Libérer la puissance de Microsoft Paint : Nouvelles fonctionnalités inspirées de Photoshop

Microsoft apporte des améliorations significatives à son application Paint, la rapprochant ainsi des capacités des logiciels professionnels de design graphique tels que Photoshop. La dernière mise à jour, disponible pour les testeurs de Windows Insiders (version 11.2308.18.0, dans les canaux Canary ou Dev), introduit la prise en charge des calques et de la transparence. Ces fonctionnalités sont essentielles pour l’édition avancée d’images, la création artistique numérique et le design graphique. Ces fonctionnalités sont désormais accessibles dans l’application Microsoft Paint gratuite pour Windows.

Cette mise à jour représente une avancée significative dans la transformation de Paint en un outil plus précieux pour les créateurs, élargissant ainsi sa fonctionnalité et sa polyvalence. Les utilisateurs peuvent désormais travailler efficacement avec des calques pour organiser et manipuler les éléments de leurs œuvres de manière plus efficace. La prise en charge de la transparence ouvre de nouvelles possibilités créatives. Bien qu’Adobe Photoshop propose depuis longtemps ces fonctionnalités, l’intégration de celles-ci dans une application gratuite et largement disponible de Microsoft est remarquable.

Nouvelles fonctionnalités pour l’application Microsoft Paint

La version mise à jour de Paint introduit des fonctions de calques essentielles, permettant aux utilisateurs de travailler efficacement avec plusieurs calques. Vous pouvez ajouter, déplacer, réorganiser, fusionner, dupliquer et effectuer diverses actions sur les calques. Cela permet de créer des œuvres plus complexes et avancées avec des éléments d’image superposés. De plus, cette mise à jour améliore la prise en charge de la transparence des images.

Ainsi, les utilisateurs ont la possibilité d’ouvrir et de sauvegarder des images au format PNG avec des fonds transparents. Cela complète une autre fonctionnalité récente de Paint, l’outil de suppression d’arrière-plan. Il est désormais plus facile de créer et de manipuler des images avec des éléments transparents. Ces améliorations font de Paint un outil plus performant pour l’art numérique et le design graphique.

Ces fonctionnalités peuvent sembler basiques pour les utilisateurs expérimentés de Photoshop. Cependant, elles représentent indéniablement une avancée significative pour les utilisateurs de Windows qui préfèrent une manipulation d’image simple sans les coûts associés aux logiciels professionnels. Alors que les prix des abonnements aux outils tels qu’Adobe Photoshop ne cessent d’augmenter et que des alternatives comme Canva introduisent des paywalls, il est rafraîchissant de voir Paint évoluer en une option plus performante et conviviale.

Cette évolution permet aux utilisateurs, y compris les membres de la famille, d’utiliser facilement Paint pour des tâches basiques. Ces tâches peuvent inclure la création de collages de photos de famille, sans la complexité et les dépenses souvent associées aux logiciels d’édition d’image avancés. C’est un pas vers la rendre l’édition d’image plus accessible à un public plus large.

Comment accéder aux nouvelles fonctionnalités de Microsoft Paint

Si vous souhaitez essayer ces nouveaux outils de Paint, vous pouvez vous inscrire aux canaux Windows Insider Canary ou Dev et attendre patiemment que la mise à jour soit disponible pour votre système. Veuillez noter qu’elle peut ne pas être immédiatement accessible à tous. Par conséquent, certains utilisateurs peuvent devoir attendre un peu avant de pouvoir explorer ces fonctionnalités.

