Présentation des extensions Bard : Interagissez avec l’IA comme jamais auparavant

Google Bard est un grand modèle linguistique (LLM) chatbot qui peut générer du texte, traduire des langues, écrire différents types de contenus créatifs et répondre de manière informative à vos questions. Il est encore en développement, mais il a appris à effectuer de nombreux types de tâches, notamment:

Suivre les instructions et répondre aux demandes de manière réfléchie.

Répondre de manière complète et informative aux questions, même si elles sont ouvertes, difficiles ou étranges.

Générer différents formats de contenu textuel créatif, comme des poèmes, du code, des scripts, des morceaux de musique, des e-mails, des lettres, etc.

Extensions Google Bard: un nouveau moyen d’interagir avec l’IA

Google a initialement dévoilé Bard en réponse à la popularité acquise par ChatGPT plus tôt cette année. Cependant, Google a continué à améliorer Bard et aujourd’hui, il lance Bard Extensions. Il s’agit d' »une toute nouvelle façon d’interagir et de collaborer avec Bard ».

Les extensions de Bard permettent à Bard d’obtenir des informations pertinentes provenant de tous les autres produits Google que vous utilisez probablement tous les jours. Comme Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube, et même Google Flights et les hôtels. Cette collecte d’informations fonctionne même lorsqu’elle se trouve sur plusieurs applications et services.

Par exemple, si vous prévoyez un voyage avec vos amis, Bard peut extraire les dates qui conviennent à tout le monde depuis Gmail, consulter les informations en temps réel sur les hôtels et les vols, vous montrer les indications de Google Maps pour aller à l’aéroport, et vous montrer des vidéos YouTube sur les choses à faire une fois arrivé à destination. Tout cela peut se faire au sein d’une seule conversation avec Bard.

Un autre exemple est la recherche d’un nouvel emploi. Bard peut vous aider à trouver votre CV depuis Drive et le résumer en un court paragraphe de présentation personnelle, puis continuer à collaborer sur votre lettre de motivation.

Google précise que le contenu de Gmail, Docs et Drive auquel Bard accède n’est pas visible par les évaluateurs humains, utilisé par Bard lui-même pour vous montrer des publicités ou utilisé pour former le modèle de Bard.

En plus des extensions de Bard, Google lance également plusieurs autres nouvelles fonctionnalités pour Bard, notamment:

Un bouton « Google it » vous permettant de vérifier plus facilement ses réponses

La possibilité de poursuivre les conversations avec les chats de Bard qui vous ont été partagés via des liens publics

La possibilité de télécharger des images avec Lens, d’obtenir des images de recherche en réponse et de modifier les réponses de Bard dans plus de 40 langues

Optimisez votre productivité avec les nouvelles fonctionnalités de Google Bard

Les extensions de Bard sont une nouvelle fonctionnalité importante pour Bard. Elles permettent à Bard d’accéder à la vaste quantité d’informations stockées dans les autres produits de Google. Ce qui le rend plus puissant et polyvalent que jamais.

Par exemple, si vous travaillez sur un projet de recherche, Bard peut vous aider à trouver des informations pertinentes depuis Gmail, Docs, Drive et Scholar. Si vous prévoyez un voyage, Bard peut vous aider à trouver des vols, des hôtels et des activités à faire. Et si vous postulez pour un nouvel emploi, Bard peut vous aider à trouver votre CV, à rédiger une lettre de motivation et à vous préparer aux entretiens.

Les autres nouvelles fonctionnalités de Bard sont également des ajouts bienvenus. Le bouton « Google it » facilite la vérification des réponses de Bard. Et la possibilité de poursuivre les conversations avec des chats Bard partagés est un excellent moyen de collaborer avec d’autres personnes.

Dans l’ensemble, les extensions de Bard et les autres nouvelles fonctionnalités rendent Bard plus puissant et plus utile. Il est désormais encore meilleur pour vous aider dans un large éventail de tâches. De la recherche et de la planification à l’écriture et à la communication.

Exemples spécifiques d’utilisation des extensions de Bard:

Un étudiant peut utiliser Bard pour l’aider avec son travail de recherche, en trouvant des sources pertinentes depuis Gmail, Docs, Drive et Scholar, puis en résumant ces sources dans un travail cohérent.

Un homme d’affaires peut utiliser Bard pour l’aider à se préparer à une présentation, en trouvant des données pertinentes depuis Google Sheets et Slides, puis en créant une présentation attrayante et informative.

Un ingénieur en logiciel peut utiliser Bard pour l’aider à déboguer son code, en trouvant des extraits de code pertinents depuis GitHub et Stack Overflow, puis en proposant des solutions possibles au bug.

Un écrivain peut utiliser Bard pour l’aider dans son écriture créative, en générant des idées, du texte et en fournissant des commentaires sur son travail.

Les extensions de Bard sont un nouvel outil puissant qui peut être utilisé par des personnes de tous horizons pour être plus productives et créatives.

L’impact potentiel des extensions de Bard:

Les extensions de Bard pourraient démocratiser l’accès à l’expertise en IA. Dans le passé, l’IA était souvent réservée aux grandes entreprises et organisations disposant des ressources nécessaires pour développer et déployer leurs propres solutions en IA. Les extensions de Bard permettent à toute personne disposant d’un compte Google d’accéder à la puissance de Bard. Indépendamment de leur budget ou de leur expertise technique.

Les extensions de Bard pourraient accélérer le rythme de l’innovation. En facilitant la collaboration avec l’IA, les extensions de Bard pourraient contribuer à accélérer le développement de nouveaux produits, services et solutions.

Les extensions de Bard pourraient rendre notre vie plus facile et plus pratique. En automatisant les tâches et en nous fournissant une assistance personnalisée, les extensions de Bard pourraient nous aider à libérer notre temps et à nous concentrer sur ce qui est le plus important pour nous.

Dans l’ensemble, les extensions de Bard sont un nouvel outil puissant avec le potentiel de transformer notre manière de vivre, de travailler et d’apprendre.

