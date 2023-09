L’iPhone 15 Pro offre des vitesses 5G plus rapides que l’iPhone 14 Pro

Chaque septembre, les fans d’Apple attendent avec impatience la sortie des derniers modèles d’iPhone, et cette année ne fait pas exception. Avec la présentation de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, Apple a introduit un puissant nouveau modem mobile qui promet d’améliorer l’expérience 5G pour les utilisateurs.

L’iPhone 15 Pro et Pro Max : une meilleure vitesse et connectivité 5G

Le modem Snapdragon X70 de Qualcomm

La star de cette présentation est le modem Snapdragon X70 de Qualcomm, intégré à ces nouveaux iPhones. Ce modem apporte plusieurs améliorations, notamment une consommation d’énergie considérablement réduite, des capacités d’agrégation de porteuses 5G améliorées et une connectivité améliorée, même dans les zones éloignées des antennes mobiles.

Vitesse 5G turbochargée

Une des améliorations les plus frappantes est l’incroyable amélioration des performances du réseau 5G. Une comparaison des résultats des tests de vitesse entre l’iPhone 15 Pro et Pro Max et leurs prédécesseurs, l’iPhone 14 Pro et Pro Max, révèle des améliorations substantielles sur les trois principaux réseaux américains.

Impressionnantes améliorations du réseau

Verizon se distingue avec une augmentation impressionnante de 24% de la vitesse de téléchargement, suivi de près par T-Mobile avec une augmentation de 22%. Même AT&T démontre un progrès notable avec une augmentation de 14,6%. Il est important de souligner que T-Mobile atteint une vitesse de téléchargement moyenne de 300 Mbps à l’échelle nationale, un exploit remarquable dans le monde de la connectivité 5G.

Ping et vitesses d’upload constantes

Alors que l’accent a été mis sur l’augmentation des vitesses de téléchargement, il est important de mentionner que les temps de ping et les vitesses d’upload sont restés relativement stables. Cela laisse la place à de futures mises à jour pour cibler ces aspects, assurant ainsi une amélioration globale des performances du réseau 5G.

En conclusion, l’iPhone 15 Pro et Pro Max marquent un pas significatif en avant dans la technologie 5G. Avec le modem Snapdragon X70 à la barre, les utilisateurs peuvent profiter de vitesses de téléchargement ultrarapides. En plus d’une connectivité améliorée et d’une expérience globale plus fluide. En regardant vers l’avenir, ces innovations laissent entrevoir un futur où la technologie 5G devient une part encore plus intégrale de notre vie quotidienne.

