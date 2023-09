Votre téléphone est-il prêt pour Android 14 ? Vérifiez la compatibilité maintenant

La nouvelle version bêta d’Android 14 est là, ce qui signifie que nous nous rapprochons de la sortie stable d’Android 14, prévue pour le mois prochain. Beaucoup de gens sont enthousiastes à ce sujet, en particulier ceux qui possèdent des appareils Google Pixel comme le Pixel 4a 5G. Ces téléphones Pixel seront parmi les premiers à recevoir la mise à jour officielle d’Android 14.

Mais ce ne sont pas seulement les utilisateurs de Pixel qui bénéficieront d’Android 14. D’autres grandes entreprises comme Samsung, OnePlus et Xiaomi travaillent également sur leurs propres programmes bêta d’Android 14. Cela signifie qu’après la sortie d’Android 14 pour Pixel par Google, ces fabricants suivront probablement et rendront la mise à jour disponible pour leurs appareils pris en charge.

Alors, jetons un coup d’œil aux appareils qui devraient être compatibles avec Android 14 et à quand vous pouvez vous attendre à ce que la mise à jour soit déployée pour différents fabricants.

Android 14 pour les appareils Google Pixel

Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de Google Pixel ! Si vous possédez un appareil Google Pixel, à partir du Pixel 4a 5G jusqu’aux modèles les plus récents comme le Pixel 7, le Pixel Fold et la Pixel Tablet, vous pouvez vous attendre à recevoir la mise à jour Android 14. C’est une belle gamme d’appareils !

Maintenant, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, les appareils Pixel viennent avec une promesse de Google. Vous bénéficiez de trois ans de mises à jour logicielles majeures, ce qui signifie que vous pouvez profiter des dernières et meilleures versions d’Android pendant un bon moment. De plus, vous obtenez également deux ans de correctifs de sécurité pour garder votre appareil en sécurité.

Néanmoins, certaines rumeurs circulent, disant que Google pourrait changer les choses à partir de la série Pixel 8. On parle de la possibilité d’étendre le support de mise à jour logicielle majeure à un impressionnant 5 ans ! C’est plus long que ce que la plupart des autres fabricants offrent. Donc, si cette rumeur s’avère vraie, Google pourrait établir une nouvelle norme, surpassant même Samsung, qui offre actuellement 4 ans de mises à jour majeures. Des moments excitants pour les propriétaires de Pixel pourraient être en préparation.

Liste des appareils Pixel éligibles pour la mise à jour Android 14

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6 / 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 / 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Les utilisateurs de Google Pixel 4a peuvent cependant noter que les choses peuvent ne pas se passer comme ils le souhaitaient. C’est parce que le Pixel 4a a déjà épuisé son délai de mise à jour. Compte tenu du fait qu’il était l’un des smartphones économiques les plus vendus de son époque, Google pourrait accorder à ses utilisateurs leur dernier souhait en leur donnant une dernière mise à jour. La mise à jour Android 14 sur les appareils Google Pixel commencera dès ce mois-ci.

Appareils Samsung Galaxy

Samsung impressionne tout le monde par son engagement en matière de mises à jour logicielles. Ils ne perdent pas de temps, et la prochaine mise à jour d’Android est juste au coin de la rue, prête à arriver plus tôt que ce que la plupart des autres fabricants peuvent offrir.

En fait, Samsung est déjà dans les dernières étapes des tests de la bêta d’Android 14 basée sur One UI 6.0 sur leurs smartphones pris en charge. Cela signifie que les utilisateurs de smartphones phares de Samsung peuvent s’attendre à voir cette mise à jour sur leurs appareils dès le mois prochain ou le suivant, soit en octobre. C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Samsung qui sont impatients de mettre la main sur les dernières fonctionnalités et améliorations d’Android !

Liste des appareils Samsung éligibles pour la mise à jour Android 14 (Série S et pliables)

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3

Liste des appareils de la série Galaxy A éligibles à Android 14

Galaxy A04

Galaxy A13

Galaxy A14

Galaxy A23

Galaxy A24

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A52 / A52 5G / A52s

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A72

Galaxy A73

Série Samsung Galaxy F

Galaxy F14 5G

Galaxy F23

Galaxy F54

Série Galaxy M

Galaxy M23

Galaxy M33

Galaxy M53

Galaxy M54

Galaxy Xcover 6 Pro

Appareils Samsung Galaxy Tab

Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra

Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra

Appareils Xiaomi

Xiaomi fait un mouvement notable en rejoignant le programme bêta d’Android 14 pour certains de ses appareils phares. Bien que Xiaomi n’ait pas toujours été le plus rapide pour livrer les mises à jour logicielles, leur participation à ce programme suggère qu’ils pourraient chercher à s’améliorer dans ce domaine.

