Comment activer le fondu enchaîné entre les chansons dans Apple Music sur iPhone

iOS 17 est là, et il apporte de nombreux changements et fonctionnalités. Apple a fait un effort pour introduire de nouvelles fonctionnalités dans presque toutes les applications, et la nouvelle application Apple Music ne fait pas exception. L’application Apple Music comprend maintenant une fonction de mixage enchaîné, voici comment activer le mixage enchaîné entre les chansons dans Apple Music.

La fonction de mixage enchaîné est disponible sur les services de streaming de musique concurrents depuis un certain temps déjà, et maintenant elle a fait son chemin vers l’application Apple Music. Grâce à la fonction de mixage enchaîné, les chansons se transitionnent en douceur d’une à l’autre, créant une expérience d’écoute fluide.

L’application Apple Music s’améliore avec chaque mise à jour iOS, l’année dernière, Apple a introduit la fonctionnalité de karaoké appelée Apple Music Sing. Ils ont également publié l’application Apple Music pour Windows 11. Désormais, une autre fonctionnalité très attendue est arrivée : le mixage enchaîné des chansons. La fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs d’iPhone et de Mac, voici comment l’activer sur votre appareil.

Commençons.

Comment activer le mixage enchaîné des chansons sur iPhone et iPad

Si votre iPhone fonctionne sous iOS 17 ou une version ultérieure, vous pouvez activer la nouvelle fonction de mixage enchaîné entre les chansons sur votre appareil. Pas besoin de changer le plan d’abonnement, la fonctionnalité est disponible pour tous les abonnés à Apple Music, vous pouvez facilement l’activer ou la désactiver dans les paramètres. Voici les étapes à suivre.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone ou iPad. Sélectionnez Apple Music. Activez le mixage enchaîné. Une fois terminé, faites glisser le curseur pour définir la durée du mixage enchaîné de la chanson en cours et le fondu enchaîné pour la chanson suivante.

Comment activer le mixage enchaîné des chansons sur Mac

Avant de passer aux étapes, assurez-vous que votre Mac fonctionne sous macOS Sonoma ou une version ultérieure. Si vous utilisez déjà le dernier système d’exploitation, suivez les étapes ci-dessous pour activer la fonction de mixage enchaîné des chansons.

Ouvrez l’application Apple Music sur votre Mac. Cliquez sur Musique dans la barre de menus et sélectionnez Préférences. Cliquez sur l’onglet Lecture. Sélectionnez Mixage enchaîné des chansons et réglez les durées selon vos préférences.

Si vous avez encore une question sur la façon d’activer la fonction de mixage enchaîné des chansons sur iPhone fonctionnant sous iOS 17, laissez un commentaire dans la zone de commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.

