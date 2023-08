Xiaomi se prépare à lancer la série Redmi Note 13

Xiaomi, le titan technologique chinois, ne montre aucun signe de ralentissement dans sa quête d’innovation et de livraison de produits de pointe aux consommateurs. Dans un avenir proche, il s’apprête à présenter deux nouveaux smartphones. Il semble faire partie de la prochaine gamme Redmi Note 13.

La série Redmi Note 13 de Xiaomi arrive bientôt

Ces smartphones énigmatiques de Xiaomi sont récemment apparus sur la plateforme MIIT de la Chine, portant les numéros de série 23090RA98C et 2312DRA50C. Le suffixe « C » dans leur nom suggère qu’ils sont destinés au marché chinois.

Alors que la MIIT ne divulgue pas de détails complets sur ces appareils, toutes les indications pointent vers leur inclusion dans la très attendue série Redmi Note 13, qui devrait avoir une portée mondiale.

La présence de ces modèles a déjà été vérifiée dans la base de données IMEI, où trois nouvelles entrées ont été documentées. Cela laisse fortement supposer que les deux appareils repérés jusqu’à présent seront accompagnés d’au moins une autre déclinaison de la série.

En examinant de plus près les modèles certifiés en Chine, il semble qu’un d’entre eux sera lancé en septembre 2023. L’autre suivra vers la fin de la même année.

Cela indique que nous sommes sur le point d’en apprendre davantage sur les futurs smartphones de milieu de gamme de Xiaomi. Notamment, Kacper Skrzypek, un fuiteur réputé, a déjà révélé deux caractéristiques clés du futur Redmi Note 13.

Au moins un modèle de cette série sera équipé du puissant processeur Dimensity 9200+ de MediaTek, promettant des performances de premier ordre.

La caméra principale sera dotée d’un impressionnant capteur Samsung HP3 avec une résolution stupéfiante de 200 MP. Cela souligne l’engagement de Xiaomi à fournir aux consommateurs des appareils riches en fonctionnalités à des prix compétitifs.

Alors que nous attendons avec impatience d’autres mises à jour sur la série Redmi Note 13 de Xiaomi, ces fuites suggèrent une addition excitante et puissante sur le marché des smartphones de milieu de gamme. Restez à l’écoute pour plus d’informations au fur et à mesure de leur publication.

