœur et de 3921 en test multicœur, tandis que le score de référence AnTuTu est d’environ 1 550 000.

Et le Xiaomi 12T Pro est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm). L’appareil est livré avec une fréquence de 1 x 3,19 GHz Cortex-X2, 3 x 2,75 GHz Cortex-A710 et 4 x 2,0 GHz Cortex-A510. Il était disponible avec des options de RAM LPDDR5X de 8 Go/12 Go et de stockage UFS 3.1 de 128 Go/256 Go. Les scores Geekbench 6 du Xiaomi 12T Pro sont de 1155 en test monocœur et de 3810 en test multicœur. Le score de référence AnTuTu est d’environ 1 500 000. Les puces sont presque à égalité en termes de performances, mais le Xiaomi 13T Pro est en avance avec sa plus grande capacité de RAM et ses options de stockage UFS 4.0. Nous poursuivons la comparaison du Xiaomi 13T Pro vs Xiaomi 12T Pro dans la section de l’écran.

Écran

Dans cette section, nous comparons les écrans des deux appareils, car il s’agit de l’un des critères les plus importants de l’évaluation. Le Xiaomi 13T Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces FHD+ (1220×2712) avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz (2600 nits). Avec une résolution FHD+, vous obtiendrez une grande précision et l’écran AMOLED offre des couleurs beaucoup plus vibrantes. Avec une luminosité d’écran de 2600 nits, vous pouvez voir l’écran très facilement même par temps ensoleillé, ce qui est une valeur de luminosité très élevée. Obtenez des images plus fluides avec un taux de rafraîchissement de l’écran de 144 Hz et profitez de la véritable qualité HDR+ avec la prise en charge de Dolby Vision.

Et le Xiaomi 12T Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces FHD+ (1220×2712) avec Dolby Vision et un taux de rafraîchissement de 120 Hz (900 nits). Bien que les écrans semblent identiques, il y a en réalité une amélioration évidente ; la valeur de luminosité de l’écran. La valeur maximale de luminosité de 900 nits sur le Xiaomi 12T Pro a été augmentée à 2600 nits sur le Xiaomi 13T Pro. Ainsi, avec le nouveau Xiaomi 13T Pro, vous pourrez atteindre une luminosité beaucoup plus élevée, ce qui vous facilitera la tâche en plein jour. Et la différence entre 120 Hz et 144 Hz n’est pas énorme, mais il s’agit d’une avancée. Nous en venons maintenant à la partie appareil photo de la comparaison Xiaomi 13T Pro vs Xiaomi 12T Pro.

Appareil photo

De nos jours, les appareils sont désormais évalués avec des comparaisons d’appareils photo et, étant donné que chaque appareil satisfait de manière satisfaisante en termes de performances, nous pouvons dire que notre critère le plus important est l’appareil photo. La photographie mobile est la partie où les entreprises se font concurrence le plus ces jours-ci. Le Xiaomi 13T Pro dépasse les attentes en matière d’appareil photo grâce à sa collaboration avec Leica. L’appareil dispose d’une configuration de triple appareil photo avec un objectif principal de 50 MP f/1.7 24 mm OIS (PDAF), un téléobjectif de 50 MP f/2.0 50 mm OIS (zoom optique 5x) (PDAF), un ultra grand-angle de 12 MP f/2.2, 15 mm (120˚) et un appareil photo selfie de 20 MP.

Il n’y avait pas de collaboration Leica sur le Xiaomi 12T Pro. Le Xiaomi 12T Pro dispose d’un appareil photo principal de 200 MP f/1.7 24 mm OIS (PDAF), d’un ultra grand-angle de 8 MP f/2.2, d’une macro de 2 MP f/2.4 et d’un appareil photo selfie de 20 MP. Un appareil très médiocre en termes d’appareil photo, le nouveau membre de la série, le Xiaomi 13T Pro, frappe fort dans la photographie mobile. Ci-dessous, quelques exemples de photos prises avec ces appareils.

Batterie, logiciel et autres spécifications

Nous terminons la comparaison Xiaomi 13T Pro vs Xiaomi 12T Pro en comparant d’autres détails. Nous pouvons commencer par les capacités de la batterie, car l’autonomie de la batterie est un facteur important lors de l’évaluation de l’appareil, il est important que la batterie tienne toute la journée. Le Xiaomi 13T Pro dispose d’une batterie de 5000 mAh avec une prise en charge de la charge ultra-rapide Xiaomi Hypercharge (PD3.0) de 120 W, l’appareil se recharge entièrement en 19 minutes, ce qui est une vitesse de charge incroyable. Et le Xiaomi 12T Pro avait la même capacité de batterie et la même vitesse de charge, il n’y a donc aucune différence à ce niveau.

Le Xiaomi 13T Pro est doté de la technologie FOD (empreinte digitale à l’écran). L’appareil offre une qualité sonore élevée avec des haut-parleurs stéréo, une certification IP68, une prise en charge de la 5G, du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, du GPS, du NFC et même d’un émetteur infrarouge. Du côté logiciel, il y a MIUI 14 basé sur Android 13 et cet appareil a un prix d’environ 799 €. Et le Xiaomi 12T Pro dispose presque des mêmes spécifications, mais le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et la certification IP53 sont quelques petits détails qui le mettent un pas en arrière. Le Xiaomi 13T Pro est un appareil plus récent et plus à jour, il est donc en avance en termes d’avancements technologiques, et cet appareil a un prix d’environ 599 €.

Notre avis

En conclusion, il y a un grand bond en avant dans la série avec le Xiaomi 13T Pro, il y a de grandes améliorations par rapport au Xiaomi 12T Pro. L’appareil mérite des éloges pour sa qualité d’écran améliorée, sa stabilité accrue grâce à une puce plus récente, sa configuration d’appareil photo améliorée et d’autres développements importants. Alors que pensez-vous de la comparaison Xiaomi 13T Pro vs Xiaomi 12T Pro ? N’oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous et restez à l’écoute pour plus d’informations.

Sources des photos : NextPit – PhoneArena – Stuff

