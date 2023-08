Redmi 12 ajoute une nouvelle version de 4 Go + 128 Go avec un prix de départ plus bas.

Le Redmi 12, un téléphone mobile populaire de Xiaomi, a récemment introduit une nouvelle déclinaison à un prix de départ plus bas. Cette nouvelle version est dotée de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, offrant aux utilisateurs un espace suffisant pour leurs applications, photos et fichiers. Le prix de départ de la version 4 Go + 128 Go est de 949 yuans (132 $). Cela représente une réduction de 50 yuans (7 $) par rapport au prix de départ original de 999 yuans (139 $). La liste de prix complète de tous les modèles Redmi 12 est présentée ci-dessous :

4 Go + 128 Go – 949 yuans (132 $)

6 Go + 128 Go – 999 yuans (139 $)

8 Go + 128 Go – 1099 yuans (152 $)

8 Go + 256 Go – 1299 yuans (180 $)

Mis à part le changement de capacité de RAM, les autres caractéristiques de cet appareil restent les mêmes. Le Redmi 12 est un smartphone de milieu de gamme qui offre une combinaison de design, de performances et de rapport qualité-prix. Il dispose d’un grand écran de 6,67 pouces et d’une configuration à triple caméra, ce qui le rend adapté à la consommation multimédia et aux amateurs de photographie. L’appareil est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon, garantissant des performances fluides et des capacités de multitâche efficaces.

En ce qui concerne la photographie, le Redmi 12 est doté d’une configuration à triple caméra à l’arrière. Il comprend un appareil photo principal de 50 MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Ce système de caméra polyvalent permet aux utilisateurs de capturer de superbes photos avec de nombreux détails et de la profondeur. À l’avant, il y a un appareil photo selfie de 8 MP pour des autoportraits de haute qualité.

Le Redmi 12 est équipé d’une batterie de 5000 mAh (typ), offrant une utilisation tout au long de la journée sans avoir besoin de recharger fréquemment. De plus, il prend en charge la charge rapide de 33 W, ce qui permet aux utilisateurs de recharger rapidement leur appareil et de le récupérer en un rien de temps. Cet appareil fonctionne sous Android 13 avec MIUI 14. Le logiciel reçoit régulièrement des mises à jour pour offrir aux utilisateurs les dernières fonctionnalités et correctifs de sécurité.

Derniers mots

Le Redmi 12 ajoute une nouvelle version 4 Go + 128 Go avec un prix de départ plus bas. Il est inférieur de 50 yuans (7 $) par rapport à l’ancien prix de départ. Avec son grand écran, son système de caméra décent et sa puce efficace, le Redmi 12 offre un ensemble convaincant pour ceux qui recherchent un téléphone mobile de milieu de gamme.

Actualité mobile et vidéo du moment