Découvrez les nouvelles fonctionnalités de One UI 5.1.1 sur votre iPhone avec Try Galaxy de Samsung

Si vous ne le savez pas, Samsung possède une application web spécialement conçue pour les utilisateurs d’iPhone. Appelée Try Galaxy, cette application web offre un aperçu des smartphones Galaxy, permettant aux utilisateurs d’iPhone de voir ce que Samsung a réellement à offrir. Et Samsung vient de mettre à jour l’application web pour mettre en valeur toutes les nouveautés et améliorations de One UI 5.1.1.

Cette expérience virtuelle de smartphone est une création audacieuse de Samsung. Et depuis sa sortie, la plate-forme remplit son objectif. Elle fait prendre conscience à davantage d’utilisateurs d’iPhone de ce qu’ils manquent. Avec l’introduction des fonctionnalités de One UI 5.1.1, l’application web Try Galaxy est devenue plus solide et plus riche en fonctionnalités que jamais.

Nouvelles fonctionnalités de One UI 5.1.1 de la mise à jour Samsung Try Galaxy

L’un des premiers points forts de la mise à jour One UI 5.1.1 pour la plate-forme Try Galaxy est le mode FlexCam. Il s’agit d’une fonction exclusive des modèles Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. Et avec la mise à jour, les utilisateurs d’iPhone peuvent vivre virtuellement les nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo du Galaxy pliable de Samsung.

En plus du mode FlexCam, la nouvelle application web Try Galaxy vous permet de découvrir différentes fonctionnalités de multitâche de One UI 5.1.1. Cela comprend une fonctionnalité améliorée de glisser-déposer, qui vous permet d’être plus productif lorsque vous travaillez avec votre téléphone.

La nouvelle application web propose également Quick Share, Samsung Health et d’autres fonctionnalités exclusives de One UI 5.1.1. Elle vous permet de mieux comprendre tous les avantages que l’écosystème Galaxy a à offrir.

Vous pouvez essayer toutes ces fonctionnalités sur votre téléphone en visitant le site officiel Try Galaxy. Bien sûr, l’application est dédiée aux utilisateurs d’iPhone. Ainsi, vous avez besoin d’un iPhone pour voir ce qu’elle apporte.

En plus des fonctionnalités de One UI 5.1.1, Samsung a ajouté la prise en charge de cinq nouvelles langues sur l’application web. Ainsi, à l’heure actuelle, l’application web est compatible avec un total de 20 langues différentes, offrant une expérience fluide aux utilisateurs d’iPhone du monde entier.

