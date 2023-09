Comment réparer la télécommande Xfinity ne fonctionnant pas [8 solutions]

Les télécommandes Xfinity sont des outils pratiques pour contrôler vos appareils ; cependant, elles peuvent aussi parfois mal fonctionner. Votre télécommande Xfinity vous pose-t-elle des problèmes ? Lorsque votre télécommande ne fonctionne pas correctement, cela peut être très frustrant. Heureusement, il existe quelques solutions de dépannage que vous pouvez utiliser pour la faire fonctionner correctement à nouveau.

Dans cet article, vous découvrirez plusieurs solutions pour résoudre le problème de non fonctionnement de la télécommande Xfinity.

Pourquoi votre télécommande Xfinity ne fonctionne-t-elle pas ?

Il y a de nombreux cas où vous pourriez rencontrer des problèmes, comme le mauvais fonctionnement de votre télécommande Xfinity ou autres. Le problème peut être causé par plusieurs facteurs. Une cause probable est que les piles de la télécommande sont déchargées ou faibles. Une autre possibilité est un problème de signal entre la télécommande et le décodeur Xfinity. Quelle que soit la cause du problème, nous avons ajouté aujourd’hui quelques-unes des meilleures solutions de dépannage pour résoudre le problème de non fonctionnement de la télécommande Xfinity.

Comment réparer une télécommande Xfinity qui ne fonctionne pas

Il existe quelques stratégies que vous pouvez essayer pour résoudre le problème de non fonctionnement de votre télécommande Xfinity. Ces solutions vous aideront que votre télécommande ait cessé de fonctionner complètement ou que seules certaines de ses touches ne fonctionnent pas.

Vérifiez les piles de la télécommande

Une des premières choses à vérifier si votre télécommande Xfinity ne fonctionne pas, ce sont les piles, car des piles déchargées ou faibles peuvent être la cause du problème. Voici ce que vous pouvez faire pour résoudre le problème de non fonctionnement de la télécommande Xfinity :

Étape 1 : Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande.

Étape 2 : Remplacez les anciennes piles par des nouvelles. Assurez-vous de les insérer correctement.

Si votre télécommande fonctionne à nouveau, vos anciennes piles étaient déchargées. Cependant, si ce n’est pas le cas, passez à la solution suivante.

Rapprochez la télécommande du boîtier Xfinity

Parfois, la télécommande peut perdre sa connexion avec votre appareil Xfinity si la télécommande que vous utilisez est loin de votre Xfinity, et votre télécommande peut ne pas être en mesure de communiquer avec lui. Par conséquent, si vous pensez que c’est le problème, approchez la télécommande de l’appareil et voyez si cela résout le problème pour vous.

Lorsque vous utilisez votre télécommande, une distance efficace pour obtenir le meilleur signal est de rester à moins de 15-20 pieds de l’appareil. Si vous rencontrez toujours des problèmes après vous être rapproché, envisagez la prochaine option.

Assurez-vous également qu’il n’y a pas d’obstacles entre la télécommande et l’appareil. Si c’est le cas, le problème peut être résolu en supprimant les obstacles.

Redémarrez l’appareil Xfinity

Un redémarrage de votre appareil Xfinity peut parfois résoudre les problèmes de télécommande. Voici ce que vous devez faire pour résoudre le problème de non fonctionnement de la télécommande Xfinity :

Étape 1 : Tout d’abord, débranchez le cordon d’alimentation de votre appareil Xfinity.

Étape 2 : Attendez environ une minute avant de le rebrancher.

Étape 3 : Enfin, vérifiez le bon fonctionnement de la télécommande après le redémarrage de l’appareil.

Vérifiez les touches de la télécommande

Examinez l’état physique des boutons de votre télécommande. Si les boutons de votre télécommande Xfinity sont bloqués, cela peut expliquer pourquoi la télécommande Xfinity ne fonctionne pas. Le problème concerne généralement un ou plusieurs boutons qui sont bloqués en position enfoncée.

Cherchez un voyant LED qui clignote lorsque vous appuyez sur un bouton. Si vous ne voyez pas de voyant LED, le bouton peut être bloqué. Appuyez donc plusieurs fois sur le bouton pour voir s’il se débloque. Si les boutons restent bloqués, vous pourriez avoir besoin d’une nouvelle télécommande Xfinity. Si les touches ne sont pas le problème, passez à la solution suivante.

