Vous ne devriez pas acheter l’Apple iPhone 15 ou 15 Plus

Apple a dévoilé il y a deux jours la série iPhone 15. Lors de l’événement de lancement, Apple a vanté toute la gamme comme « un bond en avant énorme ». Mais en réalité, ce sont seulement les modèles Pro et Pro Max qui ont vu des avancées significatives. Le reste, notamment le modèle de base, n’est pas très différent de l’iPhone 14 de l’année dernière.

Sur ce point, l’iPhone 14 lui-même était presque identique à l’iPhone 13. Néanmoins, avec près de 200 $ de différence entre l’iPhone 15 Pro d’Apple, le modèle d’entrée de gamme n’a pas vraiment beaucoup de sens. Et il y a de bonnes raisons à cela.

Aucune amélioration majeure de l’écran

Oui, toute la gamme Apple iPhone 15 a bénéficié de la découpe Dynamic Island. De plus, comparé au modèle de base de l’année dernière, l’iPhone 15 standard a une luminosité plus élevée. Mais à part ces deux points, tous les autres aspects de l’écran sont similaires à ceux du modèle de l’année dernière.

Tout comme l’iPhone 14, l’iPhone 15 de base est doté du même écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces. Ce qui est plus important, c’est que le panneau a la même résolution et offre le même taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cela ne signifie pas que cet écran est inférieur. Mais il y a une différence significative par rapport aux modèles Pro de la gamme.

Apple aurait pu intégrer un taux de rafraîchissement de 90 Hz au moins pour l’iPhone 15 de base. Cette fonction aurait pu améliorer considérablement l’expérience visuelle du modèle de base.

Si vous vous demandez, les modèles Pro de l’iPhone 15 d’Apple disposent d’un écran OLED LTPO de 120 Hz. Ils bénéficient également de la fonctionnalité Always-on Display (AOD), que Apple aurait pu facilement implémenter dans le modèle de base. Et n’oublions pas de mentionner qu’Apple a réduit les bordures des appareils 15 Pro, les rendant beaucoup plus élégants que les modèles standard et Plus.

Grande différence de performances entre les modèles Apple iPhone 15 et 15 Pro

L’iPhone 15 standard et le 15 Plus sont équipés de la puce Apple A16. Oui, c’est la même puce que l’on trouve dans les modèles Pro de l’année dernière. Et Apple a pris l’habitude d’utiliser la même puce que le modèle Pro de l’année précédente sur le modèle standard de l’année suivante.

Il faut reconnaître que l’Apple A16 est toujours une excellente puce. Elle dispose d’une configuration à 6 cœurs avec 2 cœurs de performances et 4 cœurs d’efficacité. Et oui, elle dispose également d’un GPU 5 cœurs assez puissant et d’un Neural Engine à 16 cœurs.

De plus, l’Apple A16 utilise un processus de fabrication de 4 nm, ce qui représente une amélioration par rapport au processus de 5 nm de l’A15. Cependant, par rapport à l’A15, les gains de performances de l’Apple A16 sont minimes. Et l’écart de performances entre la puce Apple A17 Pro des modèles iPhone 15 Pro et l’A16 est assez important.

La puce des appareils Apple iPhone 15 Pro est le fruit d’un processus de fabrication de 3 nm. C’est le premier du genre et il vise à offrir des performances CPU 10% plus rapides et des gains allant jusqu’à 20% en termes de GPU. Ce qui est plus important, c’est qu’Apple met l’accent sur les capacités de jeu de l’Apple A17 Pro.

Comme je l’ai déjà mentionné, le GPU des appareils Apple iPhone 15 Pro peut bientôt exécuter des jeux de console et de PC. Plus précisément, Apple a confirmé que la version adaptée de Assassins’s Creed Mirage et Resident Evil Village sortira début de l’année prochaine. De plus, les modèles Pro bénéficient d’un ray tracing accéléré par le hardware, ce qui est une première pour les iPhones.

Il faut également prendre en compte que les modèles iPhone 15 de base ont moins de RAM que les appareils Pro. Pour être précis, le modèle de base et le modèle Plus sont équipés de 6 Go de RAM, tandis que le modèle Pro dispose de 8 Go de RAM. Ces 2 Go de RAM supplémentaires permettront au modèle Pro d’offrir de meilleures performances dans la plupart des tâches intensives.

Pas d’améliorations majeures de l’appareil photo

Le modèle de base de l’Apple iPhone 15 est effectivement doté d’un meilleur appareil photo que son prédécesseur. Son appareil photo principal est un capteur de 48 MP. Cependant, comme auparavant, Apple a réservé les meilleurs appareils photo aux modèles Pro. L’iPhone 15 Pro dispose d’un capteur d’appareil photo principal beaucoup plus grand avec des pixels pré-binnés de 1,22 µm.

De plus, l’appareil photo principal des iPhone 15 Pro dispose d’une ouverture f/1.78 et de la stabilisation de deuxième génération par déplacement de capteur. De plus, les modèles Pro bénéficient de l’exclusivité de la capture d’image en format ProRAW. Cette fonction vous permet de tirer le meilleur parti du capteur amélioré des modèles Pro.

Autre point important, les appareils iPhone 15 Pro d’Apple bénéficient d’un zoom optique 3x. En revanche, le modèle de base et le modèle Plus proposent un zoom numérique. De plus, grâce à la nouvelle puce A17 Pro, les appareils Pro peuvent capturer des vidéos en 4K 60FPS avec le profil couleur ACES. Ils offrent également une prise en charge vidéo spatiale 3D. Vous ne trouverez pas ces fonctionnalités dans les modèles classiques.

Lenteur des vitesses USB-C sur les modèles iPhone 15 classiques

Si toute la gamme Apple iPhone 15 a adopté le port USB-C, ce sont les modèles Pro qui ont véritablement bénéficié d’une amélioration. Les modèles classiques et Plus peuvent offrir des vitesses de l’USB 2.0, soit 480 Mbit/s. En revanche, les appareils Pro bénéficient d’un port USB 3.0, qui est capable d’atteindre jusqu’à 10 Gbit/s. En comparaison, moins de 20 fois plus lent.

Cela signifie finalement que le transfert de fichiers de grande taille, tels que des vidéos 4K, via l’Apple iPhone 15 classique prendra quelques minutes. En revanche, les appareils Pro équipés de l’USB 3.0 peuvent le faire en quelques secondes.

