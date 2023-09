Boostez votre smartphone: Le guide ultime des chargeurs rapides

Quel chargeur rapide devriez-vous envisager pour votre smartphone? Parmi les différents fabricants, les normes de charge diffèrent, avec des variations entre Samsung, Apple, Google, Xiaomi, Oppo et autres.

La plupart des fabricants de smartphones Android ont maintenant adopté la norme USB-C et sa technologie Power Delivery pour la charge. L’exception est Apple, qui utilise encore son port Lightning. Cependant, en raison d’une directive de l’Union européenne, Apple a opéré une transition vers l’USB-C avec le prochain iPhone 15.

Outre le choix du port de charge, les fabricants rivalisent pour proposer les solutions de charge rapide les plus efficaces pour leurs smartphones. Cela est devenu un argument de vente convaincant, certaines marques atteignant des chiffres remarquables, tels que la vitesse de chargement impressionnante de 200 W de Xiaomi.

De Samsung et Google à Xiaomi, Motorola, OnePlus, realme, Honor, Apple et Oppo, presque tous les fabricants de smartphones proposent maintenant différentes technologies de charge rapide pour leurs appareils.

De plus, de nombreux fabricants de téléphones ont commencé à retirer les chargeurs du packaging, en particulier pour les smartphones haut de gamme. Apple a été précurseur de cette pratique, et elle a été adoptée par d’autres comme Samsung et Google. Ce changement rend encore plus important le choix du bon chargeur.

De plus, investir dans un chargeur rapide ne se limite pas à votre smartphone. Avec un choix judicieux, vous pouvez utiliser le même bloc de chargement pour alimenter tous vos appareils: tablettes, enceintes Bluetooth, écouteurs sans fil et même ordinateurs portables.

La charge rapide simplifiée : trouvez le chargeur parfait pour vos appareils

Voici notre sélection complète des meilleurs chargeurs pour vous aider à prendre une décision éclairée et choisir celui qui convient le mieux à vos besoins.

Chargeurs à base de nitrure de gallium

Les chargeurs à base de nitrure de gallium, ou chargeurs GaN, ont créé une véritable révolution sur le marché des chargeurs, et vous avez peut-être remarqué que ces derniers sont devenus plus petits. Cela est dû au nitrure de gallium, un semi-driver beaucoup plus efficace que le silicium traditionnel, ce qui permet une production d’énergie élevée dans un format compact. De nombreux fabricants utilisent le GaN pour créer des chargeurs puissants beaucoup plus compacts que leurs homologues classiques.

Alors que les chargeurs GaN peuvent être légèrement plus chers, les avantages en termes d’espace qu’ils offrent en valent la peine, surtout si vous transportez votre chargeur dans votre sac. Vous pouvez souvent repérer ces chargeurs sur les étagères par leur acronyme GaN.

Si vous n’êtes pas sûr du chargeur à choisir pour vos appareils et que vous voulez une recommandation simple qui fonctionne pour les smartphones, les PC ou les écouteurs, voici nos suggestions :

Pour un smartphone Android avec un port USB-C (réversible) : optez pour un chargeur USB-C Power Delivery de 20 W associé à un câble USB-C vers USB-C. Pour les iPhone, envisagez un câble USB-C vers Lightning. Pour un smartphone Android avec un port microUSB (réversible) : optez pour un chargeur USB de 24 W avec un câble USB-C vers USB. Pour charger un PC ou une tablette : choisissez un chargeur USB-C de 65 W et associez-le à un câble USB-C vers Lightning et un câble USB-C vers USB-C. Pour charger plusieurs appareils simultanément : recherchez un chargeur GaN Power Delivery à 4 ports avec une puissance de sortie robuste de 108 W.

Il est important de noter que pour la plupart des technologies (à l’exception de OnePlus, Oppo et realme, qui utilisent des câbles brevetés VOOC), la compatibilité de charge rapide n’est pas liée au câble lui-même. Cependant, étant donné les niveaux de puissance élevés que ces câbles peuvent gérer, il est préférable de s’en tenir à des marques réputées et de remplacer rapidement tout câble endommagé. Si vous n’êtes pas sûr de la longueur du câble à choisir, un câble de 120 cm conviendra à la plupart des besoins quotidiens.

Les meilleurs chargeurs rapides pour Samsung :

Samsung dispose d’un vaste écosystème de produits connectés, et bon nombre d’entre eux sont compatibles QuickCharge. Si vous possédez plusieurs appareils Samsung, investir dans un chargeur de 25 W avec un câble USB-C est un excellent choix pour la commodité et la compatibilité.

