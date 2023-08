Désactiver les flux algorithmiques sur Instagram et Facebook, mais seulement si vous êtes en Europe

Meta a annoncé que les utilisateurs européens peuvent désormais choisir de ne pas utiliser les flux algorithmiques sur Instagram et Facebook, afin de se conformer à la Digital Services Act (DSA) de l’Union européenne.

Cependant, la société ne propose pas la même possibilité aux utilisateurs d’applications aux États-Unis ou dans tout autre endroit en dehors de l’Europe…

L’Union européenne s’inquiétait de l’impact des flux algorithmiques sur les utilisateurs des réseaux sociaux en particulier.

Il y a une inquiétude croissante concernant le fait que les utilisateurs des réseaux sociaux se retrouvent dans des « bulles » qui pourraient fausser leur perception des actualités et des événements mondiaux – en particulier, le risque que certains utilisateurs soient exposés de manière répétée à des canulars et à d’autres informations erronées, tout en étant privés d’accès à des informations factuelles pour contrer cela.

Les entreprises de médias sociaux sont la principale cible de la DSA. La législation vise à contraindre les entreprises à offrir une plus grande transparence sur les recommandations et les publicités, ainsi qu’à bloquer plus rapidement les contenus illégaux, tels que les contenus d’abus sexuels sur les enfants (CSAM).

En particulier, si les entreprises utilisent des flux algorithmiques pour décider du contenu qui est affiché à quels utilisateurs, elles doivent offrir aux utilisateurs la possibilité de se désinscrire de ces flux afin d’obtenir un flux plus équilibré.

La même législation affecte également Apple, en ce qui concerne les recommandations et les publicités de l’App Store.

La DSA est mise en œuvre progressivement, prenant effet pleinement pour les réseaux sociaux plus tard ce mois-ci.

Meta déclare qu’il se conforme à la DSA en offrant aux utilisateurs européens de Facebook et Instagram la possibilité de se désinscrire de ces flux algorithmiques.

En plus de davantage de transparence, nous offrons également aux utilisateurs plus d’options pour les aider à personnaliser ce qu’ils voient sur Facebook et Instagram.

J’ai déjà parlé de nos processus de classement et de recommandation basés sur l’IA, qui vous aident à voir le contenu que nous pensons le plus pertinent pour vous et à réduire la diffusion de contenu problématique, afin que vous ayez moins de chances de le rencontrer. Nous donnons maintenant à notre communauté européenne la possibilité de voir et de découvrir du contenu sur Reels, Stories, Search et d’autres parties de Facebook et Instagram qui ne sont pas classées par Meta en utilisant ces systèmes.

Par exemple, sur Facebook et Instagram, les utilisateurs auront la possibilité de voir des Stories et des Reels uniquement des personnes qu’ils suivent, classées par ordre chronologique, du plus récent au plus ancien.

Ils pourront également voir les résultats de la recherche basés uniquement sur les mots qu’ils saisissent, plutôt que personnalisés spécifiquement pour eux en fonction de leur activité précédente et de leurs intérêts personnels.