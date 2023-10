Améliorez votre expérience d’écoute hors ligne avec le meilleur lecteur de musique pour Android

Le streaming de musique à travers différents services est sûrement pratique. Mais on ne peut pas nier que cela peut rapidement consommer vos données mobiles. Et si vous avez une vaste collection de musique numérique, installer le meilleur lecteur de musique pour Android peut améliorer votre expérience d’écoute hors ligne.

Cependant, trouver la crème de la crème peut être difficile avec autant d’options sur le Google Play Store. Mais ne vous inquiétez pas; nous avons scruté les meilleures applications pour regrouper une courte liste. La liste ne contient que des applications qui sont un excellent choix comme meilleur lecteur de musique pour Android. Alors, plongeons-y!

AIMP – Le meilleur lecteur de musique pour Android avec une interface simple

Une interface utilisateur simple est essentiellement un must pour n’importe quelle application Android. Eh bien, les développeurs derrière AIMP savent exactement cela. Maintenant, bien que le lecteur de musique puisse sembler trop simple et basique, il a tout ce qu’il faut pour offrir la meilleure expérience de lecture de musique hors ligne.

La meilleure partie est que l’application peut gérer à peu près tous les types de fichiers audio. Cela inclut les formats avec perte et sans perte. Il comprend même un égaliseur à 29 bandes, ce qui est une fonctionnalité rare parmi les applications de lecteur de musique pour Android.

De plus, vous pouvez mélanger des fichiers multi-canaux et les convertir en sortie mono ou stéréo. Cette fonctionnalité vous permettra de tirer le meilleur parti des pistes audio 3D ou surround lorsque vous n’avez pas le hardware adéquat pour en profiter pleinement. Donc, dans l’ensemble, même avec une interface minimaliste, le lecteur de musique AIMP pour Android est un choix solide.

Où télécharger AIMP: Google Play Store (Gratuit)

jetAudio – Le meilleur lecteur de musique freemium pour Android

jetAudio n’était pas vraiment un bon choix auparavant. Mais avec les dernières mises à jour, le lecteur de musique pour Android a atteint sa forme ultime, ce qui en réalité un choix approprié pour l’écoute de musique hors ligne.

Cela dit, il existe deux versions différentes disponibles pour l’application. La version Plus coûte 3,99 $, ce qui est assez raisonnable pour un bon lecteur de musique pour Android. Mais vous n’avez même pas besoin d’effectuer cet achat, car la version gratuite apporte beaucoup de choses.

Dans la version gratuite, vous obtenez un égaliseur à 10 bandes avec 32 préréglages différents. Avec cela, il devient facile de régler la sortie audio de votre casque sans fil ou filaire selon vos préférences. Et comme AIMP, le lecteur de musique jetAudio pour Android prend en charge les fichiers audio avec perte et sans perte.

De plus, l’application offre des effets spéciaux, notamment le x-bass et la réverbération. Vous avez également un contrôle total sur la lecture grâce au contrôle automatique du gain, au contrôle de la vitesse de lecture et bien plus encore.

Mais la version gratuite contient des publicités, qui, heureusement, ne sont pas intrusives. Et lorsque vous passez à la version premium, vous obtenez un éditeur de tags intégré, un égaliseur à 20 bandes, de nombreux widgets et quelques autres fonctionnalités pratiques.

Où télécharger jetAudio: Google Play Store (Gratuit et Plus)

MediaMonkey – Le meilleur lecteur de musique riche en fonctionnalités pour Android

Si vous avez déjà essayé MediaMoneky, vous ne pouvez pas nier que c’est un peu un outsider dans la catégorie des applications de lecteur de musique Android. Il offre de nombreuses fonctionnalités qui ne sont généralement pas présentes dans les autres applications de lecteur de musique pour Android. Par exemple, il existe des options dédiées aux podcasts et aux livres audio.

De plus, le lecteur de musique offre des options pour trier tous vos fichiers audio avec des éléments tels que les compositeurs. En comparaison, la plupart des applications trient simplement les chansons par artistes. Et si vous vous demandez, l’application comprend aussi des fonctionnalités basiques, dont un égaliseur intégré.

Mais ce qui distingue vraiment MediaMonkey, c’est sa capacité à synchroniser les fichiers musicaux depuis votre ordinateur. Il le fait par WiFi, facilitant l’importation de votre bibliothèque musicale depuis votre PC. Vous pouvez également utiliser un câble USB pour importer les fichiers.

Où télécharger MediaMonkey: Google Play Store (Gratuit et Premium)

Rocket Music Player – Le meilleur lecteur de musique personnalisable pour Android

Depuis son lancement, Rocket Music Player a parcouru un long chemin. L’application existe depuis un bon moment. Et tout au long du temps, les développeurs ont pris soin de résoudre de nombreux bugs. De plus, l’équipe a amélioré les performances du lecteur de musique et ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Tout comme MediaMonkey et jetAudio, vous avez deux options différentes. Dans la version gratuite, vous disposez d’un égaliseur à 10 bandes. Cet égaliseur est fourni avec plusieurs préréglages. Mais ce qui rend vraiment l’application personnalisable, c’est qu’elle propose plus de 30 thèmes.

De plus, vous disposez d’un éditeur de tags intégré, vous permettant de modifier instantanément vos fichiers audio préférés. La version gratuite prend également en charge Chromecast, ce qui vous permet de diffuser sans fil vos fichiers musicaux hors ligne sans passer par des étapes supplémentaires. Parmi les autres points forts, on trouve un minuteur de sommeil, un gestionnaire de playlist pratique et une prise en charge des podcasts.

Dans la version premium, ce lecteur de musique pour Android offre une lecture sans interruption, un fondu enchaîné, une augmentation du volume de lecture, une prise en charge étendue de différents formats audio et d’autres fonctionnalités avancées.

Où télécharger Rocket Music Player: Google Play Store (Gratuit et Premium)

Oto Music – Le meilleur lecteur de musique minimaliste pour Android

Vous recherchez le meilleur lecteur de musique pour Android doté d’une interface minimaliste? Votre recherche se termine ici, car Oto Music est exactement ce que vous cherchez. Les développeurs ont donné la priorité à la convivialité de l’application. Elle est dotée de fonctionnalités de navigation simples.

De plus, vous bénéficiez de la compatibilité Android Auto et Chromecast, ce qui est assez impressionnant pour une application gratuite. Il prend en charge l’audio sans interruption, des thèmes clairs et sombres, des widgets, l’édition de tags et des paroles synchronisées. Et la meilleure partie est que vous obtenez tout cela dans un package qui ne fait que 5 Mo. Donc, si vous avez peu d’espace de stockage sur votre téléphone Android, il n’y a rien à craindre.

Sur ce point, tout dans l’application est gratuit. Cependant, vous pouvez soutenir les développeurs en faisant des dons facultatifs.

Où télécharger Oto Music: Google Play Store (Gratuit)

