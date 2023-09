Nouvelle version de l’App Store iOS 17 : Libérer un monde de découvertes d’applications personnalisées

Avec le lancement d’iOS 17, Apple a lancé une version revue de l’App Store. L’App Store propose des recommandations d’applications personnalisées. Cette mise à jour vise à améliorer l’expérience utilisateur en proposant des options personnalisées en fonction des besoins et des intérêts de l’utilisateur. Selon Apple, le nouvel App Store fait partie d’un plan visant à aider davantage à afficher et à recommander des applications de qualité.

Les articles et les recommandations sont désormais divisés en différentes sections. Cela facilite l’apprentissage d’un sujet pour les utilisateurs. En plus du contenu texte, Apple affirme qu’il y aura plus de vidéos d’introduction aux applications. L’onglet Today dans iOS 17 ajoutera également une nouvelle section plus tard cette année qui mettra en évidence les activités et les jeux dans les applications. L’objectif de cela est d’attirer l’attention des utilisateurs sur les applications utiles mais qui pour une raison quelconque ne sont pas populaires.

Nouvel App Store iOS 17

Voici quelques-unes des fonctionnalités d’iOS 17 qui donneront aux utilisateurs des recommandations d’applications personnalisées

Derrière l’application

L’App Store iOS 17 dispose désormais d’une section « Derrière l’application ». Cette section donne aux utilisateurs un aperçu du processus de développement et des personnes derrière leurs applications préférées. Cette section offre une vision unique de la façon dont les applications sont créées. Elle peut également aider les utilisateurs à mieux apprécier le travail qui entre dans ces applications. Cette section accordera une attention particulière aux applications qu’Apple considère comme innovantes sur l’App Store.

Recommandations sélectionnées

L’un des principaux aspects de l’App Store iOS 17 est ses recommandations sélectionnées. L’équipe d’experts éditoriaux d’Apple sélectionne soigneusement et élabore une liste d’applications pertinentes et intéressantes pour les utilisateurs. Ces recommandations sont basées sur différents facteurs, tels que les préférences des utilisateurs, la popularité des applications et les tendances actuelles. En proposant une sélection d’applications choisies à la main, l’App Store garantit que les utilisateurs peuvent découvrir un contenu de haute qualité et captivant.

Suggestions personnalisées de Siri

Siri, l’assistant virtuel d’Apple, joue un rôle essentiel dans la fourniture de recommandations d’applications personnalisées. Les utilisateurs peuvent activer les suggestions de Siri pour des applications spécifiques. Cela permet à Siri de proposer de bonnes options en fonction de leurs habitudes d’utilisation et de leurs choix. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à découvrir de nouvelles applications et fonctionnalités auxquelles ils n’auraient peut-être pas été exposés autrement.

Préférences et paramètres de l’App Store

Pour garantir que les utilisateurs reçoivent les recommandations d’applications les plus pertinentes, Apple leur permet de personnaliser leurs préférences et leurs paramètres de l’App Store. Les utilisateurs peuvent gérer leurs abonnements, examiner et télécharger leurs achats. Ils peuvent également définir des restrictions pour l’App Store dans l’application Paramètres. Ce niveau de personnalisation permet aux utilisateurs d’adapter leur expérience de découverte d’applications à leurs besoins et à leurs préférences spécifiques.

Apprentissage automatique sur appareil

iOS 17 exploite l’apprentissage automatique sur l’appareil pour fournir des conseils et des recommandations personnalisés. Cette technologie permet à l’iPhone d’analyser le comportement, les choix et les habitudes d’utilisation de l’utilisateur sans compromettre la confidentialité de l’utilisateur. En traitant les données localement sur l’appareil, Apple veille à ce que les données personnelles des utilisateurs restent sécurisées. Cependant, l’entreprise sera toujours en mesure d’offrir des services d’applications hautement personnalisés.

Derniers mots

L’App Store iOS 17 révisé offre une expérience de découverte d’applications plus personnalisée aux utilisateurs. Avec des recommandations sélectionnées avec soin, une section « Derrière l’application », des suggestions personnalisées de Siri et des préférences et paramètres personnalisés, les utilisateurs peuvent facilement trouver et explorer des applications pertinentes à leurs intérêts et à leurs préférences. Cette mise à jour témoigne de l’engagement d’Apple à fournir un écosystème d’applications sûr et attrayant pour ses utilisateurs tout en soutenant également les développeurs pour toucher un public plus large.

