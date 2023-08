iPhone 15 Pro : De combien sera le poids réduit du titane par rapport à l’acier inoxydable

L’iPhone 15 Pro s’appuiera sur un cadre en titane plutôt qu’en acier inoxydable, ce qui devrait rendre l’appareil sensiblement plus léger. De combien de poids parle-t-on?

Les iPhone 12, 13 et 14 ont tous des dimensions et des formes similaires aux iPhone 12 Pro, 13 Pro et 14 Pro. La différence entre les cadres en aluminium et en acier inoxydable contribue cependant à une différence de poids d’environ une once.

C’est quelque chose que les personnes remarquent dans les critiques d’iPhone. Après avoir manipulé un iPhone 14 Pro, l’iPhone 14 de même taille aura l’impression d’être une coquille vide en comparaison. Le titane ne rendra toujours pas l’iPhone Pro aussi léger que les modèles en aluminium. Cela devrait néanmoins réduire l’écart.

Avec la mention qu’il existe de nombreuses autres variables, y compris le matériel de l’appareil photo et la capacité de la batterie, j’ai des prédictions basées sur mes calculs approximatifs. Mention supplémentaire : les maths ne sont pas mon point fort.

Prédictions de poids pour l’iPhone 15 Pro

Si mes chiffres sont corrects, l’iPhone 15 Pro serait un peu plus léger que l’iPhone 14 Plus. L’iPhone 14 Pro, en revanche, serait légèrement plus lourd que l’iPhone 14 Plus. L’iPhone 15 Pro Max serait toujours le plus lourd de la nouvelle gamme, mais il pourrait perdre plus d’une demi-once de poids.

iPhone 14 6,07 onces (172 grammes) iPhone 14 Plus 7,16 onces (203 grammes) iPhone 14 Pro 7,27 onces (206 grammes) iPhone 14 Pro Max 8,47 onces (240 grammes) iPhone 15 Pro 6,74 onces (191 grammes) iPhone 15 Pro Max 7,80 onces (221 grammes) Caractéristiques réelles de l’iPhone 14 Pro, spécifications prévues de l’iPhone 15 Pro

C’est ici que j’insiste sur le fait que mes prédictions de poids pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront probablement suffisamment inexactes pour me rappeler de ne pas utiliser les maths en public.

Cependant, je pense que ces chiffres sont probablement plus plausibles que ma méthode de prédiction originale. Je dirais que l’iPhone 15 Pro à 6,27 onces (178 grammes) et l’iPhone 15 Pro Max à 7,30 onces (207 grammes) sont un peu trop beaux pour être vrais.

