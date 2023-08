La mise à niveau tant attendue de WhatsApp : les vidéos HD sont là

WhatsApp a une nouvelle passionnante à partager avec ses utilisateurs – le support des vidéos HD est enfin arrivé! Oui, vous avez bien lu, ce n’est pas un retour vers le passé, cela se passe en 2023. L’un des services de messagerie les plus populaires du monde a enfin rattrapé son retard et introduit cette fonctionnalité tant attendue.

WhatsApp Introduit enfin le support des vidéos HD : Améliorez votre expérience de messagerie

La semaine dernière, WhatsApp a introduit le support des images haute résolution, une fonctionnalité qui aurait dû être disponible depuis longtemps. Cependant, ils ont assuré aux utilisateurs que le support des vidéos HD arriverait bientôt, et maintenant c’est le cas. Le déploiement a déjà commencé, bien que cela se fasse progressivement, il faudra donc peut-être un certain temps avant que vous puissiez profiter des vidéos HD sur votre compte. La bonne nouvelle, c’est que les utilisateurs iOS et Android peuvent s’attendre à cette mise à jour.

Que propose cette nouvelle fonctionnalité? Eh bien, vous avez maintenant la possibilité de partager des vidéos 720p, une amélioration par rapport à la résolution précédente de 480p. Pour en profiter, il vous suffit de sélectionner la ou les vidéos que vous souhaitez partager, et d’appuyer sur le nouveau bouton HD situé en haut de l’écran. Une boîte de dialogue apparaîtra, vous permettant de choisir entre la qualité standard et la qualité HD (480p ou 720p), et elle affichera également les tailles de fichier pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Tout comme les images HD, toutes les vidéos partagées sur l’application, y compris les vidéos HD, sont protégées avec un chiffrement de bout en bout. Ainsi, vous pouvez être assuré que votre contenu restera sécurisé et privé. Lorsque quelqu’un reçoit une vidéo HD, il verra un badge distinctif HD dessus, indiquant la qualité améliorée.

Il était grand temps que WhatsApp rattrape son retard et introduise le support des vidéos HD. Alors, gardez un œil sur la mise à jour sur votre appareil, car elle améliorera votre expérience de partage de vidéos et la mettra au niveau des autres plateformes de messagerie modernes.

