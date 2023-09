Comment changer le moteur de recherche par défaut pour la navigation privée dans Safari [iOS 17]

Avec chaque mise à niveau majeure d’iOS, Apple introduit de nouvelles fonctionnalités dans son navigateur web par défaut – Safari. iOS 17 et iPadOS 17, actuellement en version bêta, comportent plusieurs fonctionnalités utiles pour Safari, notamment de nouveaux profils de navigation, une navigation privée améliorée, des résultats de recherche plus rapides, et bien plus encore.

La fonctionnalité de navigation privée améliorée permet non seulement aux utilisateurs de verrouiller leurs sessions de navigation privée, mais elle leur permet également de modifier le moteur de recherche par défaut lorsqu’ils sont en mode de navigation privée. Dans le guide d’aujourd’hui, nous examinerons les étapes à suivre pour changer votre moteur de recherche par défaut pendant la navigation privée sur Safari.

La nouvelle fonctionnalité donne aux utilisateurs un meilleur contrôle de la confidentialité, vous pouvez facilement changer le moteur de recherche à tout moment selon vos préférences. Que vous utilisiez actuellement Google ou DuckDuckGo, vous avez la possibilité de basculer entre ces options ou d’en explorer d’autres facilement.

Plongeons directement dans les étapes.

Comment changer le moteur de recherche par défaut lors de la navigation en mode privé sur Safari

Si votre iPhone fonctionne sous iOS 17 ou votre iPad sous iPadOS 17, vous pouvez facilement changer le moteur de recherche par défaut en mode de navigation privée sur Safari. Dans la version précédente d’iOS, Safari utilisait le même moteur de recherche pour la navigation régulière et la navigation privée.

Avant de passer aux étapes, il est important de préciser que le nouveau moteur de recherche sera utilisé uniquement lorsque vous recherchez quelque chose à partir de la barre d’adresse. Voyons maintenant les étapes à suivre.

Lorsque vous mettez à jour vers iOS 17 / iPadOS 17, il utilisera le moteur de recherche par défaut que vous utilisez pour la navigation normale, vous devez donc le changer manuellement.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Faites défiler vers le bas et choisissez Safari. Dans la section Recherche, appuyez sur Moteur de recherche privé. Désormais, choisissez le moteur de recherche que vous souhaitez utiliser en navigation privée. Vous avez cinq options au choix : Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo et Ecosia. Sélectionnez simplement celui que vous préférez dans la liste. C’est tout.

La liste comprend trois moteurs de recherche connus ainsi que deux options axées sur la confidentialité – DuckDuckGo et Ecosia. Vous pouvez facilement changer de moteur de recherche à tout moment en suivant les étapes ci-dessus.

Si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire dans la boîte de commentaires. Partagez également cet article avec vos amis.

