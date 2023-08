Caractéristiques du Samsung Exynos 2400 dévoilent un processeur Deca-Core

Samsung n’a pas abandonné sa division Exynos et il semble qu’un retour du chipset interne soit presque à venir! Le site AnTuTu Benchmark est la dernière source à révéler le retour du chipset Exynos dans certaines unités du Samsung Galaxy S24 l’année prochaine. Pour ceux qui ne connaissent pas les politiques précédentes de Samsung, l’entreprise avait l’habitude de sortir ses flagships Exynos en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et dans certains pays asiatiques. Cependant, cette année, nous n’avons eu que le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour le Galaxy. Certaines unités du Samsung Galaxy S24 incluront le SoC Exynos 2400 basé sur un processus de fabrication amélioré en 4 nm par Samsung.

Samsung Exynos 2400 – Caractéristiques détaillées avec un CPU Deca-Core

En ce qui concerne la GPU, l’Exynos 2400 disposera d’une GPU Xclipse 940 améliorée. Il comportera deux fois plus d’unités de calcul graphique que la technologie RDNA 2 d’AMD. Le Xclipse 940 comprendra six processeurs de groupe de travail (Workgroup) (WGP) totalisant 12 cœurs PGU. On ne sait pas si cela serait suffisant avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ou si cela indique deux fois plus de performances par rapport à l’Exynos 2200 (qui dispose de 3 WGP). Cependant, c’est assurément un grand pas en avant étant donné que les puces Exynos étaient quelque peu en retard en termes de performances graphiques.

Le nouveau chipset prendra en charge la mémoire RAM LPDDR5X et le stockage UFS 4.0, tandis que le nouvel ISP sera capable de gérer les capteurs photo de 320 MP et l’enregistrement vidéo 8K à 60 ips. Le nouveau modem Exynos 5300 sera probablement intégré.

Les CPUs Deca-Core reviennent à la charge.

Les caractéristiques détaillées de l’Exynos 2300 révèlent un fait intéressant: ce sera un chipset Deca-Core! Cela fait un certain temps que nous n’avons pas vu cette configuration de cœur. MediaTek avait l’habitude de pousser sur ce point, mais n’a pas eu beaucoup de chance avec ses puces Deca-Core. Maintenant, Samsung semble prêt à explorer ce segment. Le Exynos 2400 sera fourni avec une configuration de cœurs 1+2+3+4. Il comportera un cœur Cortex-X4 Prime cadencé à 3,1 GHz, le duo de clusters apportera des cœurs ARM Cortex-A720 jusqu’à 2,9 GHz. Il y a aussi un ensemble de 3x ARM Cortex-A720 cadencés jusqu’à 2,6 GHz pour les tâches modérées. Enfin, nous avons 4 cœurs Cortex-A520 cadencés à 1,8 GHz. Tous les cœurs sont basés sur l’architecture ARMv9.

Le Samsung Exynos 2400, apparemment, sera une sortie intéressante de Samsung. Est-ce que les Galaxy S24 basés sur Exynos réussiront à convaincre les tests ? Après une année plutôt positive sans déclinaisons Exynos, nous sommes curieux de voir si la sortie des Samsung Galaxy S24 basés sur Exynos provoquera une réaction négative de la part de la communauté.

