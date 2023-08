Samsung dévoile le premier jeu HDR10+ au monde à Gamescom Cologne

Samsung Electronics s’est associé à NEXON pour dévoiler le premier titre de jeu HDR10+ au monde, « The First Descendant ». Le jeu a été développé par NEXON et a été dévoilé à Gamescom 2023. Il s’agit du premier jeu à adopter la norme HDR10+ GAMING, conçue pour offrir une expérience de jeu plus riche. Le format HDR10+ est une version avancée du HDR10, qui est une norme pour le contenu à grande gamme dynamique (HDR).

La norme HDR10+ GAMING peut offrir aux joueurs un contraste plus profond, des couleurs plus riches et une luminosité plus équilibrée. Cela permettra aux joueurs de voir un rendu précis des détails dans les zones d’ombre sombres et lumineuses. Les autres avantages de la norme HDR10+ GAMING incluent une réponse quasi instantanée, une faible latence, la prise en charge de taux de rafraîchissement variables, et plus encore. La technologie est conçue pour optimiser le contenu HDR pour chaque scène du jeu. Elle offrira également une image plus réaliste et vibrante.

Selon IT Home, Samsung a cofondé HDR10+ Technologies LLC avec d’autres entreprises en 2018 et l’a rendu gratuit. HDR10+ est devenu une alternative gratuite à Dolby Vision. Suite à cette initiative, l’écosystème HDR10+ compte désormais 155 partenaires constructeurs et plus de 7000 appareils certifiés.

Hyun Kim, vice-président et vice-président exécutif du département du développement des affaires de NEXON, a déclaré :

« En adoptant la norme HDR10+ GAMING, nous donnons vie aux jeux d’une manière qui n’était pas possible auparavant. Ce partenariat avec Samsung élève également le niveau du jeu HDR … Nous sommes ravis de mener cette nouvelle norme en matière de qualité d’image. »

Conclusion

Le partenariat de Samsung avec NEXON pour dévoiler le premier titre de jeu HDR10+ au monde constitue une étape importante dans l’industrie du jeu. La norme HDR10+ GAMING devrait offrir une expérience de jeu plus immersive aux joueurs du monde entier. De plus, cette norme sera très probablement adoptée par d’autres développeurs de jeux à l’avenir. La technologie optimise le contenu HDR pour chaque scène du jeu, offrant une image plus réaliste et vibrante.