Cependant, Samsung propose également sa propre gamme de chargeurs, et parmi leur offre, nous recommandons leur bloc AC avec deux ports USB-C. Ce chargeur est disponible avec différentes puissances, allant de 65 W à 25 W, ainsi qu’un port USB-A supplémentaire fournissant 15 W. Ce chargeur polyvalent vous permet de charger non seulement votre smartphone Samsung, mais également votre tablette et même une montre connectée, ce qui en réalité une solution complète pour vos besoins de charge.

Les meilleurs chargeurs rapides pour Apple :

Si vous êtes utilisateur d’iPhone, vous n’avez plus besoin de vous soucier de transporter un câble Lightning vers USB Type-C, sauf si vous possédez un iPhone 14 ou une génération antérieure. Avec l’introduction du port USB-C dans la gamme iPhone 15, vous pouvez désormais investir dans des câbles USB-C vers USB-C pour vos besoins de charge.

Opter pour un chargeur avec une puissance de sortie plus élevée (45 W ou plus) vous permet de charger des appareils plus exigeants tels qu’un PC ou un MacBook. Vous n’avez pas besoin de vous soucier de votre smartphone ; la puissance de charge s’adapte automatiquement à ses besoins, garantissant une charge sûre.

Si vous préférez utiliser des accessoires de marque Apple, Apple propose sa propre gamme de blocs de charge. L’adaptateur secteur de 20 W est compatible avec l’iPhone et l’iPad, offrant des options de charge polyvalentes. De plus, Apple propose également des solutions de charge sans fil pour ceux qui préfèrent une expérience sans câble.

Les meilleurs chargeurs rapides pour Xiaomi :

Xiaomi a réalisé des avancées significatives dans sa technologie de charge rapide. Tout a commencé avec le Xiaomi 11T Pro, le premier smartphone de la marque à proposer une charge rapide de 120 W. Lorsque vous achetez un smartphone avec une telle capacité de charge ultra-rapide, un chargeur de 120 W est généralement inclus dans l’emballage du smartphone.

Cependant, si vous avez besoin de chargeurs supplémentaires ou si vous recherchez des options alternatives, Xiaomi propose une large gamme d’accessoires via sa boutique en ligne.

Chargeurs rapides de Google et Sony, utilisant la technologie USB-C Power Delivery :

La norme dominante pour la charge rapide vers laquelle la plupart des marques convergent est l’USB Power Delivery. Cette technologie, rendue possible par la norme USB 3.1, permet une charge rapide de différents appareils grâce à une tension de sortie plus élevée. Elle est particulièrement avantageuse car elle vous permet de charger une large gamme d’appareils tels que des smartphones, des PC, des tablettes, la Nintendo Switch et divers accessoires à l’aide du même chargeur rapide.

De nombreux smartphones sont compatibles avec cette technologie, y compris ceux de grandes marques comme Google, Sony, Samsung et l’iPhone. Même si votre smartphone n’est pas compatible avec l’USB 3.1, choisir un chargeur USB-C Power Delivery garantit que vous pourrez profiter de la meilleure vitesse de charge possible et, surtout, avoir un chargeur polyvalent qui peut être utilisé avec plusieurs appareils, réduisant ainsi la nécessité d’accumuler plusieurs chargeurs.

OnePlus, Oppo et realme: charge rapide propriétaire avec VOOC/Warp Charge

OnePlus et Oppo/realme ont introduit leurs propres technologies de charge rapide propriétaires, appelées Warp Charge (OnePlus) et VOOC Charge (Oppo/realme). Contrairement à certaines autres marques, ces technologies nécessitent un chargeur et un câble compatibles pour des performances optimales. Vous pouvez trouver ces chargeurs et câbles officiels sur la boutique de OnePlus ou sur la boutique Amazon d’Oppo. Cette exclusivité garantit aux utilisateurs de bénéficier pleinement des capacités de charge rapide offertes par les appareils OnePlus, Oppo et realme.

Huawei et Honor: Honor Supercharge

Honor intègre des capacités de charge impressionnantes de 66 W dans la plupart de ses smartphones, y compris le récent Honor Magic 5 Pro. Pour atteindre cette charge rapide, ils utilisent la technologie SuperCharge. Le chargeur officiel compatible avec cette technologie est conçu pour fonctionner de manière transparente avec tous les modèles de la marque Honor, garantissant une charge cohérente et efficace sur toute leur gamme de produits.

Tout comprendre sur la charge rapide :

La charge rapide peut-elle endommager ma batterie ?

Les batteries de nos appareils électroniques peuvent être sensibles, et il existe une préoccupation théorique selon laquelle la charge rapide pourrait les endommager ou réduire leur durée de vie. Cependant, en pratique, ce n’est pas un problème significatif. Les systèmes de charge modernes sont sophistiqués et régulent la puissance fournie par le chargeur pour limiter la génération de chaleur et l’usure des cellules de la batterie. En général, la charge rapide est la plus rapide jusqu’à environ 80 % de capacité, puis ralentit progressivement. En somme, votre téléphone et votre chargeur travaillent ensemble pour gérer le processus de charge, en veillant à ce qu’il soit sûr et efficace.