Maintenant, voici la partie excitante – nous avons une liste d’appareils Xiaomi qui devraient recevoir la mise à jour Android 14. Gardez à l’esprit que ce n’est pas une liste officielle de Xiaomi, mais elle est basée sur les mises à jour que ces appareils ont reçues par le passé et la promesse de mises à jour de Xiaomi. Donc, si vous possédez un de ces téléphones Xiaomi, vous pourriez être gâté. La mise à jour Android 14 devrait arriver sur ces appareils dans les deux prochains mois, vous apportant les dernières nouveautés d’Android.

Liste des téléphones Xiaomi éligibles pour la mise à jour Android 14

Xiaomi 12 / 12 Pro / 12T / 12T Pro / 12S / 12S Pro / 12S Ultra / 12 Lite

Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra / 13 Lite

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Civi 1S / 2 / 3

Xiaomi Pad 6 / 6 Pro

Téléphones Redmi éligibles pour la mise à jour Android 14

Redmi Note 11R / 11T Pro / 11T Pro+

Redmi Note 12 / 12 Pro / 12 Pro+ / 12 Pro Speed / 12 S / 12 Turbo

Redmi Note Discovery

Redmi K40S

Redmi K50 / K50 Pro / K50 Gaming / K50i / K50 Ultra

Redmi K60 / K60E / K60 Pro

Appareils POCO éligibles pour la mise à jour Android 14

POCO C51, C55

POCO X4 5G / X4 GT

POCO X5 / X5 Pro

POCO F4 / F4 GT

POCO F5 / F5 Pro

POCO M4 / M5

Appareils OnePlus

OnePlus a une solide histoire de participation active aux programmes bêta d’Android de Google, à partir d’Android 9, et cette année ne fait pas exception. Le fabricant de téléphones chinois vient de faire une annonce excitante que OxygenOS 14 basé sur Android 14 sera disponible dans le monde entier le 25 septembre.

Pour ceux qui ne peuvent pas attendre pour mettre la main dessus, la version bêta d’Android 14 est déjà opérationnelle sur OnePlus 11. La version stable d’Android 14 devrait arriver très prochainement, peut-être même dans le courant de ce mois. Et les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là – OnePlus prévoit de déployer la mise à jour stable d’Android 14 sur plusieurs appareils de leur gamme. Donc, si vous possédez un de ces appareils OnePlus, préparez-vous à des changements et des améliorations passionnants !

Liste des appareils OnePlus compatibles avec Android 14

OnePlus 11 / 11R

OnePlus 10T / 10 Pro / 10R

OnePlus 9 / 9 Pro / 9RT

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus Nord N300 5G

OnePlus Ace 2 / Ace Pro / Ace / Ace Racing

Appareils Asus

C’est un peu décevant d’apprendre qu’ASUS ne participe pas au programme bêta d’Android 14 cette année. Cependant, il y a encore de bonnes nouvelles pour les propriétaires de smartphones ASUS. ASUS fournit généralement deux mises à jour majeures d’Android pour leurs appareils, ce qui signifie que tous les smartphones ASUS sortis l’année dernière et cette année devraient finalement recevoir la mise à jour Android 14.

Maintenant, nous n’avons pas les détails exacts sur quand ASUS sortira Android 14 pour leurs appareils récents, mais si nous devions faire une supposition éclairée, cela devrait être dans les prochains mois. Voici une liste des smartphones ASUS qui devraient recevoir la mise à jour Android 14.

Liste des appareils Asus compatibles avec Android 14

ASUS ROG Phone 7 / 7 Ultimate

ASUS ROG Phone 6 / 6 Pro / 6D / 6D Ultimate

ASUS Zenfone 9

ASUS Zenfone 10

Appareils Vivo et IQOO

Des nouvelles excitantes pour les utilisateurs de Vivo et iQOO ! Les deux marques participent activement au programme bêta d’Android 14 cette année, et vous pouvez déjà l’expérimenter sur le Vivo X90 Pro et l’iQOO 11. Mais ce n’est pas tout – il y a une liste d’appareils de Vivo et de sa sous-marque iQOO qui sont prêts à recevoir la mise à jour Funtouch OS 14 basée sur Android 14.

Bien que la liste spécifique des appareils n’ait pas été fournie ici, il est formidable de savoir que de nombreux utilisateurs de Vivo et iQOO peuvent s’attendre à profiter de la mise à jour Android 14 avec les améliorations de Funtouch OS 14. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur quand ces mises à jour seront disponibles pour vos appareils !

Appareils Vivo éligibles pour Android 14

X90 / X90 Pro

X100

X80 / X80 Pro

X70 Pro / X70 Pro+

Y35

Y53s

Y75

Y75 5G

V25 / V25 Pro

V23 / V23e 5G / V23 Pro

T1 / T1 Pro / T1x

Appareils IQOO éligibles pour recevoir Android 14

iQOO 11 / Pro

iQOO 9 / 9 Pro / 9T / 9 SE

iQOO 8 / 8 Pro / Neo 8

iQOO 7 / Neo 7 / Neo 7 Pro

iQOO Z7 / Z7x / Z7s

iQOO Neo 6

iQOO Z6 / Z6 Pro / Z6 Lite

Appareils OPPO

OPPO a apporté un changement significatif dans sa politique de mise à jour, et c’est une excellente nouvelle pour les propriétaires de smartphones haut de gamme OPPO. Ils fournissent maintenant un impressionnant quatre ans de mises à jour logicielles majeures, et cela ne signifie pas seulement des mises à jour de leur ColorOS personnalisé, mais de véritables mises à jour d’Android OS.

