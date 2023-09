Le nouveau système Sony PS5 lancé mondialement – L’expansion SSD augmente à 8 To

Sony a annoncé le lancement mondial d’une nouvelle mise à jour du logiciel système de la PS5. La mise à jour comprend toutes les nouvelles fonctionnalités précédemment incluses dans le système bêta. Cela comprend les nouvelles fonctions auxiliaires, la prise en charge de Dolby Atmos et les nouvelles sessions de jeu multijoueur. Cependant, l’une des principales améliorations est l’augmentation de la capacité maximale de l’extension du disque SSD. La société a augmenté la prise en charge de l’extension M.2SSD à 8 To. Cela signifie que la société a maintenant doublé ce que les utilisateurs peuvent augmenter, passant de 4 To à 8 To. L’extension permettra aux joueurs de stocker plus de jeux et de données sur leurs consoles, sans avoir à se soucier de manquer d’espace.



Qu’est-ce qu’un SSD?

Un disque SSD (Solid State Drive) est un type de périphérique de stockage qui utilise de la mémoire flash pour stocker des données. Les SSD sont plus rapides et plus fiables que les disques durs traditionnels (HDD) car ils n’ont pas de versions mobiles. Cela les rend idéaux pour les consoles de jeu, car ils peuvent charger les jeux et les données beaucoup plus rapidement que les HDD.

L’extension SSD est le processus d’ajout d’espace de stockage supplémentaire à une console de jeu en connectant un SSD externe. Cela permet aux joueurs de stocker plus de jeux et de données sur leurs consoles, sans avoir à supprimer de vieux fichiers pour faire de la place pour les nouveaux.

Avant la dernière mise à jour, la limite précédente était de 4 To. Cependant, avec la nouvelle annonce de Sony, les utilisateurs peuvent désormais obtenir jusqu’à 8 To. Cela signifie que les joueurs peuvent maintenant ajouter jusqu’à 8 To de stockage externe à leurs consoles PS5, ce qui représente une augmentation significative de la capacité de stockage.

Comment la nouvelle limite d’extension SSD bénéficie-t-elle aux joueurs?

La nouvelle limite d’extension SSD bénéficie aux joueurs de plusieurs façons. Tout d’abord, elle leur permet de stocker plus de jeux et de données sur leurs consoles, sans avoir à se soucier de manquer d’espace. Cela signifie que les joueurs peuvent conserver tous leurs jeux préférés et leurs données sur leurs consoles, sans avoir à supprimer de vieux fichiers pour faire de la place pour les nouveaux.

Deuxièmement, cela permet aux joueurs de profiter des fonctionnalités avancées de la PS5, telles que le SSD haute vitesse et l’audio 3D, sans avoir à faire de compromis sur l’espace de stockage. Cela signifie que les joueurs peuvent profiter pleinement du potentiel de leurs consoles PS5, sans avoir à se soucier des limitations de stockage.

Les joueurs peuvent étendre leur SSD Sony PS5 en connectant un SSD M.2 externe à leur console. Le SSD M.2 doit répondre à certaines exigences, telles qu’être un SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4 avec une capacité maximale de 8 To. Une fois connecté, les joueurs peuvent utiliser les paramètres de gestion du stockage de la PS5 pour formater et utiliser le SSD externe comme espace de stockage supplémentaire.

Conclusion

Un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations ont été ajoutées au système PS5, notamment une augmentation de la capacité d’extension maximale du SSD à 8 To. Avec cette mise à jour, les joueurs n’auront plus à se soucier de manquer de place sur leurs consoles en enregistrant plus de jeux et de données. Avec cette mise à niveau, les joueurs peuvent pleinement utiliser les capacités avancées de la PS5 sans sacrifier la capacité de stockage. Les joueurs n’auront plus besoin d’effacer de vieux fichiers pour faire de la place pour de nouveaux, car ils pourront conserver tous leurs jeux préférés et leurs données sur leurs consoles. Ils peuvent bénéficier des fonctionnalités sophistiquées de la PS5, telles que le SSD rapide et l’audio 3D, sans avoir à renoncer à la capacité de stockage.

En connectant un SSD M.2 externe à leur PS5, les joueurs peuvent étendre leur console. Cependant, le SSD M.2 doit respecter certaines caractéristiques, telles que la prise en charge de SSD NVMe M.2 PCIe Gen4 x4 d’une capacité maximale de 8 To. Une fois connecté, les joueurs peuvent utiliser le SSD externe comme espace de stockage supplémentaire en le formatant et en utilisant les paramètres de gestion du stockage de la PS5.

Actualité mobile et vidéo du moment