Ma batterie doit-elle être vide avant d’être rechargée ?

Il s’agit d’un mythe courant mais totalement faux. En réalité, laisser votre batterie se décharger complètement peut être plus nocif que bénéfique. L’usure de la batterie est la plus prononcée lorsqu’elle est totalement déchargée. Les batteries lithium-ion modernes sont conçues pour gérer des cycles de charge partiels, vous n’avez donc pas besoin d’attendre que votre batterie soit vide avant de la recharger. Au lieu de cela, il est conseillé d’éviter de laisser votre batterie descendre en dessous de 25 % régulièrement, car cela peut contribuer à prolonger sa durée de vie.

Astuces pour utiliser la charge rapide et les chargeurs rapides de manière efficace sans endommager la batterie

La charge rapide est un moyen pratique de recharger rapidement la batterie de votre téléphone, mais il est important de l’utiliser judicieusement pour éviter d’endommager la santé de votre batterie à long terme. Voici quelques astuces :

Utilisez un chargeur rapide certifié. Tous les chargeurs rapides ne sont pas égaux. Certains chargeurs bon marché peuvent ne pas être correctement régulés et peuvent surcharger votre batterie, ce qui peut entraîner des dommages. Assurez-vous d’utiliser un chargeur rapide certifié par le fabricant de votre téléphone ou d’une marque réputée.

Tous les chargeurs rapides ne sont pas égaux. Certains chargeurs bon marché peuvent ne pas être correctement régulés et peuvent surcharger votre batterie, ce qui peut entraîner des dommages. Assurez-vous d’utiliser un chargeur rapide certifié par le fabricant de votre téléphone ou d’une marque réputée. Évitez de charger votre téléphone à 100 %. Il est préférable de maintenir la batterie de votre téléphone entre 20% et 80% de charge. Charger à 100% et laisser la batterie se décharger à 0% peut stresser la batterie et réduire sa durée de vie.

Il est préférable de maintenir la batterie de votre téléphone entre 20% et 80% de charge. Charger à 100% et laisser la batterie se décharger à 0% peut stresser la batterie et réduire sa durée de vie. N’utilisez pas votre téléphone pendant sa charge. Utiliser votre téléphone pendant sa charge peut générer de la chaleur, ce qui peut également endommager la batterie. Si vous devez utiliser votre téléphone, essayez de le laisser branché pendant le moins de temps possible.

Utiliser votre téléphone pendant sa charge peut générer de la chaleur, ce qui peut également endommager la batterie. Si vous devez utiliser votre téléphone, essayez de le laisser branché pendant le moins de temps possible. Gardez votre téléphone au frais. La chaleur est l’ennemie de la santé de la batterie. Évitez de charger votre téléphone dans des environnements chauds, tels que sous la lumière directe du soleil ou dans une voiture par une journée chaude. Si votre téléphone chauffe pendant la charge, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de continuer.

La chaleur est l’ennemie de la santé de la batterie. Évitez de charger votre téléphone dans des environnements chauds, tels que sous la lumière directe du soleil ou dans une voiture par une journée chaude. Si votre téléphone chauffe pendant la charge, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de continuer. Utilisez un mode d’économie de batterie. La plupart des téléphones disposent d’un mode d’économie de batterie qui peut aider à prolonger la durée de vie de la batterie. Ce mode réduit généralement les performances et désactive certaines fonctionnalités, mais il peut être un bon moyen d’économiser la batterie lorsque vous êtes pressé.

Voici quelques conseils supplémentaires pour utiliser la charge rapide de manière efficace :

N’utilisez la charge rapide que lorsque cela est nécessaire. La charge rapide est pratique, mais pas nécessaire pour une utilisation quotidienne. Si vous avez le temps, il est préférable de charger votre téléphone lentement.

La charge rapide est pratique, mais pas nécessaire pour une utilisation quotidienne. Si vous avez le temps, il est préférable de charger votre téléphone lentement. Utilisez le bon câble. Tous les câbles ne sont pas identiques. Certains câbles peuvent ne pas être capables de gérer les courants élevés nécessaires à la charge rapide. Assurez-vous d’utiliser un câble de haute qualité conçu pour la charge rapide.

Tous les câbles ne sont pas identiques. Certains câbles peuvent ne pas être capables de gérer les courants élevés nécessaires à la charge rapide. Assurez-vous d’utiliser un câble de haute qualité conçu pour la charge rapide. Mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Les fabricants de téléphones publient souvent des mises à jour logicielles qui comprennent des améliorations de la gestion de la batterie et de la charge rapide. Assurez-vous de maintenir le logiciel de votre téléphone à jour pour tirer le meilleur parti de votre batterie.

