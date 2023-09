Rencontrez le Huawei Mate 60 Pro+ : Le flagship

Huawei a rendu officielle la série Mate 60. Cette série se compose du Mate 60 standard, du Mate 60 Pro et du Mate 60 Pro+. Comme on peut s’y attendre, le Huawei Mate 60 Pro+ est le haut de gamme de la série.

En termes de base, le Huawei Mate 60 Pro+ est basé sur le modèle Pro mais est doté de composants renforcés. Cependant, le chipset sera probablement le même que celui des autres appareils. Cela signifie qu’il n’y aura pas beaucoup de différence en termes de performances globales. Mais néanmoins, c’est toujours un « plus » digne de la série.

Principaux points forts du Huawei Mate 60 Pro+

Il y a de nombreux facteurs qui font du Huawei Mate 60 Pro+ un appareil haut de gamme décent. Jetons un coup d’œil de plus près :

Chipset

Huawei n’a pas fourni d’informations officielles concernant le chipset de l’appareil. Cependant, nous savons déjà que le Huawei Mate 60 et le Mate 60 Pro sont équipés du Kirin 9000S. C’est le premier chipset personnalisé de Huawei depuis des années. Et comme Huawei revient à l’utilisation de son propre chipset, le Pro+ devrait également être doté du même chipset.

J’ai déjà rédigé un rapport approfondi sur le Huawei HiSilicon Kirin 9000S. Et si vous l’avez manqué, il n’est pas aussi rapide ou efficace que le SoC phare actuel de Qualcomm. Cependant, il est meilleur que tous les appareils haut de gamme de milieu de gamme actuels. Ainsi, vous n’aurez pas une expérience utilisateur moyenne avec le Mate 60 Pro+.

RAM et stockage

Même si Huawei n’a pas spécifié directement le SoC de l’appareil, les autres informations principales sont présentes sur le site officiel. Parmi celles-ci, il y a la RAM et le stockage. Avec le Huawei Mate 60 Pro+, vous obtenez un peu plus de RAM, jusqu’à 16 Go. Le modèle Pro standard était limité à 12 Go de RAM.

En ce qui concerne le stockage, vous pouvez obtenir le Mate 60 Pro+ avec jusqu’à 1 To de stockage. Et la bonne nouvelle est que le stockage est extensible. Notez que l’appareil utilise un format de carte NM propriétaire, qui est limité à 256 Go. Ainsi, au total, vous pouvez obtenir jusqu’à 1,25 To de stockage sur l’appareil.

Écran du Huawei Mate 60 Pro+

Pour le Mate 60 Pro+, Huawei a intégré le même écran que le modèle Pro. C’est-à-dire que le Pro+ est doté d’un panneau OLED de 6,82 pouces. Cependant, il est un peu plus net que le modèle Pro, avec une résolution de 1260 x 2720 px. De plus, il s’agit d’un écran 10 bits, ce qui signifie que vous devriez obtenir des images réalistes et aux couleurs vives sur l’écran.

Plus important encore, l’écran du Huawei Mate 60 Pro+ est un écran LTPO. Il peut fonctionner à un taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz. Cette fonctionnalité de rafraîchissement variable permet à l’appareil d’économiser de la batterie lorsque le mode de rafraîchissement élevé n’est pas nécessaire.

De plus, l’appareil est doté d’un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, ce qui vous permet d’obtenir une expérience tactile super rapide. De plus, l’écran du Mate 60 Pro+ dispose d’un gradateur PWM haute fréquence de 1440 Hz. Cette fonctionnalité permet à l’écran d’obtenir la luminosité optimale en fonction de l’éclairage ambiant qui l’entoure.

Pour la protection, le Huawei Mate 60 Pro+ utilise un verre Kunlun, qui est un verre raisonnablement résistant. En termes de durabilité, le téléphone dispose d’une cote IP68, ce qui lui permet de rester à une profondeur de 6 mètres ou 20 pieds pendant une demi-heure.

Appareil photo et autres capteurs

Le Huawei Mate 60 Pro+ est doté de trois trous d’appareil photo sur l’écran. Parmi eux, l’un est destiné à l’appareil photo selfie de 13 MP, et les autres sont destinés au système 3D ToF. Quant à la configuration de l’appareil photo arrière, le téléphone est équipé d’un capteur principal de 48 MP. Il s’agit d’un appareil photo avec OIS et une ouverture variable, allant de f/1.4 à f/4.0.

Ce capteur principal du Mate 60 Pro+ est accompagné d’un capteur periscope. Il s’agit d’un appareil photo de 48 MP avec une lentille f/3.0 et OIS. Enfin, il y a un appareil photo ultra grand-angle de 40 MP à l’arrière. Le capteur ultra grand-angle est une amélioration par rapport au modèle Pro, car cet appareil était équipé d’un capteur de 12 MP.

Batterie et fonctionnalités de charge du Huawei Mate 60 Pro+

Huawei n’a pas changé la batterie et les fonctionnalités de charge du Mate 60 Pro+. Il est fourni avec la même batterie de 5000 mAh que le modèle Pro standard. Et cette batterie peut se charger à 88W en mode filaire. Il existe un support de charge sans fil rapide de 50W pour ceux qui préfèrent la charge sans fil.

De plus, le Mate 60 Pro+ prend en charge la charge sans fil inversée de 20W. Grâce à cela, vous pouvez utiliser la grande batterie de l’appareil pour recharger vos appareils compatibles avec la charge sans fil. Et pour ceux qui se posent la question, le téléphone dispose d’un port USB 3.1 Gen 1 de type C.

Connectivité

En termes de connectivité, le Huawei Mate 60 Pro+ est doté du WiFi 6 (ax) et du Bluetooth 5.2. Il y a une bonne nouvelle pour les amateurs de musique, car le téléphone prend en charge les codecs LDAC et L2HC. La fiche technique ne mentionne rien sur la 5G, mais le téléphone devrait prendre en charge la 5G s’il est équipé du Kirin 9000S.

Comme les autres téléphones Mate, le Mate 60 Pro+ prend en charge les messages texte bidirectionnels. Mais ce qui distingue cet appareil, c’est qu’il peut effectuer des appels vocaux via le satellite Tiantong.

Prix et disponibilité du Huawei Mate 60 Pro+

Le Mate 60 Pro+ commencera à être expédié à partir du 9 octobre. Aucune information officielle sur les prix n’est disponible sur le site. Tout ce qu’il dit, c’est que vous devez verser un acompte de 1000 CNY pour précommander le téléphone. Cependant, selon un communiqué récent, le téléphone débutera à 9000 CNY, soit environ 1225 $.

