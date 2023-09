Huawei prend la tête : réalise tous les cas de test fonctionnels de la technologie 5G-A

Huawei, une entreprise de technologie multinationale chinoise, a terminé tous les cas de test fonctionnels de la technologie 5G-A. Avec cela, l’entreprise prend la tête de la course au développement et au déploiement de la technologie 5G. L’achèvement de ces cas de test est une grande étape pour Huawei. Cela montre en effet la capacité de l’entreprise à fournir un réseau 5G fiable et efficace.

Qu’est-ce que la technologie 5G-A ?

La 5G-A est un ensemble de cas de test fonctionnels qui évaluent les performances des réseaux 5G. Ces cas de test couvrent un large éventail de scénarios, comprenant la transmission de données, les appels vocaux et vidéo, ainsi que la mobilité. L’achèvement de tous les cas de test est une étape cruciale dans le développement de la technologie 5G. Cela garantit que le réseau peut répondre aux exigences des applications du monde réel.

Huawei a annoncé l’achèvement des tests sur sa page Weibo officielle il y a quelques jours. Sous le groupe de promotion IMT-2020 (5G), Huawei a pris la tête de la réalisation de tous les cas de test fonctionnels de la 5G-A. Huawei a déclaré que ces tests couvraient les technologies clés de l’ultra large bande ascendante et descendante. Ils couvrent également la 5G-A d’interaction en temps réel à large bande passante, démontrant pleinement le leadership de Huawei dans la technologie 5G-A.

Le parcours de Huawei vers la 5G

Huawei a été à l’avant-garde du développement de la 5G, investissant massivement dans la recherche et le développement. L’objectif de l’entreprise est de créer un réseau 5G fiable et efficace. L’entreprise a rencontré de nombreux problèmes en cours de route, notamment des interdictions de son équipement dans plusieurs pays, tels que les États-Unis, le Royaume-Unis et l’Australie.

Cependant, Huawei continue d’avancer, démontrant son engagement à fournir un réseau 5G de classe mondiale. Les raisons de l’interdiction de Huawei ne sont pas le sujet de cet article. Cependant, si vous souhaitez connaître les raisons pour lesquelles les États-Unis et les autres pays mentionnés ont interdit Huawei, cliquez ici.

Les tests 5G-A de Huawei

Agrégation de porteuses 5CC

Pendant les tests, Huawei a terminé le test de très grande bande passante de l’agrégation de porteuses 5CC. Il a été le premier à vérifier la solution de planification multi-porteuses en liaison descendante. L’entreprise a également effectué des tests multi-porteuses pour la première fois dans des technologies clés telles que le DCI unique et le SSB-Less.

En partageant l’état des canaux entre les bandes de fréquence distinctes, une planification intégrée de plusieurs cellules est réalisée pour maximiser l’efficacité spectrale. L’expérience ultime de téléchargement de 10 Gbits/s peut prendre en charge de manière efficace les exigences des services immersifs orientés vers l’avenir, tels que la 3D en vision libre et la réalité étendue (XR).

Commutation de canal en liaison montante

Dans le même temps, Huawei a été le premier à terminer le test de la solution d’amélioration de la commutation 2Tx en liaison montante. Huawei a également réussi pour la première fois dans l’industrie le test de commutation de canal en liaison montante entre trois bandes de fréquence. Il a réalisé une planification flexible au niveau du créneau temporel et a amélioré l’utilisation des ressources spectrales et l’expérience de l’utilisateur en liaison montante.

Cette technologie peut efficacement prendre en charge un débit de transmission en liaison montante d’un utilisateur unique atteignant 1 Gbit/s. D’une part, elle peut répondre aux besoins de services immersifs interactifs tels que la formation de données AI dans le cloud, la photographie dans le cloud et les conférences en ligne dans le cloud. D’autre part, elle peut permettre une qualité AI dans la production industrielle, l’inspection et la surveillance de sécurité. Elle aidera également à des applications métiers à grande amplitude ascendante telles que le contrôle à distance.

Services XR

Les services interactifs en temps réel multimédia tels que XR exigent également des capacités réseau à haute vitesse, faible latence et haute fiabilité. Pendant les tests, Huawei a été le premier à ouvrir la transmission en flux de bout en bout des services XR depuis les stations de base jusqu’aux réseaux centraux.

Pour la première fois, il a utilisé des technologies appliquées telles que la garantie de planification différentielle d’activités commerciales et la sensibilisation multi-flux de services de qualité de service (QoS) aux services XR. Cela garantit la vitesse et la latence de l’utilisateur. Cette technologie peut fournir des garanties en temps réel pour des services sensibles à la latence tels que les jeux dans le cloud, le rendu dans le cloud, la transcodage dans le cloud, et la collaboration de bout en bout de la puissance de calcul AI.

Les avantages de la 5G

L’achèvement de tous les cas de test fonctionnels de la 5G-A est une grande réalisation pour Huawei et l’industrie de la 5G dans son ensemble. La technologie 5G promet de révolutionner notre mode de vie et de travail. Elle offre des vitesses de téléchargement et de téléversement plus rapides, une latence réduite et une plus grande fiabilité. Cette technologie permettra de nouvelles applications et services, tels que les voitures autonomes, la chirurgie à distance et les villes intelligentes.

Huawei a déclaré que la 5G-A, en tant qu’évolution et amélioration de la 5G, a réalisé une amélioration de 10 fois des capacités des réseaux. L’entreprise a mentionné une augmentation de la vitesse de connexion et une réduction de la latence. Elle introduit également de nouvelles technologies révolutionnaires telles que l’intégration synesthésique, l’IoT passif et l’intelligence endogène. Elle construit l’infrastructure de la future société intelligente.

Huawei s’est depuis longtemps engagé dans la recherche, le développement et l’innovation de la technologie de réseau 5G-A. Il a également réalisé une série de percées technologiques clés telles que l’ultra large bande ascendante et descendante, l’interaction en temps réel à large bande passante, l’IoT passif et RedCap. L’entreprise a également réalisé des collaborations avec de nombreux opérateurs et partenaires constructeurs industriels du monde entier.

Les problèmes à venir

Bien que l’achèvement de tous les cas de test fonctionnels de la 5G-A soit une grande réalisation, il reste des problèmes à surmonter pour Huawei et l’industrie de la 5G. L’un des problèmes les plus importants est l’établissement d’un cadre de sécurité solide pour les réseaux 5G. Huawei a publié un livre blanc sur la sécurité de la 5G, exposant son approche pour résoudre les problèmes de sécurité. L’entreprise a également conçu des cas de test basés sur la modélisation de menaces pour vérifier l’efficacité de ses mesures de sécurité.

Un autre problème est l’établissement d’une norme mondiale pour les réseaux 5G. L’aperçu du système 5G expose les exigences fondamentales de la 5G, y compris les huit critères tests pour permettre la 5G. Cependant, plusieurs difficultés essentielles doivent être résolues efficacement avant que la technologie 5G puisse être mondialisée.

En conclusion

L’achèvement de tous les cas de test fonctionnels de la 5G-A par Huawei est une étape importante pour l’entreprise et l’industrie de la 5G. Cette réalisation démontre l’engagement de Huawei à fournir un réseau 5G fiable et efficace. Bien qu’il reste des défis à venir, les avantages de la technologie 5G sont clairs, et la course au développement et au déploiement des réseaux 5G est bien engagée.