Maintenant, bien que la liste spécifique des appareils OPPO destinés à recevoir Android 14 n’ait pas été fournie ici, vous pouvez être sûr que OPPO s’engage à maintenir leurs appareils phares à jour. Si vous possédez un de ces appareils phares OPPO, vous pouvez vous attendre à recevoir la mise à jour Android 14 prochainement. Restez à l’affût pour plus d’informations sur quand elle sera disponible pour votre appareil !

Liste des appareils OPPO éligibles pour Android 14

Find N2 / N2 Flip

Find X5 / X5 Pro

Reno 9 / 9 Pro / 9 Pro+

Reno 8 / 8 Pro

Reno 7 / 7 Pro

Reno 6 / 6 Pro

Reno 8T / 8T 5G

A1 / A1x

Série K10

A56s

A58 5G

A78

A96

Série F23

Série F21

Série F19

Smartphones Nothing

Nothing, une entreprise au nom unique, a actuellement deux téléphones dans sa gamme, nommés de manière créative Phone (1) et Phone (2). Alors que la version bêta d’Android 14 est déjà disponible pour le premier téléphone, malheureusement, le deuxième téléphone n’a pas encore de version bêta. Cela pourrait être dû au fait que le deuxième téléphone a été lancé assez récemment.

Mais ne vous inquiétez pas, il est probable que Nothing fournira plus d’informations sur la version bêta d’Android 14 pour leur Phone (2) dans un avenir proche. Restez à l’écoute pour les mises à jour de leur part !

Appareils realme

realme a été un peu secret sur leurs plans pour les mises à jour Android 14 sur leurs téléphones. Cependant, nous pouvons faire une supposition éclairée basée sur le nombre de mises à jour que la marque promet généralement. Voici une liste des appareils qui devraient recevoir la mise à jour realme UI 5.0 basée sur Android 14 :

realme GT Neo 5 / GT Neo 5 SE

realme GT3 / GT Neo 3 / GT Neo 3T

realme GT2 / GT2 Pro / GT2 Explorer Master / GT Neo 2T

realme GT 5G

realme 10 / 10S / 10 5G / 10 Pro / 10 Pro+ / 10T

realme 9 / 9 Pro / 9 Pro+

realme C33 2023 / C33 / C55 / C30s

realme V20 / V23 / V23i / V25

realme Q5 / Q5 Pro / Q5i

realme Narzo N55 / 50 5G / 50 Pro 5G

Gardez un œil sur les annonces officielles de realme pour plus d’informations détaillées sur le moment où ces mises à jour arriveront sur votre appareil spécifique.

Appareils Motorola

Motorola n’a peut-être pas eu le meilleur historique en matière de mises à jour Android par le passé, mais ils ont été assez actifs dans la sortie de nouveaux téléphones récemment. La bonne nouvelle est que beaucoup de ces nouveaux téléphones Motorola de l’année dernière et de cette année devraient recevoir la mise à jour Android 14. C’est un pas en avant positif, et les utilisateurs de Motorola peuvent s’attendre à profiter des dernières fonctionnalités et améliorations d’Android sur leurs appareils. Restez à l’affût des annonces de Motorola concernant les appareils spécifiques qui recevront la mise à jour.

Motorola Razr 40 / Razr 40 Ultra

Motorola Razr 2022

Moto G13 / G14 / G23 / G53 / G73

Motorola G Stylus 5G

Motorola G Power 5G

Motorola Edge 40 / 40 Pro

Motorola Edge 30 / 30 Pro / 30 Ultra / 30 Neo / 30 Fusion

Motorola Edge

Motorola Defy 2

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités d’Android 14 ?

Android 14 peut ne pas introduire une refonte visuelle dramatique, mais il vient avec quelques changements notables qui s’appuient sur les fonctionnalités que nous avons vues dans Android 13 et 12. Ces améliorations visent à rendre Android plus propre et plus accessible. Si vous n’avez pas eu l’occasion de lire sur les meilleures fonctionnalités d’Android 14, en voici quelques-unes notables :

Sélecteur de photos

Flashs de notification

Améliorations de la caméra et de la durée de vie de la batterie

Personnalisations de l’écran de verrouillage

Magic Compose

Verrouillage automatique

Séparateurs de volume pour les sonneries et les notifications

Fonds d’écran Emoji. IA générative et fonds d’écran cinématiques.

Paires d’applications

Nouvelles améliorations de la fonctionnalité « Trouver mon appareil ».

Icônes à thème forcé

