Samsung Galaxy S22 One UI 6 Beta débarque au Royaume-Unis

Samsung accélère les tests bêta de One UI 6 basé sur Android 14. Récemment, la société a déployé la version bêta de One UI 6 sur certains anciens téléphones phares, notamment la série Galaxy S22 et Galaxy S21. Mais comme d’habitude, la version bêta a été publiée en premier en Corée du Sud.

La version bêta de One UI 6 pour le Galaxy S22 a été publiée plus tôt cette semaine et s’étend maintenant au Royaume-Unis. Pour l’instant, cela concerne uniquement le Galaxy S22, mais nous pourrions voir le Galaxy S21 obtenir la version bêta dans d’autres régions cette semaine ou la semaine prochaine.

au Royaume-Unis, le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra avec la version du firmware S901BXXU6ZWIA, S906BXXU6ZWIA et S908BXXU6ZWIA. Il s’agit d’une importante version bêta, ce qui signifie qu’elle pèse environ 2 700 Mo. Il s’agit de la même mise à jour publiée en Corée du Sud, mais avec une construction différente. Cela signifie que la mise à jour apporte le correctif de sécurité Android de septembre 2023.

Il y a de nombreuses raisons d’être enthousiaste à l’idée de la nouvelle version bêta de One UI 6, telles que des améliorations majeures et de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Un grand changement dans One UI 6 est la nouvelle disposition des paramètres rapides, suivie de fonctionnalités telles que de nouveaux emojis, une nouvelle interface de lecture multimédia sur l’écran verrouillé et l’écran d’accueil, la possibilité de modifier l’emplacement de l’horloge sur l’écran de verrouillage et de nombreuses autres fonctionnalités. Vous pouvez lire les nouvelles fonctionnalités sur cette page.

Si vous possédez un téléphone de la série Galaxy S22 et que vous êtes au Royaume-Unis, vous pouvez désormais opter pour la mise à jour bêta afin d’essayer One UI 6 plus tôt. Avant de décider d’installer la version bêta de One UI 6, vous devez sauvegarder votre téléphone.

Comment installer la version bêta de One UI 6

Pour obtenir la version bêta de One UI 6, vous devez vous inscrire au programme bêta, ce qui est assez simple. Tout ce que vous avez à faire est d’installer l’application Samsung Members sur votre Galaxy S22. Ouvrez l’application et accédez à la section Avis (icône de la cloche) où vous trouverez l’annonce de la version bêta de One UI 6. Ouvrez-la et suivez les instructions à l’écran pour vous inscrire à la version bêta.

Après vous être inscrit pour la version bêta, vous recevrez la version bêta de One UI 6 sur votre téléphone. Vérifiez les mises à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

