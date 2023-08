Prêt à vivre une expérience de jeu révolutionnaire avec le format de jeu HDR10+ de Samsung

HDR10+ Gaming est la dernière technologie qui repousse les limites de la norme HDR10+. La technologie a fait ses débuts avec la nouvelle gamme de moniteurs et de téléviseurs de jeu de Samsung. Et maintenant, Samsung vient de dévoiler le premier jeu qui utilisera cette technologie de jeu révolutionnaire.

Samsung a développé le jeu, nommé The First Descendent, en partenariat avec NEXON. La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas besoin d’attendre longtemps pour savoir ce que le format HDR10+ Gaming apportera. Le jeu est prêt à être présenté lors de l’événement Gamescom 2023, qui est prévu pour le 23 août.

Qu’est-ce que le format de jeu HDR10+ Gaming ?

HDR, qui indique High Dynamic Range (plage dynamique élevée), est l’une des technologies vidéo les plus excitantes présentes dans les téléviseurs 4K et 8K modernes. Grâce à lui, les panneaux d’affichage peuvent fournir des couleurs plus réalistes et incroyablement précises. Mais il existe différentes normes pour le HDR.

HDR10 est le niveau de base du HDR, et il est présent dans tous les affichages qui prétendent prendre en charge une plage dynamique élevée. Dolby Vision et HDR10+, en revanche, sont des formats HDR avancés. Ceux-ci sont dotés de métadonnées dynamiques, ce qui permet à l’affichage d’ajuster les niveaux de luminosité scène par scène ou image par image.

Mais le problème, c’est que ces deux formats avancés ne rendent pas vraiment justice aux contenus de jeu. Et c’est là que le format HDR10+ Gaming et le Dolby Vision for Games interviennent.

Quels avantages apporte le format de jeu HDR10+ Gaming

Deux des avantages notables du HDR10+ incluent une plage dynamique étendue et une profondeur de couleur accrue. Ces deux éléments rendent les images à l’écran plus réalistes.

Mais le format HDR10+ Gaming ne s’arrête pas aux avantages de base du format HDR10+. De plus, il se concentre sur trois facteurs cruciaux pour offrir une expérience de jeu de qualité supérieure. Il s’agit de :

Taux de rafraîchissement variable (VRR)

Les vidéos régulières que vous voyez sur votre téléviseur, comme les films et les émissions, ont un taux de rafraîchissement fixe. Mais les jeux vidéo ne restent pas vraiment avec le même taux de rafraîchissement. Il varie d’une seconde à l’autre. Pour correspondre au taux de rafraîchissement variable des jeux, les écrans compatibles sont désormais dotés de la technologie VRR. Et le format HDR10+ Gaming prend en charge cela.

Plus précisément, le format HDR10+ Gaming peut atteindre 120 Hz. Cela indique que vous pouvez obtenir des visuels améliorés tout en profitant de mouvements fluides à l’écran.

Calibration automatique HDR

Le format HDR10+ Gaming peut résoudre l’un des problèmes auxquels les joueurs doivent faire face. C’est-à-dire la calibration manuelle de l’écran pour profiter au mieux des jeux compatibles HDR. Mais avec un écran compatible HDR10+ Gaming, vous pouvez dire au revoir à ce tracas de calibration manuelle.

La nouvelle technologie fournit de manière transparente les propriétés de son écran au bloc de traitement HDR10+ du jeu. Grâce à cela, le jeu optimise automatiquement la sortie vidéo en tenant compte de cet écran spécifique. Ainsi, vous n’avez pas besoin de passer par les paramètres de l’écran et de régler votre écran de jeu pour chacun des jeux compatibles HDR10+.

Traitement automatique du mappage des tons source à faible latence

Le dernier point fort du HDR10+ Gaming est le processus de mappage des tons. Il n’augmente pas la latence vidéo, ce qui est crucial si vous jouez à des jeux rapides et bourrés d’action. La technologie utilise les métadonnées HDR pour adapter les signaux numériques aux niveaux de lumière appropriés.

Quand pourrez-vous jouer au premier jeu compatible avec HDR10+ Gaming ?

La première bêta ouverte du jeu The First Descendent sera lancée le 19 septembre. Les joueurs du monde entier pourront participer à cette bêta ouverte pour profiter de l’expérience de jeu de niveau supérieur offerte par le format HDR10+ Gaming. Mais notez que vous aurez besoin d’un écran compatible. Et pour le moment, les téléviseurs et les moniteurs compatibles sont uniquement disponibles chez Samsung.

