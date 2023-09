Le ministère de la Justice américain engage le procès de monopole de recherche de Google

Le département américain de la Justice (DoJ) a engagé un procès contre Google, l’accusant de monopoliser l’industrie des moteurs de recherche. Il s’agit du plus grand procès pour monopole technologique du XXIe siècle et du premier procès majeur pour monopole technologique depuis que le DoJ a contesté Microsoft il y a plus de 20 ans. L’affaire porte sur la question de savoir si Google a illégalement consolidé sa domination et écrasé la concurrence en payant Apple et d’autres marques pour que son moteur de recherche soit par défaut sur leurs appareils.

Accusations contre Google

Le cas du département de la Justice repose sur des accusations selon lesquelles Google a illégalement orchestré ses transactions commerciales de manière à être le premier moteur de recherche que les utilisateurs voient. De plus, il affirme que l’entreprise a utilisé son pouvoir sur le marché pour étouffer la concurrence. Le DoJ affirme que Google a utilisé des pratiques anticoncurrentielles pour maintenir sa position de monopole dans l’industrie des moteurs de recherche. Cela comprend la conclusion d’accords exclusifs avec des marques d’appareils, des opérateurs mobiles et des navigateurs pour faire de Google le moteur de recherche par défaut. Le DoJ prétend également que Google a utilisé son pouvoir de monopole pour nuire à la concurrence dans l’industrie de la publicité sur les moteurs de recherche.

De plus, il affirme que le plan de Google remonte à plus de 20 ans, lorsque l’entreprise était encore en train de se faire un nom sur le marché des moteurs de recherche. Le DoJ estime que les dirigeants de Google ont élaboré une série de plans pour surpasser la concurrence. Cela a permis à Google d’être disponible dans le plus grand nombre de navigateurs possible et de devenir le service de recherche par défaut.

Preuves du DoJ

Les preuves fournies par le DoJ américain montrent qu’en juillet 2003, Hal Varian, alors économiste en chef de Google, a envoyé un courriel d’avertissement à la direction. Le courriel indique que Microsoft prévoyait d’intégrer son propre service de recherche sur le Web dans le système d’exploitation Windows. Cela constituerait une menace sérieuse pour la recherche Google.

À cette époque, Google prévoyait divers produits Internet. Dans le courriel, Varian a déclaré que Google devrait également envisager de faire tout son possible pour conserver les utilisateurs. Varian a déclaré que jusqu’à présent, Google avait pris en compte des avantages techniques, la valeur pour l’utilisateur, le potentiel de revenus et d’autres indicateurs lors de la planification de nouveaux produits.

Il estime qu’offrir un excellent produit est bien sûr la priorité absolue. Cependant, Google devrait également tenir compte de questions telles que les obstacles à l’entrée des concurrents, les coûts de changement d’utilisateur et les droits de propriété intellectuelle.

Lors du procès de mardi, le DoJ américain a demandé à Varian de témoigner en tant que plaignant. Le DoJ affirme que, pour maintenir son monopole sur le marché de la recherche sur le Web, Google verse chaque année plus de 10 milliards de dollars à des concurrents, des marques de téléphones mobiles et des fournisseurs de services. Cela leur permet d’utiliser Google comme moteur de recherche par défaut sur les téléphones mobiles ou les navigateurs Web.

Les preuves présentées au tribunal montrent qu’en 2007, les dirigeants de Google envisageaient de rendre les services de recherche plus visibles sur la page d’accueil pour stimuler leur utilisation par les utilisateurs et augmenter leur part de marché. Les preuves montrent une réunion de cadres à ce sujet, à laquelle ont participé Varian et Pichai (alors directeur du développement des produits chez Google et aujourd’hui PDG de Google).

À la barre des témoins, Varian a admis que le service de recherche de Google avait bénéficié d’être le moteur de recherche par défaut dans les navigateurs Web. Il a déclaré qu’en général, il y a une offre à devenir le moteur de recherche par défaut, que ce soit pour les recherches Yahoo, les recherches Microsoft ou les recherches Google.

Mercredi, heure américaine, un autre témoin clé, l’ancien employé de Google Christopher Barton, témoignera devant le tribunal. Il était responsable de la négociation des recherches par défaut avec les fabricants de navigateurs Web du système d’exploitation Android. Après Barton, Varian continuera de témoigner.

Déclaration de l’avocat du DoJ

Au début du procès, l’avocat du DoJ, Kenneth Dintzer, a déclaré que cette poursuite concerne l’avenir du marché des moteurs de recherche. Il affirme également que cela déterminera si Google Search aura des rivaux de taille dans le futur. Selon les preuves existantes, Google définit la recherche par défaut pour étouffer les concurrents. Jusqu’à présent, Google a monopolisé 89% du marché des moteurs de recherche sur le Web, a-t-il déclaré.

Signaux du marché du monopole

Varian a révélé devant le tribunal mardi que l’équipe interne de Google suit sa part de marché des recherches depuis de nombreuses années. Elle utilise quatre indicateurs internes ainsi que des données provenant d’instituts de recherche de marché tiers tels que Comscore.

On dit qu’en 2014, en tant que signal de sa monopolisation du marché de la recherche, la direction de Google a décidé de cesser de publier des rapports de suivi sur la part de marché des recherches car ces données n’avaient plus beaucoup de sens pour Google.

Le juge en charge de ce procès est Amit Mehta. C’est également la première fois au cours des 20 dernières années que le DoJ américain poursuit une société technologique américaine.

Le procès de la poursuite durera dix semaines. Si le juge Mehta conclut que Google a utilisé des moyens illégaux pour maintenir son monopole sur le marché de la recherche, le DoJ américain demandera au tribunal de prendre des mesures correctives supplémentaires pour briser le monopole de Google. Cela peut inclure la séparation du moteur de recherche Web de Google et d’autres activités similaires, telles que le système d’exploitation Android et Google Maps. Si cet objectif est atteint, ce sera la plus grande peine de scission encourue par une société américaine depuis le démantèlement d’AT&T en 1984.

Réponse de Google

En réponse aux accusations du DoJ, Google a déclaré que la raison pour laquelle l’entreprise a acquis une part de marché si élevée dans les recherches était due à l’excellence de ses produits. L’entreprise nie que cela soit dû à un manque de concurrence.

Mardi, John Schmidtlein, membre de l’équipe juridique de Google, a déclaré que les consommateurs utilisent les recherches Google parce que les produits apportent de la valeur et non parce qu’ils y sont obligés. L’avocat a souligné que par rapport au passé, les utilisateurs disposent aujourd’hui de nombreuses options de services de recherche.

Ce à quoi s’attendre

Le procès devrait durer plusieurs semaines et son issue pourrait avoir des implications significatives pour l’industrie technologique. Si le DoJ remporte l’affaire, cela pourrait entraîner des changements dans le fonctionnement de la recherche Google. Cependant, il est peu probable qu’il y ait une secousse majeure dans l’industrie technologique. Les spécialistes de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles voient cette action à venir davantage comme une secousse que comme un séisme. Même si le DoJ porte l’affaire devant les tribunaux et la remporte, tout changement dans le rôle joué par Google dans la vie des personnes sera probablement progressif et prendra des années.

Conclusion

Le procès du DoJ américain contre Google est un événement important dans l’industrie technologique et pourrait avoir des implications profondes pour l’industrie des moteurs de recherche et l’industrie technologique dans son ensemble. Le procès devrait durer plusieurs semaines et son issue pourrait entraîner des changements dans le fonctionnement de la recherche Google. Cependant, il est peu probable qu’il y ait une secousse majeure dans l’industrie technologique et tout changement sera probablement progressif et prendra des années.

