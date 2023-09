Xiaomi 14 repousse les limites avec 12 Go de RAM sur le modèle de base

Le Xiaomi 14 n’a pas encore été officiellement dévoilé, mais de nombreuses informations ont déjà été révélées sur la série Xiaomi 14. L’un des éléments les plus importants dans les smartphones est la capacité de stockage et de RAM. La configuration de base des téléphones phares propose depuis longtemps 8 Go de RAM. Du Mi 10 jusqu’au Xiaomi 13, tous ces téléphones étaient livrés avec 8 Go de RAM en configuration de base, ce qui signifie que Xiaomi propose depuis trois ans des téléphones phares avec 8 Go de RAM. Une nouvelle rumeur indique que cela va changer avec le Xiaomi 14.

La variante de base de la série Xiaomi 14 sera désormais livrée avec 12 Go de RAM au lieu de 8 Go. Il s’agit d’un développement significatif car les utilisateurs n’auront plus à payer plus cher pour obtenir de meilleures performances. Les rumeurs indiquent que la capacité minimale de RAM sera de 12 Go, mais aucune information n’est disponible concernant la capacité de stockage. Les téléphones pourraient être proposés en configurations 12 Go + 128 Go ou 12 Go + 256 Go.

Étant donné que le Snapdragon 8 Gen 3 est une puce puissante, il est tout à fait raisonnable de définir les 12 Go de RAM comme nouvelle norme. Cependant, bien que Snapdragon 8 Gen 2 soit également un processeur puissant, à la fois le Galaxy S23 et le Xiaomi 13 ont été proposés avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage en configuration de base. En réalité, les modèles avec 256 Go ou plus de stockage offraient l’unité de stockage UFS 4.0, tandis que la variante 128 Go utilisait l’UFS 3.1.

Comme mentionné plus tôt, la rumeur prévaut selon laquelle les 12 Go de RAM deviendront la nouvelle norme, mais aucune information n’est disponible concernant la capacité de stockage. Il reste à savoir si les fabricants de smartphones opteront pour une variante de base de 12 Go + 128 Go pour encourager les ventes de stockage supplémentaire, ou s’ils proposeront 256 Go de stockage en standard avec les 12 Go de RAM. Cela sera révélé lorsque les smartphones 2024 seront commercialisés. De plus, la série Xiaomi 14 devrait être dévoilée en 2023, avec un lancement prévu entre octobre et novembre.

Source : MyDrivers

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :