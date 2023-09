Défense de la sécurité nationale : La NSA se concentre sur la sécurité de l’IA

Selon l’agence de presse AP, la National Security Agency (NSA) lance un centre spécialisé dans la sécurité de l’IA. Ce changement intervient en raison de l’utilisation croissante par le gouvernement de l’IA, comme en témoignent de nombreuses règles mathématiques ajoutées dans les systèmes de défense et d’espionnage. L’objectif principal du centre de sécurité sera de protéger ces systèmes contre le vol et les interruptions, ainsi que de protéger la nation contre les menaces basées sur l’IA émanant de pays étrangers.

Le directeur sortant, le général Paul Nakasone, a récemment dévoilé la plongée de la NSA dans la sécurité de l’IA. Il a déclaré que la nouvelle division fonctionnera dans le cadre du Cybersecurity Collaboration Center actuel. Cette équipe travaille en partenariat avec des entreprises et des amis étrangers pour protéger les États-Unis contre les attaques en ligne de pays comme la Chine, la Russie et d’autres qui commettent des actes malveillants sur ordinateur.

Par exemple, la CIA a émis un avertissement cette semaine. Elle a déclaré que des pirates informatiques chinois ciblent le gouvernement, les entreprises industrielles et les opérateurs de télécommunications en utilisant un firmware de routeur corrompu. Les personnes sont inquiets de s’immiscer dans les élections. Mais Nakasone n’a pas de preuve que la Russie ou la Chine essaient de s’immiscer dans le choix du président américain de 2024. Néanmoins, cela a été un problème, et c’est pire maintenant avec des choses d’IA comme le nouveau chatbot de la CIA.

Sécurité de l’IA : la mission impossible de la NSA

À mesure que l’IA devient plus risquée, le gouvernement américain s’appuie sur sa nouvelle unité de sécurité. La décision de la NSA de créer cette unité fait suite à une étude montrant que l’IA non sécurisée pose un problème majeur de sécurité nationale. Cette situation s’est empirée avec la technologie d’IA générative, qui peut être bonne ou mauvaise.

Nakasone voit cette unité comme le principal lieu d’utilisation de la NSA d’informations étrangères et d’établissement de règles et de méthodes pour rester en sécurité avec l’IA. Ils aideront également l’IA à se développer en toute sécurité dans notre sécurité et notre défense. Ils travailleront en étroite collaboration avec les dirigeants d’entreprise, les laboratoires, les écoles, les amis d’autres pays et le Département de la Défense.

Nakasone quitte la NSA et le Cyber Command des États-Unis. Son adjoint actuel, le lieutenant général de l’armée de l’air Timothy Haugh, prendra sa place. Il est en poste depuis 2018 et a très bien fait son travail.