Comment fonctionne la charge rapide

La charge rapide fonctionne en augmentant la tension et le courant fournis à la batterie. Cela permet à la batterie de se charger plus rapidement, mais génère également plus de chaleur.

La plupart des technologies de charge rapide utilisent un processus appelé charge par impulsions. Dans la charge par impulsions, la batterie est chargée avec une série d’impulsions de courant élevé et de courte durée. Cela contribue à réduire la génération de chaleur et à prolonger la durée de vie de la batterie.

Différents types de charge rapide

Il existe plusieurs technologies de charge rapide disponibles, dont :

Qualcomm Quick Charge : il s’agit de l’une des technologies de charge rapide les plus populaires et est prise en charge par un large éventail d’appareils Android.

il s’agit de l’une des technologies de charge rapide les plus populaires et est prise en charge par un large éventail d’appareils Android. USB Power Delivery (USB PD) : l’USB PD est une norme de charge rapide polyvalente qui peut être utilisée pour charger différents appareils, tels que des ordinateurs portables, des smartphones et des tablettes.

l’USB PD est une norme de charge rapide polyvalente qui peut être utilisée pour charger différents appareils, tels que des ordinateurs portables, des smartphones et des tablettes. Samsung Adaptive Fast Charging : il s’agit de la technologie de charge rapide propriétaire de Samsung.

il s’agit de la technologie de charge rapide propriétaire de Samsung. Huawei SuperCharge : il s’agit de la technologie de charge rapide propriétaire de Huawei.

Comment choisir un chargeur rapide

Lors du choix d’un chargeur rapide, il est important de s’assurer qu’il est compatible avec votre téléphone. Vous pouvez vérifier la compatibilité d’un chargeur rapide en recherchant le logo Qi ou le logo de la technologie de charge rapide prise en charge par votre téléphone.

Il est également important de choisir un chargeur rapide avec la bonne puissance en watts. La puissance en watts d’un chargeur rapide détermine sa capacité à charger rapidement votre téléphone. Si vous avez un téléphone avec une grande batterie, vous aurez besoin d’un chargeur rapide avec une puissance en watts plus élevée pour le charger rapidement.

Comment utiliser un chargeur rapide en toute sécurité

Pour utiliser un chargeur rapide en toute sécurité, suivez ces conseils :

Utilisez uniquement un chargeur rapide certifié par le fabricant de votre téléphone ou une marque réputée.

Évitez de charger votre téléphone à 100 %.

N’utilisez pas votre téléphone pendant la charge.

Gardez votre téléphone au frais.

Utilisez un mode d’économie de la batterie.

Astuces supplémentaires

Voici quelques astuces supplémentaires pour utiliser la charge rapide et les chargeurs rapides de manière efficace sans endommager la santé de la batterie :

Retirez votre téléphone de son étui pendant la charge. Cela aidera à éviter la surchauffe du téléphone.

Cela aidera à éviter la surchauffe du téléphone. Chargez votre téléphone dans un endroit bien ventilé. Cela aidera à dissiper la chaleur.

Cela aidera à dissiper la chaleur. Évitez d’utiliser votre téléphone pendant sa charge, surtout pour des tâches exigeantes comme les jeux ou le streaming vidéo.

Si vous allez vous éloigner de votre téléphone pendant longtemps, débranchez-le du chargeur.

Ne laissez pas votre téléphone charger toute la nuit.

Résolution des problèmes courants de la charge rapide

Voici quelques problèmes courants de charge rapide et comment les résoudre :

Mon téléphone ne se charge pas rapidement. Assurez-vous d’utiliser un chargeur rapide certifié et un câble de haute qualité. Assurez-vous également que le logiciel de votre téléphone est à jour.

Assurez-vous d’utiliser un chargeur rapide certifié et un câble de haute qualité. Assurez-vous également que le logiciel de votre téléphone est à jour. Mon téléphone devient chaud pendant la charge. Dans une certaine mesure, c’est normal. Mais si votre téléphone devient trop chaud, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de continuer. Vous pouvez également essayer de charger votre téléphone dans un environnement plus frais.

Dans une certaine mesure, c’est normal. Mais si votre téléphone devient trop chaud, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de continuer. Vous pouvez également essayer de charger votre téléphone dans un environnement plus frais. Mon téléphone ne se charge pas du tout. Si votre téléphone ne se charge pas du tout, essayez d’utiliser un autre câble et un autre chargeur. Si cela ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème avec le port de charge de votre téléphone.

Conclusion

La charge rapide est un moyen pratique de recharger rapidement la batterie de votre téléphone, mais il est important de l’utiliser judicieusement pour éviter d’endommager la santé de votre batterie à long terme. En suivant les astuces ci-dessus, vous pouvez utiliser la charge rapide de manière sûre et efficace.

