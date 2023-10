Caméra extérieure EZVIZ CB8 2K: La surveillance dont vous avez toujours rêvé

Dernièrement, les progrès technologiques dans l’industrie de la sécurité domestique ont considérablement augmenté nos capacités de protection. En tête de cette évolution, la caméra de surveillance WiFi extérieure EZVIZ CB8 2K se distingue grâce à ses fonctionnalités innovantes et sa performance irréprochable.

Un produit de pointe pour une sécurité sans faille

La EZVIZ CB8 2K est incontestablement un produit de choix parmi les caméras de surveillance extérieures les plus avancées. Propulsée par une batterie de 10400mAh, la plus grande capacité parmi les caméras de surveillance extérieures, elle permet une mise en place pratique et flexible : placez-la où vous le souhaitez, là où les vues sont optimales. Pour une totale tranquillité d’esprit, vous pouvez la relier au panneau solaire EZVIZ compatible. Oubliez ainsi toutes vos inquiétudes liées à la décharge de la batterie.

Un atout majeur de la EZVIZ CB8 2K réside dans sa capacité de détection intelligente. Grâce à son capteur PIR intégré et à un algorithme sophistiqué de détection de forme humaine, cette caméra évite efficacement les fausses alertes. Encore mieux, elle peut verrouiller et suivre tout le déroulé d’une activité humaine détectée.

La CB8 2K offre une précieuse capacité de défense active. En effet, en cas de détection d’intrus, elle déclenche une sirène puissante et active deux projecteurs clignotants pour une dissuasion immédiate sur place. De plus, elle possède une fonction audio bidirectionnelle qui vous permet de communiquer avec votre famille, d’accueillir des visiteurs ou de repousser des invités non désirés via l’application EZVIZ sur votre smartphone.

Un suivi nocturne coloré inégalé

La performance de la EZVIZ CB8 2K ne s’arrête pas à la tombée de la nuit. En effet, elle propose trois modes de vision nocturne : une vision éclairée et restaurée de manière éclatante en couleur grâce à deux projecteurs intégrés, une vision nocturne en noir et blanc réglable via l’application EZVIZ, et un mode automatique qui active les projecteurs et passe de la surveillance en noir et blanc à la couleur lorsqu’un mouvement humain est détecté.

Une installation facile et une résistance affirmée

Dotée d’un design élégant, la CB8 2K s’intègre parfaitement à toute habitation. Résistante aux intempéries grâce à sa certification IP65, elle assure des performances constantes et durables.

Le stockage de vos vidéos est flexible et sécurisé. Vous pouvez sauvegarder vos enregistrements sur une carte microSD locale jusqu’à 256 Go, ou vous abonner à EZVIZ CloudPlay pour un stockage en ligne illimité et totalement crypté.

En outre, cette caméra extérieure offre une large vision à 360° en 2K, éliminant ainsi les zones grises en matière de protection. Son installation est facile et détendue, sans aucun câblage complexe. De plus, elle intègre une technologie de compression vidéo avancée H.265, assurant une meilleure qualité d’image tout en économisant la bande passante et l’espace de stockage.

Enfin, chez EZVIZ, la protection des données et la confidentialité sont une priorité. Toutes les données sont chiffrées de bout en bout lors de la transmission entre la caméra et le Cloud EZVIZ. La clé de déchiffrement est uniquement détenue par l’utilisateur.

En conclusion, la caméra de surveillance WiFi extérieure EZVIZ CB8 2K offre une défense active pour votre domicile, avec une utilisation facile, une détection intelligente, une vision nocturne claire et colorée, tout en respectant votre vie privée. C’est donc un choix idéal pour une surveillance fiable et une tranquillité d’esprit assurée.

Si vous êtes intéressé par cette caméra de surveillance, vous êtes au bon moment, au bon endroit ! La marque propose, jusqu’au 31 octobre seulement, 40 € de réduction sur le prix de la CB8. Pour en profiter, il vous suffit d’ajouter le code EZVIZCB8NET dans votre panier Amazon, une sacrée affaire !

➡️ Voir l’offre sur la caméra de surveillance EZVIZ CB8