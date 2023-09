L’iPhone 15 est-il doté de l’affichage Always On ?

La gamme de l’iPhone 15 est désormais officielle et sera disponible sur le marché d’ici deux semaines. Étant donné que la plupart des téléphones haut de gamme offrent une fonction Always on Display (toujours affiché), vous vous demandez peut-être si l’iPhone 15 dispose également de cette fonctionnalité. Nous allons y répondre ici.

Actuellement, l’Always on Display est considéré comme une fonctionnalité utile mais non essentielle. Il fournit des informations de base sans avoir besoin d’interagir avec votre téléphone, offrant ainsi une commodité et une apparence d’écran propre. Bien que ce soit une petite fonctionnalité, les utilisateurs apprécient de l’avoir sur leurs appareils.

L’iPhone 15, en particulier les modèles Pro, est un iPhone haut de gamme. En payant une somme énorme, les utilisateurs s’attendent à avoir accès à toutes les fonctionnalités possibles, y compris l’Always on Display (AOD). Cette année, Apple a intégré certaines fonctionnalités du modèle de base de l’iPhone 15 à l’iPhone 14 Pro. L’iPhone 14 Pro prend en charge l’AOD. Par conséquent, la question se pose : l’iPhone 15 a-t-il également hérité de l’AOD de l’iPhone 14 Pro ? Découvrons-le.

L’iPhone 15 a-t-il l’Always On Display

Oui et non. Pourquoi les deux ? Laissez-moi vous expliquer.

Les modèles de base, l’iPhone 15 et l’iPhone 15, n’incluent pas la fonctionnalité Always on Display. Pour prendre en charge cette fonctionnalité, l’écran de l’appareil doit être compatible avec la fonctionnalité Always on Display.

Alors que les modèles Pro, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, sont livrés avec l’Always on Display. Cela est dû au fait que les modèles Pro sont équipés des meilleurs écrans parmi tous les modèles d’iPhone et qu’ils sont éligibles à l’AOD.

Les modèles Pro ont un affichage ProMotion de 120 Hz, ce qui signifie qu’il peut descendre jusqu’à 1 Hz lorsque l’écran n’est pas utilisé et jusqu’à 120 Hz lorsque cela est nécessaire. Cela a permis à Apple de fournir l’Always on Display sans consommer trop de batterie.

Malheureusement, si vous avez le modèle de base de l’iPhone 15, vous ne pourrez pas profiter de la fonctionnalité Always On Display. Peut-être qu’Apple ajoutera l’AOD au modèle de base de l’année prochaine. Mais il s’agit d’Apple, donc ne vous attendez pas à grand-chose.

Historique de l’Always on Display sur l’iPhone

Apple a introduit la fonctionnalité Always On Display l’année dernière, donc c’est encore nouveau pour les iPhones. Les premiers appareils à bénéficier de la fonctionnalité AOD sont l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

L’Always On Display sur l’iPhone n’était pas aussi propre que l’AOD sur les téléphones Android auparavant. Sur l’iPhone, l’AOD assombrissait tout l’écran de verrouillage, y compris le papier peint et les autres informations, lorsque l’AOD était activé, mais à une luminosité plus faible. Mais avec les mises à jour logicielles ultérieures, Apple a ajouté des options pour masquer les papiers peints et les notifications de l’AOD.

Apple a bien personnalisé l’AOD sur l’iPhone, ce qui ne impacte pas beaucoup la batterie. L’AOD s’éteint automatiquement et se rallume automatiquement lorsque cela est nécessaire. L’écran devient entièrement noir lorsque :

Votre iPhone est posé face vers le bas

Votre iPhone est dans votre poche ou votre sac

La fonctionnalité Mode sommeil est activée

Le mode Économie d’énergie est activé

Votre iPhone est connecté à CarPlay

Vous utilisez Continuity Camera

Vous n’avez pas utilisé votre iPhone pendant un certain temps (votre iPhone apprend vos habitudes d’activité et allume et éteint l’écran en conséquence, y compris si vous avez configuré une alarme ou un programme de sommeil)

Votre iPhone détecte que vous vous êtes éloigné de lui avec une Apple Watch couplée (l’Always-On display s’allumera lorsque votre Apple Watch se rapprochera de votre iPhone)

Comment activer l’AOD sur l’iPhone 15 Pro

La fonctionnalité est activée par défaut. Mais si vous l’avez désactivée par erreur et que vous ne vous souvenez plus des paramètres, suivez ces étapes :

Ouvrez les paramètres de votre iPhone. Accédez à Écran et luminosité > Toujours actif. Ici, vous pouvez activer ou désactiver l’AOD. Vous pouvez également choisir d’afficher ou de masquer les papiers peints et les notifications.

