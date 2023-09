Copiez et floutez : des mises à jour excitantes pour les testeurs Windows Insider dans les outils de capture et les photos

Microsoft est actuellement en train de développer des mises à jour pour son outil de capture d’écran Snipping Tool et l’application Photos standard. Ces mises à jour introduiront de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de copier du texte à partir de captures d’écran et d’appliquer un flou d’arrière-plan aux photos. Ces fonctionnalités sont disponibles pour les membres de Windows Insider qui souhaitent les tester.

Comment fonctionne la fonction de copie de texte dans les captures d’écran de Windows 11 ?

Dans la version de prévisualisation de Snipping Tool, Microsoft a introduit une nouvelle fonctionnalité. Cette fonctionnalité peut détecter le texte dans les captures d’écran et permettre aux utilisateurs de le copier. Cette fonctionnalité est similaire à celle que l’on trouve sur Android et iOS. Cependant, Microsoft va plus loin en incorporant la reconnaissance automatique des adresses e-mail et des numéros de téléphone.

Microsoft améliore sa fonctionnalité de lien téléphonique, qui permet aux utilisateurs de copier facilement les photos prises avec leur smartphone Android.

Flou d’arrière-plan dans les photos de Windows 11

De plus, l’application Photos de Windows 11 reçoit des mises à jour pour les fonctionnalités liées aux photos. Les utilisateurs du canal Canary et du canal Dev ont désormais accès à une version améliorée de l’application, comprenant des fonctionnalités telles que l’ajout d’un flou d’arrière-plan, la recherche de contenu dans les photos de OneDrive, la recherche de photos en fonction de leur emplacement géographique et la prise en charge des photos animées de Samsung et Google.

La nouvelle fonctionnalité de flou d’arrière-plan dans l’application Photos peut automatiquement identifier les objets sur une photo et flouter l’arrière-plan. Vous pouvez personnaliser l’intensité du flou et sélectionner des zones spécifiques à flouter. De plus, la fonction de recherche de contenu photo de OneDrive permet aux utilisateurs de rechercher des photos en utilisant différents critères, tels que l’identification de la présence de voitures dans l’image ou la caractéristique de la date à laquelle elle a été prise. Cette fonctionnalité est similaire à ce qui est déjà disponible dans OneDrive en ligne et apporte des capacités de recherche améliorées à Windows Photos.

Comme ces fonctionnalités sont actuellement testées par un groupe sélectionné d’utilisateurs, aucune date de sortie spécifique n’a été annoncée pour leur disponibilité dans la version stable du système d’exploitation.

