Comment utiliser le mode Photo dans The Crew Motorfest

Compte tenu des graphismes vidéo remarquables dans les jeux modernes, cela a automatiquement engendré un tout nouveau hobby. De nombreuses personnes apprécient désormais de prendre des photos en jeu, et de nombreux jeux offrent même une option Photo Mode intégrée.

Aujourd’hui, nous parlerons du mode Photo d’un jeu relativement récent qui vient de sortir. Le jeu en question est « The Crew Motorfest » d’Ubisoft, qui est sorti le 14 septembre 2023. Le jeu propose une option de choix de l’heure de la journée lors de la prise de photos dans le jeu.

Jetons un coup d’œil à la façon dont vous, le joueur, pouvez prendre de superbes photos de voitures dans le jeu récemment sorti, The Crew: Motorfest.

Comment prendre des photos dans The Crew Motorfest

Prendre des photos de vos voitures préférées dans The Crew Motorfest est assez simple. C’est pratiquement la même manière que vous prenez des photos dans le jeu précédent, The Crew 2. Vous pouvez choisir de prendre des photos avec votre manette de jeu ou avec votre clavier, selon ce qui vous est le plus confortable.

Accéder au mode Photo dans The Crew Motorfest

Vous pouvez facilement accéder au mode Photo dans The Crew Motorfest en suivant ces étapes.

Utilisation du clavier et de la souris

Si vous utilisez un clavier et une souris pour conduire dans l’incroyable état d’Hawaï, vous pouvez simplement appuyer sur la touche P de votre clavier. Cela fera apparaître le mode Photo à l’écran.

Utilisation d’une manette de jeu

Si vous préférez conduire dans The Crew: Motorfest avec une manette de jeu, il vous suffit d’appuyer sur le bouton Directionnel gauche. Cela lancera le mode Photo du jeu.

Lorsque vous êtes en mode Photo, le jeu se mettra en pause et vous pourrez librement faire pivoter l’angle de la caméra pour obtenir la meilleure prise de vue (vous pouvez suivre les commandes à l’écran pour ajuster l’angle de la caméra). Pour capturer et enregistrer la capture d’écran localement sur votre appareil, vous pouvez sélectionner Masquer l’interface utilisateur, puis prendre une capture d’écran en utilisant la solution habituelle de votre appareil, comme les boutons Windows+prtscrn sur un PC Windows.

Vous trouverez des raccourcis pour différentes actions telles que prendre une capture d’écran, accéder au menu, lire une séquence, faire la mise au point automatique, etc. Dans le menu, vous pouvez également changer l’environnement de la scène.

Vous pouvez ajuster diverses options. En plus des options habituelles de luminosité, de contraste, de rotation et de filtres que l’on retrouve dans presque tous les jeux ayant un mode photo, The Crew Motorfest vous permet également de jouer avec l’environnement. Vous pouvez facilement choisir l’heure de la journée, que vous souhaitiez une prise de vue au lever du soleil, une prise de vue sous la pluie, peut-être des vibrations hivernales avec de la neige, ou tout simplement profiter de la voiture dans toute sa splendeur pendant la nuit.

En plus de modifier le type de journée avec la météo, vous pouvez également choisir parmi les différentes options de temps que le jeu vous présente. Il vous suffit de choisir ce que vous préférez et de prendre une photo.

Accès à la galerie de photos

Disque C > Dossier Documents > TheCrewMotorfest > Captures d’écran.

Les images seront enregistrées avec une chaîne de chiffres en tant que nom de fichier.

Il vous suffit de parcourir, prévisualiser et utiliser les images qui vous plaisent.

Sur console, vous pouvez accéder à la galerie de photos dans votre profil > Pilote. La capture d’écran que vous réaliserez apparaîtra ici.

Conclusion

Cela conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement prendre des photos en jeu pour The Crew Motorfest. Tester et expérimenter le mode Photo dans The Crew Motorfest est un excellent moyen de tester vos compétences en photographie et de tirer le meilleur parti d’une seule capture d’image. Amusez-vous à prendre toutes les captures d’écran seul ou avec votre convoi d’amis.

