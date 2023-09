Samsung déploie la version bêta de One UI 6 pour la série Galaxy S21

Google s’apprête à sortir bientôt Android 14 officiellement, et d’autres OEM se préparent également à suivre la sortie d’Android 14. Le mois dernier, Samsung a lancé les tests bêta de One UI 6 basé sur Android 14, en commençant par la série Galaxy S23. Désormais, la version bêta de One UI 6 est également disponible pour la série Galaxy S21.

Cette semaine, la version bêta de One UI 6 a également été déployée pour la série Galaxy S22. Cela signifie qu’il existe maintenant cinq gammes Galaxy qui ont reçu la version bêta de One UI 6, y compris les Galaxy A54 et Galaxy A34. Nous pouvons nous attendre à ce que d’autres appareils rejoignent la fête dans un avenir proche.

Tout comme la série Galaxy S22, la version bêta de One UI 6 pour la série Galaxy S21 est initialement disponible en Corée du Sud. Elle devrait être disponible dans d’autres régions prochainement, où la version bêta est déjà accessible pour le Galaxy S23. La série Galaxy S21, sortie en tant que gamme phare en 2021, comprend trois modèles, et la version bêta est accessible pour chacun d’entre eux.

One UI 6 est une grande mise à jour pour les téléphones Galaxy et représente la vision de Samsung d’Android 14. Comme on peut s’y attendre avec une mise à jour Android majeure, One UI 6 apporte également diverses améliorations et nouvelles fonctionnalités. Parmi les fonctionnalités notables, on trouve une mise en page redessinée des paramètres rapides, la possibilité de changer l’emplacement de l’horloge sur l’écran verrouillé, des animations améliorées, davantage de personnalisation, la possibilité de définir des arrière-plans différents pour différents modes, de nouveaux emojis, une nouvelle lecture multimédia dans le panneau de notifications, et bien plus encore. Vous pouvez tout savoir sur cette nouvelle mise à jour majeure de One UI sur la page dédiée à One UI 6.

Actuellement, je n’ai pas d’informations spécifiques sur la mise à jour de la version bêta de One UI 6 pour le Galaxy S21, comme la taille de la mise à jour ou la version du firmware. Cependant, il est important de noter que la mise à jour devrait être rapidement disponible pour les utilisateurs dès leur inscription au programme bêta, sans attente.

Comment installer la version bêta de One UI 6 sur le Galaxy S21

Si vous possédez un téléphone Galaxy S21 et souhaitez essayer les nouvelles fonctionnalités en avant-première, vous pouvez postuler pour la version bêta de One UI 6 directement depuis l’appareil.

Pour opter pour la version bêta, vous devez installer l’application Samsung Members. Ouvrez l’application Members et appuyez sur l’icône de cloche ou sur l’icône de notification, où vous verrez la bannière de la version bêta de One UI 6 si elle est disponible dans votre région. Ouvrez la bannière et suivez les instructions pour postuler à la version bêta. Vous pouvez également consulter notre guide détaillé.

Après votre inscription, vous recevrez la mise à jour sur votre téléphone. Avant de prendre une décision, assurez-vous de sauvegarder votre téléphone. Une fois que vous avez effectué la sauvegarde, rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Profitez de One UI 6 en avant-première sur votre téléphone.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :