Huawei Mate X5 : Déployez vos attentes

Les lancements surprise de Huawei se poursuivent. Précédemment, la marque chinoise a discrètement lancé le Huawei Mate 60 Pro. Huawei n’a fait aucune annonce officielle à ce sujet. Au lieu de cela, l’appareil est apparu de manière aléatoire dans la Huawei Mall, la boutique en ligne officielle de la marque. Maintenant, le Huawei Mate X5 a fait son apparition dans la galerie marchande.

Oui, le successeur du Huawei Mate X4 est maintenant officiel et vous pouvez le précommander dès maintenant. Cependant, Huawei n’a pas encore divulgué les informations sur les prix sur sa boutique en ligne officielle. Mais pour le précommander, vous devez verser un dépôt de 1000 yuans, soit environ 136 dollars.

Tout ce que vous devez savoir sur le Huawei Mate X5

Huawei a publié la plupart des informations concernant le Mate X5 sur sa boutique en ligne officielle. Mais tout est en chinois, ce qui est prévisible car la Huawei Mall est exclusivement destinée au marché chinois. Cependant, vous n’avez pas besoin de préparer vos compétences en traduction pour tout savoir sur le téléphone. Voici les principaux points forts :

Configuration de l’écran

À l’extérieur, vous trouverez un écran OLED de 6,4 pouces. Il dispose d’une résolution de 2504 x 1080p avec un rapport d’aspect de 20:9:9. L’écran dispose également d’un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO de 120 Hz, ce qui offre une expérience utilisateur fluide.

De plus, l’écran externe du Mate X5 dispose d’un gradateur haute fréquence PWM de 1440 Hz. Plus important encore, l’appareil est doté d’un taux d’échantillonnage tactile extrêmement rapide de 300 Hz.

En ce qui concerne l’écran interne du Huawei Mate X5, il mesure 7,85 pouces. Il dispose d’une résolution d’écran de 2492 x 2224p et bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO de 120 Hz. Comme l’écran externe, l’écran interne dispose d’un gradateur PWM de 1440 Hz, offrant la meilleure luminosité possible en fonction de la lumière environnante.

Les deux écrans du Mate X5 prennent en charge 1,07 milliard de couleurs, offrant ainsi une image fidèle à la réalité. De plus, ils prennent en charge un large gamut de couleurs P3, ce qui permet à chaque image affichée à l’écran d’être vibrante et détaillée. Huawei a également utilisé du verre Kunlun pour la protection, ce qui améliore sa durabilité globale.

Design

Comme son prédécesseur, le Huawei Mate X5 continue d’adopter la beauté du design pliable horizontal interne. Non seulement il est doté d’un design (form factor) raisonnablement mince, mais il est également disponible dans plusieurs options de couleur.

Vous pouvez précommander l’appareil en blanc sable plume, noir sable et or sable. De plus, les options Phantom Purple et Ayoma Di sont disponibles, avec une finition en cuir vegan. Chacune de ces options a une touche d’élégance qui les distingue de la foule.

En ce qui concerne les dimensions, le Mate X5 se plie dans une forme compacte, mesurant 156,99 x 72,4 x 11,08 mm. Et à l’état déplié, le X5 mesure 156,9 x 141,5 x 5,3 mm. En termes de poids, le modèle en cuir vegan pèse environ 243 grammes, tandis que les options de couleur sable pèsent environ 245 grammes.

Configuration de la caméra

Huawei n’a fait aucun compromis en ce qui concerne la configuration de la caméra du Mate X5. À l’arrière, l’appareil est équipé d’un appareil photo principal super-perception de 50 MP. Le capteur principal est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 13 MP et d’un capteur téléobjectif périscope de 12 MP.

Pour les selfies et les appels vidéo, le Huawei Mate X5 est équipé d’un appareil photo de 8 MP sur l’écran interne et d’un autre capteur de 8 MP sur l’écran externe. Les caméras de l’appareil disposent d’une reconnaissance faciale 2D, qui fonctionne même lorsque vous portez un masque. De plus, elles prennent en charge la stabilisation OIS/AIS, vous permettant d’obtenir des vidéos stables et fluides.

Composants essentiels et logiciel

Bien qu’il n’y ait aucune information officielle concernant la puce du Huawei Mate X5, il s’agit probablement de la Kirin 9000S. Après tout, le téléphone est lancé en même temps que le Mate 60 Pro. Et le Mate 60 Pro fait déjà sensation avec le retour de la puce Huawei HiSilicon. Vous pouvez en savoir plus sur le SoC ici.

Sur ce point, si le Mate X5 est effectivement doté de la Kirin 9000S, cela signifie que l’appareil prend en charge la connectivité 5G. De plus, il devrait également disposer de fonctionnalités de connectivité par satellite.

Ce qui est confirmé, c’est que le Huawei Mate X5 est fourni avec jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne. Cette capacité de stockage et de RAM place l’appareil dans la catégorie des appareils phares actuels.

En ce qui concerne le logiciel, comme tous les appareils Huawei actuels, le Mate X5 fonctionne sous Harmony OS 4.0.

Autonomie de la batterie, vitesse de charge et autres fonctionnalités

Sous le capot, le Huawei Mate X5 est équipé d’une batterie de 5060 mAh, ce qui est plus que suffisant pour offrir une bonne autonomie d’écran avec une charge complète. Et en ce qui concerne la charge, l’appareil prend en charge une charge rapide filaire de 88W. Grâce à cela, la batterie devrait passer de 0% à 100% extrêmement rapidement.

Le Mate X5 bénéficie également d’une charge sans fil rapide de 50 W pour ceux qui préfèrent la charge sans fil. Il peut également effectuer une charge sans fil inversée à 7,5 W. Cela peut être utile lorsque vous avez besoin de charger vos écouteurs sans fil ou d’autres petits appareils.

En bas, vous trouverez un port USB de type C, qui est conforme à la norme USB 3.1 Gen1. Ce connecteur USB-C assure un taux de transfert de données plus rapide et offre plus de fonctionnalités de connectivité. De plus, le Mate X5 est résistant à l’eau et dispose d’une notation IPX8.

Prix et disponibilité du Huawei Mate X5

Comme mentionné précédemment, Huawei n’a pas officiellement annoncé les prix et la date de sortie officielle du Mate X5. Mais étant donné qu’il est actuellement en précommande, plus d’informations devraient être dévoilées prochainement. Nous vous tiendrons informés lorsque Huawei fera une annonce officielle à ce sujet.

