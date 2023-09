Comment utiliser un vieux téléphone Android pour surveiller un bébé

Dans le paysage en constante évolution de la technologie mobile, il est fort probable que beaucoup d’entre nous possèdent un ancien appareil Android rangé dans un tiroir. Bien qu’il reste dédié, il ne sert à rien d’autre qu’à accumuler la poussière. Par conséquent, la possibilité de le réutiliser en tant qu’outil précieux de surveillance de bébé est très attrayante.

Transformez votre ancien téléphone Android en babyphone : Un guide pratique

Parmi les innombrables utilisations potentielles pour un ancien appareil mobile, l’utiliser comme caméra vidéo et audio pour surveiller un bébé se démarque. Cela permet non seulement d’économiser des fonds qui seraient autrement dépensés dans un accessoire de surveillance dédié, mais également de donner une nouvelle vie au smartphone négligé.

Toutes les opérations sont effectuées de manière transparente via l’application ‘Saby Baby Monitor’.

Alors qu’il existe de nombreuses applications sur Google Play pour la surveillance des bébés via un mobile, Saby Baby Monitor se démarque, notamment pour sa compatibilité avec les anciens dispositifs mobiles fonctionnant sous Android versions 5.0 et ultérieures. Étant donné que cette version d’Android a été introduite en 2014, de nombreux anciens smartphones peuvent facilement exécuter cette application.

De manière impressionnante, l’application a recueilli plus d’un million de téléchargements et maintient une cote solide de 4,1 sur 5 étoiles. Elle accorde une grande importance à la confidentialité de l’utilisateur, assurant qu’aucune donnée n’est collectée, transférée à des tiers ou utilisée de manière inappropriée, un aspect test en matière de soins aux nourrissons.

En ce qui concerne sa structure de paiement, elle offre une option d’utilisation gratuite avec des publicités occasionnelles. Ces publicités ne sont pas intrusives ; cependant, les utilisateurs ont la possibilité de les éliminer en s’abonnant, ce qui, au moment de la rédaction de cet article, est disponible à un tarif réduit et inclut une période d’essai sans publicité de 3 jours.

Le processus d’installation

L’installation implique l’utilisation de deux dispositifs mobiles : l’un pour le bébé et l’autre pour vous. Si vous n’avez pas de vieux mobile supplémentaire, ne vous inquiétez pas, votre smartphone actuel fera très bien l’affaire. De plus, la compatibilité n’est pas un problème, car l’application est disponible sur les plateformes Android et iOS via leurs stores d’applications respectifs.

Une fois que vous avez installé l’application sur les deux appareils et terminé la configuration initiale, vous devrez spécifier le rôle de chaque mobile. Si vous configurez l’ancien appareil, vous devez sélectionner « Bébé », tandis que sur votre smartphone actuel, vous devez choisir « Parents ».

Après cette sélection, vous devrez utiliser l’ancien mobile Android pour scanner un code QR affiché sur votre appareil actuel. Ce processus établit une connexion entre les deux appareils, leur permettant de servir d’intermédiaire entre le bébé et les parents.

Processus de surveillance

Une solution vidéo simple mais très pratique pour surveiller votre bébé est maintenant à votre disposition. Une fois que l’application est installée sur les deux appareils mobiles, vous constaterez que son utilisation est aussi simple que celle d’une montre-bracelet. Essentiellement, votre ancien mobile Android servira de caméra de surveillance, tandis que votre nouvel appareil fonctionnera comme l’écran, fournissant à la fois la vidéo et l’audio (ce qui est particulièrement utile pour entendre les pleurs de votre bébé même lorsque vous ne regardez pas activement l’écran).

Imaginez placer l’ancien mobile de manière stratégique pour qu’il soit orienté vers le lit de votre bébé. Il peut être sur une étagère, sur une table ou même sur un trépied installé à cet effet. La clé est de s’assurer que le mobile est solidement positionné pour éviter qu’il ne tombe et perde la vue.

Voici un conseil supplémentaire : surveillez attentivement la batterie de l’ancien mobile, que vous pouvez facilement vérifier depuis le nouvel appareil à l’aide de l’application. Il est conseillé de maintenir l’ancien appareil continuellement connecté à une source d’alimentation (vous pouvez avoir besoin d’un long câble) ou, si ce n’est pas possible, de le connecter à une batterie externe. N’oubliez pas de le recharger une fois que votre bébé s’est réveillé et que sa surveillance n’est plus nécessaire.

De nombreuses fonctionnalités

Il convient de mentionner que vous avez la possibilité de configurer soit la caméra frontale, soit la caméra arrière de l’ancien mobile. Pour une résolution et un angle de vision optimaux, l’utilisation de la caméra arrière est recommandée, mais vous pouvez facilement basculer entre les deux en utilisant un bouton sur l’interface.

Une autre fonctionnalité importante à noter est la possibilité d’activer une option de diminution de l’écran sur l’ancien mobile qui enregistre. Cette option réduit la luminosité de l’écran et supprime l’affichage de l’image, garantissant que la lumière ne dérange pas le bébé pendant une utilisation nocturne. Il est important de préciser que cet ajustement n’affecte pas l’appareil mobile principal, qui peut toujours recevoir la vidéo et l’audio en temps réel.

De plus, l’application offre des fonctionnalités notables telles que la configuration des notifications et la possibilité d’ajouter d’autres appareils pour la surveillance. Dans ce dernier cas, vous pouvez même envisager d’ajouter le mobile de votre partenaire, ce qui vous permet à tous les deux d’avoir accès au système de surveillance du bébé.

Comment utiliser un ancien smartphone et des applications pour la surveillance des bébés

Les babyphones sont un excellent moyen de garder un œil sur votre tout-petit lorsque vous ne pouvez pas être dans la même version. Mais ils peuvent aussi être chers et compliqués à mettre en place. Si vous avez un ancien smartphone qui traîne, vous pouvez facilement le transformer en babyphone en utilisant une application dédiée.

Avantages de l’utilisation d’un ancien smartphone comme babyphone

Il y a plusieurs avantages à utiliser un ancien smartphone comme babyphone :

C’est peu coûteux. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’application, qui est généralement gratuite ou très abordable.

C’est pratique. Vous pouvez utiliser votre smartphone existant, donc pas besoin d’acheter de nouvel équipement.

C’est portable. Vous pouvez emmener votre smartphone partout avec vous, donc vous pouvez toujours surveiller votre bébé.

C’est riche en fonctionnalités. De nombreuses applications de babyphone offrent des fonctionnalités telles que l’audio bidirectionnel, la vision nocturne et la détection de mouvement.

Comment configurer un ancien smartphone comme babyphone

Pour configurer un ancien smartphone comme babyphone, vous devrez :

Télécharger une application de babyphone sur votre ancien smartphone et votre smartphone actuel. Il existe de nombreuses applications différentes, gratuites ou payantes. Parmi les options populaires, citons Cloud Baby Monitor, Baby Monitor 3G et Dormi. Suivre les instructions de l’application pour configurer les deux appareils. Cela impliquera généralement de créer un compte, de se connecter au même réseau Wi-Fi et de positionner les appareils aux emplacements appropriés. Une fois les appareils configurés, vous devriez pouvoir voir et entendre votre bébé sur votre smartphone actuel.

Conseils pour utiliser un ancien smartphone comme babyphone

Voici quelques conseils pour utiliser un ancien smartphone comme babyphone :

Placez le téléphone dans un endroit sûr et sécurisé dans la chambre de bébé. Assurez-vous qu’il est hors de portée du bébé ainsi que de tout autre cordon ou danger.

Utilisez un support ou un support de téléphone pour positionner le téléphone de manière à avoir une vue dégagée sur le bébé.

Augmentez la luminosité et le volume du téléphone afin de pouvoir voir et entendre clairement le bébé.

Envisagez d’utiliser un chargeur pour garder le téléphone branché, surtout si vous prévoyez de l’utiliser pendant de longues périodes.

Si vous utilisez une application gratuite, sachez qu’il peut y avoir certaines limitations, telles que des durées de diffusion vidéo plus courtes ou moins de fonctionnalités.

Fonctionnalités supplémentaires des applications de babyphone

En plus de l’audio et de la vidéo en streaming de base, de nombreuses applications de babyphone offrent également d’autres fonctionnalités telles que :

Audio bidirectionnel : cela vous permet de parler à votre bébé via l’application.

Vision nocturne : cela vous permet de voir votre bébé dans l’obscurité.

Détection de mouvement : cela vous envoie une alerte si le bébé bouge ou fait du bruit.

Surveillance de la température : cela vous indique la température dans la chambre du bébé.

Berceuses : cela vous permet de jouer des berceuses ou d’autres sons apaisants pour votre bébé.

Bruit blanc : cela peut aider à bloquer le bruit et à créer un environnement apaisant pour votre bébé.

Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes lors de la configuration ou de l’utilisation de votre ancien smartphone comme babyphone, voici quelques éléments à vérifier :

Assurez-vous que les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Vérifiez que l’application est installée et en cours d’exécution sur les deux appareils.

Essayez de redémarrer les deux appareils.

Assurez-vous que les appareils sont à portée l’un de l’autre.

Si vous avez toujours des problèmes, contactez le développeur de l’application pour obtenir de l’aide.

Voici quelques fonctionnalités supplémentaires que certaines applications de babyphone offrent :

Prise en charge de plusieurs caméras. Cela vous permet de surveiller plusieurs versions ou zones de votre maison avec une seule application.

Cela vous permet de surveiller plusieurs versions ou zones de votre maison avec une seule application. Stockage en cloud. Cela vous permet de stocker et de revoir des vidéos depuis l’application dans le cloud.

Cela vous permet de stocker et de revoir des vidéos depuis l’application dans le cloud. Fonctionnalités de sécurité. Certaines applications offrent des fonctionnalités de sécurité telles que le chiffrement et la protection par mot de passe pour garder la diffusion vidéo de votre bébé privée.

Si vous recherchez une solution de surveillance des bébés plus complète, vous voudrez peut-être envisager d’utiliser un babyphone dédié. Cependant, si vous avez un budget limité ou si vous possédez déjà un ancien smartphone, l’utilisation d’une application de babyphone est un excellent moyen de commencer.

Notre avis

Utiliser un ancien smartphone comme babyphone est un excellent moyen d’économiser de l’argent et d’obtenir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Avec un peu de configuration, vous pouvez avoir un moyen fiable et pratique de garder un œil sur votre petit.

