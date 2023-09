Redmi Buds 5 : Une excellence abordable en audio sans fil

Xiaomi a organisé un événement exceptionnel hier. En plus de la série Redmi Note 15, il a présenté quelques améliorations de sa gamme de produits existante. Parmi elles, les Redmi Buds 5.

Comme un véritable successeur des Buds 4 de Redmi, les Buds 5 présentent des améliorations sur certains aspects clés. Et pour le prix, ils offrent une meilleure valeur que leur prédécesseur, en en faisant un choix intéressant pour ceux qui cherchent une paire d’écouteurs sans fil de qualité sans se ruiner.

Points forts des Redmi Buds 5

Contrairement aux Buds 4 de Redmi, les Buds 5 présentent un design avec tige. Xiaomi a travaillé sur l’ergonomie des écouteurs sans fil pour offrir une expérience plus confortable que celle de leurs prédécesseurs. Mais ce n’est pas seulement le design qui a été amélioré.

Les nouveaux Buds 5 sont dotés d’une technologie d’annulation active du bruit (ANC) plus performante. Ils peuvent offrir une réduction de bruit de 46 dB, ce qui les rend idéaux même dans les environnements les plus bruyants. La fonction ANC est également ajustable. Selon l’environnement, vous pouvez choisir l’un des trois niveaux de réduction du bruit. De plus, les écouteurs disposent d’un mode de transparence.

De plus, les Redmi Buds 5 offrent une excellente autonomie de batterie. Avec une charge complète, vous pouvez obtenir jusqu’à 40 heures d’utilisation avec les écouteurs et l’étui de chargement. La qualité sonore des écouteurs sans fil est également très bonne. Ils disposent d’une membrane extra-large en polymère de titane plaqué de 12,4 mm.

De plus, il y a une bobine enroulée avec précision de 1,6 m. Grâce à ces deux éléments, la configuration du driver des Redmi Buds 5 peut fournir une reproduction audio riche en détails et précise. Et comme ils sont équipés de Bluetooth 5.3, vous pouvez vous attendre à des connexions sans fil fluides et sans tracas.

Actuellement, les Buds 5 sont disponibles sur le marché chinois. Le prix est de 199 yuans, soit environ 27 dollars. Il existe une édition spéciale disponible, qui présente un design camouflage. Elle est proposée au prix de 299 yuans, soit environ 40 dollars.