Réinitialisez la télécommande

Si la télécommande Xfinity continue de ne pas fonctionner, vous devrez peut-être la désappairer puis la réappairer. Cela réinitialise la télécommande et peut résoudre les problèmes que vous rencontrez. Vous devrez la reprogrammer manuellement avec votre Xfinity après l’avoir réinitialisée. Suivez les étapes ci-dessous pour le faire et résoudre le problème de non fonctionnement de la télécommande Xfinity.

Réinitialiser les modèles XR2, XR5 et XR11 (avec bouton de configuration)

Étape 1 : Maintenez le bouton de configuration enfoncé pendant quelques instants jusqu’à ce que la LED de la télécommande passe du rouge au vert.

Étape 2 : Saisissez « 9-8-1 » une fois que la LED est verte.

Étape 3 : Désormais, la LED verte clignotera deux fois, ce qui indique que vous avez correctement saisi le code et réinitialisé votre télécommande avec succès.

Réinitialiser le modèle XR15 (sans bouton de configuration)

Étape 1 : Maintenez les boutons A (triangle) et D (losange) enfoncés pendant quelques secondes jusqu’à ce que le bouton d’alimentation de la télécommande passe du rouge au vert.

Étape 2 : Saisissez maintenant « 9-8-1 », et la LED clignotera trois fois en bleu, ce qui indique une réinitialisation réussie.

Réparez la télécommande Xfinity

Après avoir réinitialisé la télécommande, il est temps de la relier à nouveau. Voici comment vous pouvez le faire pour résoudre le problème de non fonctionnement de la télécommande Xfinity :

Reprogrammer la télécommande avec le bouton de configuration

Étape 1 : Appuyez sur le bouton de configuration pendant quelques instants jusqu’à ce que la lumière d’état passe du rouge au vert.

Étape 2 : Poursuivez en appuyant sur le bouton Xfinity jusqu’à ce que la lumière verte commence à clignoter. (Pour les télécommandes XR5 et XR2, appuyez sur le bouton jusqu’à cinq fois.)

Étape 3 : Saisissez le code d’appairage « 9-9-7 », et c’est tout. Votre télécommande a été réparée.

Reprogrammer la télécommande sans bouton de configuration

Étape 1 : Maintenez les boutons Info et Xfinity enfoncés pendant quelques secondes jusqu’à ce que la lumière d’état passe au vert.

Étape 2 : Saisissez ensuite le code d’appairage à l’écran « 9-9-7 ».

Reprogrammer la télécommande sans boutons de configuration et de numéros

Étape 1 : Visez l’écran de la télévision avec la télécommande et appuyez sur le bouton du microphone.

Étape 2 : Suivez les instructions fournies pour terminer le processus de réparation.

Réinitialisez le boîtier Xfinity

Si la télécommande Xfinity ne fonctionne toujours pas, essayez de réinitialiser le boîtier Xfinity, car cela aide de nombreux utilisateurs à résoudre les problèmes liés au boîtier et à la télécommande. Voici comment vous pouvez le réinitialiser pour résoudre le problème de non fonctionnement de la télécommande Xfinity :

Étape 1 : Localisez le bouton de réinitialisation à l’arrière du boîtier Xfinity.

Étape 2 : Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant environ 10 secondes.

Une fois la réinitialisation réussie, essayez à nouveau d’utiliser votre télécommande. Si elle ne fonctionne pas, passez à la solution suivante.

Même après avoir essayé toutes les solutions mentionnées ci-dessus dans l’article, si la télécommande Xfinity ne fonctionne toujours pas, vous devez contacter l’équipe d’assistance pour obtenir de l’aide, car le problème peut être lié à votre service Comcast Xfinity. Rendez-vous sur leur page de support et contactez l’équipe d’assistance clientèle de Comcast.

Une télécommande Xfinity défectueuse peut gâcher votre expérience de visionnage TV, mais ne laissez pas cela gâcher votre divertissement. Vous pouvez généralement résoudre le problème vous-même en traitant des problèmes courants tels que le remplacement des piles et les réparations, et en vous assurant d’avoir une ligne de visée dégagée. Si toutes les autres solutions échouent, n’hésitez pas à contacter le service client Xfinity pour remettre votre télécommande en état de fonctionnement.

