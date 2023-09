Le Département du Commerce des États-Unis a finalisé les règles pour empêcher la Chine de bénéficier de son fonds de 52 milliards de dollars dans le domaine des puces.

Les États-Unis ont récemment finalisé un ensemble de règles visant à empêcher la Chine de bénéficier d’un fonds de 52 milliards de dollars destiné à la croissance de l’industrie technologique américaine. Cette mesure vise également à protéger la sécurité nationale et à préserver l’avantage technologique des États-Unis. Cette décision montre les inquiétudes croissantes concernant les ambitions technologiques de la Chine. Le Département du Commerce des États-Unis (DoC) a déclaré qu’il s’agissait d’un grand risque de donner à la Chine accès à une technologie de semi-conducteurs avancée. Pour cette raison, le DoC a publié les règles finales vendredi.

Les nouvelles règles visent à empêcher la Chine et les nations considérées comme une menace pour la sécurité nationale américaine d’accéder au fonds de semi-conducteurs. Cette loi est le dernier obstacle avant que l’administration Biden puisse commencer à partager 39 milliards de dollars de subventions pour la production de semi-conducteurs. La loi clé « Chips and Science » prévoit 52,7 milliards de dollars pour la production, la recherche et le développement de la main-d’œuvre dans le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis.

Mardi, la secrétaire du Commerce, Gina Raimondo, a déclaré au Congrès :

« Nous devons être absolument vigilants pour que pas un centime de cela n’aide la Chine à nous devancer… Je ressens la pression… Nous sommes en retard mais il est plus important que nous fassions les choses correctement. Et si cela nous prend un mois de plus ou quelques semaines supplémentaires pour faire les choses correctement, je le défendrai car cela est nécessaire. »

Contexte: Le rôle crucial de l’industrie des semi-conducteurs

Les semi-conducteurs, également appelés puces, sont à la base de la technologie moderne. Ils jouent un rôle essentiel dans une large gamme d’appareils, allant des téléphones portables et des ordinateurs aux systèmes militaires complexes et aux voitures électriques. Ainsi, le contrôle de la technologie des semi-conducteurs a des implications profondes pour la sécurité nationale, la compétitivité économique et l’innovation.

Les États-Unis ont longtemps été un leader mondial dans la R&D et la fabrication des semi-conducteurs. Cependant, ces dernières années, la Chine a fait de sérieux efforts pour renforcer ses capacités dans ce domaine. Elle a réalisé que la maîtrise de cette technologie est essentielle pour atteindre ses objectifs, notamment dans les domaines de la 5G, de l’IA et des armements avancés.

La loi CHIPS et les préoccupations qu’elle aborde

Les États-Unis connaissent la valeur de la croissance de leur industrie des semi-conducteurs locale et de la préservation de leur avantage technologique. Pour remédier à cela, le Congrès a adopté la loi Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America (CHIPS). Cela inclut un fonds de 52 milliards de dollars pour la R&D et la fabrication des semi-conducteurs.

La loi CHIPS avait pour objectif d’aider l’industrie américaine des semi-conducteurs. Cependant, on craint que la Chine puisse profiter indirectement de ces fonds par le biais d’actifs dans des sociétés de semi-conducteurs basées aux États-Unis. Cela a suscité des craintes concernant le transfert de technologie et l’accès de la Chine à des méthodes de production de semi-conducteurs avancées.

Finalisation des règles pour protéger la sécurité nationale

Pour remédier à ces préoccupations, le Département du Commerce des États-Unis de l’administration Biden a finalisé les lois. Ces règles empêcheront la Chine et d’autres nations de profiter du fonds de 52 milliards de dollars pour les semi-conducteurs. Elles ont également pour but de protéger la sécurité nationale tout en gardant le contrôle sur la technologie essentielle des puces.

Principales dispositions des règles :

Examen de sécurité nationale : Le DoC procédera à un test de sécurité nationale des accords liés aux semi-conducteurs en vertu des nouvelles règles. Cet examen évaluera si un accord présente un risque pour la sécurité nationale. Il s’assurera que l’accord ne permet pas le transfert de technologie de semi-conducteurs avancée à des groupes étrangers en Chine. Portée des accords : Les lois s’appliquent à un large éventail d’accords liés aux semi-conducteurs. Cela comprend les fusions, acquisitions, partenariats et transferts de technologie. Tout accord pouvant donner à une partie étrangère un accès à une technologie de semi-conducteurs cruciale est examiné. Pouvoirs élargis : Le DoC s’est vu accorder davantage de pouvoirs. Il surveillera désormais et préviendra les accords jugés présentant un risque pour la sécurité nationale. Cela peut inclure la possibilité de restreindre les accords qui pourraient bénéficier à la Chine ou à des nations ayant des objectifs similaires à long terme. Critères de test : Le test de sécurité nationale tiendra compte d’environ trois facteurs. Ces facteurs comprennent :

La technologie précise des semi-conducteurs concernée

Les compétences de l’entité étrangère

Les dangers potentiels liés au transfert de technologie

L’objectif de tout cela est de protéger la sécurité de la technologie des semi-conducteurs aux États-Unis.

Actualité mobile et vidéo du moment