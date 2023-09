BEZIOR X1500: Le VTT électrique pliant de montagne en forte promotion !

Que ce soit l’appel des cimes, l’attrait des sentiers cachés ou simplement le plaisir de vivre une aventure en plein air, le vélo électrique pliant de montagne BEZIOR X1500 (10% de réduction actuellement) est votre compagnon idéal. Destiné aux amateurs de plein air à la recherche d’une expérience de conduite extraordinaire, le X1500 promet des randonnées passionnantes sur divers terrains.

Un mariage ingénieux de structure légère et de robustesse

Le BEZIOR X1500 est remarquable pour sa structure en alliage d’aluminium léger. Cette conception ingénieuse le rend facile à manipuler sans compromettre sa durabilité.

Il est doté d’une suspension à double ressort à huile à l’avant et à l’arrière qui amortit les chocs et offre une conduite fluide sur tous les terrains. Qu’il s’agisse de routes enneigées, de chemins de gravier, de routes asphaltées ou de routes garnies de nids de poule, le X1500 ne fait pas de compromis sur le confort de conduite.

Sous le capot : un tandem de puissance et d’efficacité

Le BEZIOR X1500 est mû par une batterie lithium de 48v12.8ah et un moteur sans balai de 48v1500w. Cette combinaison puissante garantit de longues heures de conduite sans soucis de recharge. La batterie offre une autonomie impressionnante de 45KM en mode entièrement électrique et peut aller jusqu’à 100KM avec l’assistance électrique. Discrètement logée à l’intérieur du cadre du vélo, elle reste protégée de l’eau et de la poussière.

Quand il s’agit de grimper des pentes abruptes, le X1500 est prêt à relever le défi. Grâce à son moteur puissant, il est capable de franchir des pentes incroyablement raides allant jusqu’à 38°. Cette capacité de grimpe exceptionnelle en fait le partenaire idéal pour les aventures en montagne.

Le moteur sans balai offre une performance optimale grâce à son engrenage étoile interne qui amplifie le couple et améliore le taux de conversion de l’efficacité énergétique. L’ensemble garantit une expérience de conduite fluide et puissante, même sur les terrains les plus exigeants.

Au-delà du trajet : une expérience véritablement enrichissante

Le BEZIOR X1500 est conçu pour offrir bien plus qu’un simple trajet. Son écran LCD intelligent de 5 pouces donne accès à une foule d’informations et de réglages du vélo, vous permettant de personnaliser votre expérience de conduite selon vos préférences. Par ailleurs, l’écran est conforme à la norme IP54, garantissant sa résistance à l’eau et à la poussière.

Son design ne se limite pas à la performance et à la fonctionnalité. Le X1500 est doté de pneus tout-terrain larges de 26*4.0, garantissant une adhérence et une stabilité optimales sur toutes les surfaces. Que vous traversiez des sentiers boueux ou des terrains rocheux, ces pneus robustes assurent une conduite sûre et confortable.

Un système de freinage et de transmission de pointe

Le X1500 fait appel à un système de freinage à disque à huile qui s’active automatiquement lors de la mise hors tension, garantissant une sécurité optimale lors de vos escapades. Pour une expérience de conduite optimale, il utilise également un système de transmission Shimano à 27 vitesses, avec une combinaison classique de 3 vitesses à l’avant et 9 vitesses à l’arrière.

Et pour couronner le tout, le X1500 est entièrement pliable. Cela facilite son transport et son rangement, que ce soit dans le coffre d’une voiture ou dans un ascenseur. Il se glisse facilement dans n’importe quel espace, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal.

Si vous êtes intéressé par le BEZIOR X1500, vous êtes au bon endroit, au bon moment ! Ce VTT électrique est actuellement en promotion et bénéficie d’une réduction de 10% ramenant son prix à 1170€ au lieu de 1299.99€. La réduction de prix s’applique directement dans le panier.

L’expédition est gratuite et se fait par UPS, depuis un entrepôt européen. La boutique GOGOBEST applique également de belles réductions sur d’autres modèles de vélos électriques. Pour consulter toutes les offres actuelles, suivez ce lien.

Gogobest : Une marque qui se démarque

Le BEZIOR X1500 est une création de Gogobest, une entreprise basée à Shenzhen, en Chine, connue pour ses vélos électriques durables et de haute qualité. Fidèle à sa mission de fournir des alternatives de mobilité saines, abordables et accessibles, Gogobest s’engage dans la qualité et la satisfaction des consommateurs. Grâce à son entrepôt en Pologne, les clients européens peuvent attendre une livraison rapide et efficace de leurs produits.