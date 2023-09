Au-delà des publicités ciblées : Meta propose des options payantes et sans publicité pour Facebook et Instagram dans l’Union européenne

Dans l’Union européenne (UE), Meta fait un choix stratégique important. Le New York Times prouve qu’il introduira des versions payantes et sans publicité de Facebook et Instagram. Ces changements interviennent car les règles sont plus strictes et la technologie peut varier entre les États-Unis et l’Europe en raison des choix gouvernementaux.

Les utilisateurs de l’UE qui opteront pour ces abonnements haut de gamme auront une expérience fluide sur les deux plates-formes. Avec ce changement, les utilisateurs de l’UE auront des options au-delà des services de Meta basés sur la publicité, qui reposent sur l’analyse des données pour les publicités ciblées. Meta fait cela parce que les autorités de l’UE sont préoccupées par les règles et la vie privée.

Meta continuera à proposer des versions gratuites de Facebook et Instagram avec des publicités dans l’UE, en plus de ces versions haut de gamme. Pour le moment, nous n’avons aucune idée de quand Meta rendra les versions payantes de Facebook et Instagram disponibles. Parce que c’est secret et délicat, Meta ne dira rien à ce sujet.

La métamorphose de Meta

Pendant près de 20 ans, leur principal objectif était de proposer des médias sociaux gratuits et de gagner de l’argent grâce aux publicités. Maintenant, ils pourraient changer cela en faisant payer les utilisateurs et en s’adaptant aux nouvelles lois de l’UE.

Plusieurs grandes raisons expliquent pourquoi les entreprises numériques font face à plus de règles. En juillet, la plus haute cour de l’UE a interdit à Meta d’utiliser ses données d’utilisateurs provenant de différentes plateformes sans consentement explicite. De plus, les régulateurs irlandais ont infligé une amende importante de 390 millions d’euros à Meta en janvier car ils ont obligé les personnes à accepter des publicités personnalisées pour utiliser Facebook.

Le RGPD, une loi de 2018 en Europe, explique pourquoi ils ont fait cela. C’est pour protéger les données en ligne et donner aux personnes plus de pouvoir sur leur utilisation.

L’étude de Meta sur les abonnements payants nous indique que dans l’UE, qui compte 27 pays et plus de 450 millions de personnes, les expériences technologiques peuvent différer en raison des nouvelles lois et des décisions judiciaires. Ce changement montre comment cette niche dans l’UE évolue par rapport à d’autres régions.

Dans le monde de la technologie de l’UE, il y a des signes de cela. Sur des applications comme TikTok et Instagram, les personnes peuvent choisir de ne pas permettre l’utilisation de leurs données à des fins personnalisées en raison d’une nouvelle règle appelée Digital Services Act. De plus, Snapchat et Meta n’utilisent plus de publicités spéciales pour les jeunes de 13 à 17 ans en Europe.

Les principales plateformes Web devront modifier leur mode de fonctionnement pour favoriser la concurrence en vertu du Digital Markets Act qui doit encore venir. Par exemple, Apple permettra aux utilisateurs de l’UE de télécharger des alternatives à l’App Store pour leurs iPhones et iPads.

Cela montre que les entreprises Web suivent les règles, et non l’inverse. Elles respectent également les lois technologiques de l’UE.

Au-delà des publicités ciblées

Les responsables de l’UE mettent beaucoup de pression sur Meta, la société mère de Messenger. En mai, l’UE a infligé à Meta une amende de 1,2 milliard d’euros pour l’envoi de données personnelles sur les résidents européens vers des ordinateurs américains afin d’améliorer la technologie publicitaire. Ils sont en désaccord et luttent encore contre des problèmes juridiques de l’UE.

Outre cela, Meta a été condamné à une amende pour des violations du RGPD, dont une amende de 265 millions d’euros pour une violation des données en 2021. Une amende supplémentaire de 225 millions d’euros a été infligée par les régulateurs irlandais pour des infractions liées à WhatsApp, tandis qu’une amende de 17 millions d’euros a été infligée pour une violation des données.

Les propres collaborateurs de Meta affirment pouvoir résoudre les problèmes de l’UE en permettant aux utilisateurs de payer pour une version sans publicité. Même si seulement quelques personnes le font, cela aide Meta et montre qu’ils peuvent gérer les nouvelles règles.

L’Europe est désormais le deuxième marché le plus lucratif de Meta après l’Amérique du Nord. La directrice financière de Meta, Susan Li, a révélé en avril que 10% du chiffre d’affaires total provenait des publicités dans l’UE. Meta doit comprendre les règles compliquées de l’UE pour réussir par la suite.

En dehors de ses problèmes en Europe, Meta souhaite améliorer son entreprise. Ils ne sont pas sûrs de l’impact de l’économie sur les publicités. Ils travaillent également sur la grande idée de Mark Zuckerberg, le métaverse. Cela commence tout juste, mais Meta y est vraiment intéressé.

Les dirigeants de FB sont également très intéressés par l’utilisation de l’IA dans leurs produits. Ils veulent améliorer les choses et utiliser les dernières technologies, comme beaucoup d’autres dans l’industrie.

