Présentation de tiny11 23H2 : La version ultime de Windows 11 légère avec des améliorations pour les jeux.

Tiny10 et tiny11 sont des versions personnalisées de Windows 10 et Windows 11 dans lesquelles certains composants inutiles ont été supprimés. Cela permet de créer un système d’exploitation plus léger. Créées par @NTDEV_, ces versions sont conçues pour les utilisateurs recherchant une expérience Windows simplifiée et minimaliste.

La dernière version s’appelle tiny11 version 23H2, et elle est basée sur Windows 11. Cette version vise à fournir une alternative légère pour les utilisateurs qui sont déjà passés à Windows 11 mais qui souhaitent toujours disposer d’un système d’exploitation plus minimaliste et efficace.

Tiny11 est-il une version officielle de Windows 11 de Microsoft ?

Tiny10 et tiny11 ne sont pas des produits officiels de Microsoft. Cependant, la communauté a créé cette version personnalisée. Les utilisateurs qui souhaitent essayer ces versions doivent être conscients des risques potentiels et des limitations liées aux systèmes d’exploitation non officiels. Il est essentiel de vérifier si de telles modifications personnalisées correspondent à vos besoins et exigences spécifiques avant de les installer sur votre ordinateur.

Qu’est-ce que Tiny11 pour Windows 11 ?

Tiny11 23H2, similaire à la version basée sur Windows 10 (tiny10), est une image ISO personnalisée de Windows 11 que le développeur a créée à l’aide de l’outil OSDBuilder en open source, avec quelques modifications supplémentaires. L’utilisation d’OSDBuilder aide à assurer la compatibilité avec divers composants, applications et mises à jour de Windows. L’objectif de ces modifications est de fournir aux utilisateurs un système d’exploitation moderne et fiable occupant moins d’espace disque par rapport à l’installation standard de Windows 11.

En supprimant les composants inutiles et en rationalisant le système d’exploitation, tiny11 23H2 vise à offrir une expérience Windows 11 plus efficace et légère. Cela convient aux utilisateurs préférant une approche minimaliste de leur système d’exploitation. Cependant, les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils utilisent des modifications personnalisées de Windows et s’assurer de leur compatibilité avec leurs besoins matériels et logiciels spécifiques.

Quoi de neuf dans Tiny11 23H2 ?

Une mise à jour importante dans tiny11 23H2 est l’intégration de la prise en charge de Xbox Identity Provider. Cela signifie que les utilisateurs de tiny11 peuvent maintenant profiter de jeux qu’ils ont téléchargés depuis le Microsoft Store et accéder à des services liés à Xbox.

Il est important de préciser que même si le nom est 23H2, le tiny11 actuel est basé sur Windows 11 22H2. L’étiquette « 23H2 » signifie simplement une version publiée au second semestre 2023, et il est essentiel de noter qu’il n’y a pas d’équivalent de « 23H2 » pour Windows 10.

Comment télécharger Tiny11

Avant de décider de télécharger tiny11, il y a deux choses importantes à garder à l’esprit. Premièrement, il n’est pas activé. L’objectif de NTDEV_ est d’offrir aux utilisateurs une modification simplifiée de Windows, et non un moyen d’obtenir illégalement le système d’exploitation de Microsoft. Deuxièmement, soyez attentif aux éventuelles préoccupations concernant la confidentialité lors du téléchargement d’ISO Windows modifiées. Assurez-vous également d’avoir confiance envers le développeur avant d’utiliser tiny11 pour vos besoins informatiques quotidiens. Vous pouvez également créer votre propre version de tiny11 en utilisant le script OSDBuilder.

Vous pouvez obtenir la version 23H2 de tiny11 sur Internet Archive. Pour l’instant, elle n’est disponible qu’en format x64, car Windows 11 n’a pas de version 32 bits. Cependant, le développeur a promis de publier une version ARM64 dans un avenir proche.

